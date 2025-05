Šok ispovest!

U novom izdanju emisije "Intimna pitanja", voditelj Nikola Žugić ugostio je vrsnog muzičara, Mikija Dudića, sina Zlate Petrović i Hasana Dudića, te je ovom prilikom progovorio o agoniji i paklu kroz koji je prošao zbog zavisnosti, od koje se spasio - kocke!

- Da li je tačno da je zbog problema s kockom došlo i do razvoda od tvoje bivše žene - pitao je Nikola.

- Uticalo je veoma, jeste. To je neko vreme od pre 10 godina, nisam više pod tim nekim utiskom, da bih nešto patio za tim...Muzika me je spasila, porodica, trudio sam se da se održim i da ne posustanem. Čovek kada padne treba da ustane i da sebe motiviše, imam za šta, imam dva divna deteta - rekao je Miki, a onda je otkrio da danas, iako se izvukao iz svega, ne može da kaže da živi kao da se nije ništa desilo:

- Pa ne može baš kao da se nije desilo, osećaju se posledice, meni je uvek gorak ukus od toga i nekako sam uvek obeležen od strane toga, od ljudi koji me ne poznaju, kolega, pa se širilo i bio sam osuđivan...To je bilo pre 11 godina, kada sam bio mlađi, imao sam neki dobitak, sećam se da sam sa 47.000 evra izašao iz kazina tog prokletog, pa sam se vratio i sve sam to vratio tamo. Znači, đavo dao, đavo uzeo! To je bilo za jedno veče, a nemoguće je da se sabere sve...Sigurno finansijski kada bih otprilike poredio, mogao sam zgradu od desetak stanova da imam, neka bude Zvezdara. Jednu zgradu sam sigurno proćerdao, ali nije to samo materijalno, to je i zdravstveno i nervno.

- Ti si rekao da su te najviše izvukli roditelji i to se protumačilo da je Zlata sve prodala da bi vratila tvoje dugove - rekao je voditelj.

- Bilo je tu pomoći finansijske od moje majke, jer da nije, ne znam kako bih sam, tu je bio i moj otac. Ja sam dosta radio, motivisao sam se, zarađivao sam, tako da smo zajedničkim snagama rešili pozamašnu cifru - rekao je Miki.

- Da li si ikada pomišljao u tim trenucima, da zbog tih dugova i zbog toga što ne vidiš izlaz, da digneš ruku na sebe - pitao je Nikola.

- Jeste, iskreno. Bio sam u dvorištu, gledao sam u drva i birao sam drvo na koje ću da se popnem i da skočim s konopcem. To je bilo jednom, ali je to bio presek sigurno! Bio je trenutak lomljiv, hvala Bogu, ipak je zdrava svest proradila. Imao sam jaku motivaciju, imao sam svoju predivnu dečicu zdravu i pravu...Tu sam progledao i dobio sam neki signal, kao neku svest da treba da cenim svoj život! Ja sam imao kao neki vid reinkarnacije, ništa nije izgubljeno, greške su napravljene, hajde da ih ispravimo! U jednom trenutku mi je došla takva nemoć i borba sa samim sobom, međutim, našla se izlazna situacija, da ono što je napravljeno, da se to raščisti - rekao je Dudić, a o čemu je još govorio, pogledajte u video-prilogu na početku teksta.

Autor: Nikola Žugić