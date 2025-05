NE ZNAM ŠTA GLUMI, KOJE LUDILO?! Sneža Kušadasi po izlasku iz rijalitija Farmeri otkrila sve o Dragani Stojančević, pa oplela po Matoroj kao nikad do sada: Anita je bila NJENA ŽRTVA, kako to da... (VIDEO)

Odnos Matore i Dragane jedan je od onih koji trenutno trese region, a kako je nedavno izašla iz rijalitija "Farmeri", za Pink.rs na ovu temu se oglasila Sneža Kušadasi.

Snežana Jovičić, poznatija i kao Sneža Kušadasi, prethodne godine boravila je u najgledanijem rijalitiju u regionu "Elita 7", nakon čega je rešila da oproba svoje snage u rijalitiju "Farmeri" iz kog je nedavno ispala, a ekipa portala Pink.rs porazgovarala je sa njom o najaktuelnijim dešavanjima u "Eliti 8", te je ona tako otkrila da poznaje Draganu Stojančević, koja je trenutno u nedefinisanom odnosu sa Jovanom Tomić Matorom.

- Znam devojku, da, iz salona. Njena veza sa Matorom je užas! Poznavajući nju, mislim da se zaljubila, ja to neopravdavam, njeno ponašanje mi je neprihvatljivo i neprepoznatljivo. Ona je meni rekla: "Ja sam izašla brzo, kome sam ja zanimljiva, ja sam mirna generalno", ona Dragana koju sam ja upoznala i koju poznajem, nema sile da ide nešto na silu, pa da mora da pravi haos. Mogla je da bude sa bilo kojim muškarcem, uhvatila se baš za Matoru...Postoje dva razloga: Ili se zaista zaljubila i odlepila, ono što je meni najprihvatljivije ili pokušava da igra rijaliti na loš način, možda želi da bude nova Anita, pretpostavljam, ne znam, ali mislim da ona nije sposobna za to. Znam devojku, nije pokvarena, dobro izgleda, imala je dečka, imala je ozbiljne veze...Ne znam šta glumi, koje ludilo u Eliti?! Ne verujem da je taj rijaliti i taj zatvoreni prostor toliko pojeo ljude da budu nešto što nisu, a pravo da ti kažem, mislim da je bila ranije sa devojkama. Matora mi je katastrofa zaista! - rekla je Sneža, a onda se osvrnula na to što je Stefani krila trudnoću od Munjeza devet meseci:

Šokirana sam! Ja sam bila prošle godine u "Eliti", sumnjali smo da je Stefani trudna kada je Munja diskvalifikovan, ja sam posle toga napustila rijaliti, pa ona, ja sa devojkom nemam nikakvu komunikaciju...Odvratno mi je, a vidiš, kao da Matora izaziva sve to u tim devojkama. Nijedna devojka ne može pored nje da miruje, žao mi je što Anitu moram da provlačim, ona je po meni bila žrtva Matorina, kao i ja od onog kretena (Darijan). Matora je tada izvlačila sve najgore iz Anite, izvlači sada iz Dragane, izvlačila je iz Stefani, pa mislim nije problem u tim devojkama, nego u Matoroj!

O čemu je još Sneža govorila, pogledajte u video-prilogu na početku ovog teksta.

Autor: Nikola Žugić