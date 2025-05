ŠOK: Uroš Rajačić priznao da je bio u emotivnoj vezi sa Milicom Veličković dva meseca, ovo su svi detalji! (VIDEO)

Gledaoci u čudu!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditeljka Ana Radulović je u studiju ugostila Uroša Rajačića, koji je priznao da je bio sa Milicom Veličković u emotivnoj vezi dva meseca.

- Postoje dva razloga zbog čega sam ovde došao. Naravno konstantno se potežu pitanja o meni i Milici Veličković. Ja sam izašao iz Bele kuće zbog odnosa u kom sam bio i želeo sam da pobegnem od toga. Nisam hteo da Jelena dobija informacije i poluinformacije o meni i nekim devojkama, ali sve sam prekršio. Milica i ja smo se čuli nakon mog izlaska jednom, a posle smo vremenom krenuli da se čujemo sve više i više. Mi smo se dogovorili i da se vidimo. Ja sam se molio Bogu da samo ne klikne prvi put kad se vidimo, ali je kliknulo. Ja sam odmah krenuo da se zaljubljujem u Milicu i ona se meni sviđala prošle godine. Kada smo se videli, počeli smo da se viđamo sve više. Mi smo pokušavali to i da sakrijemo, krili smo se po restoranu. U jednom trenutku su počeli da dolaze novinari ispred moje kuće i pokušavali da nas uslikaju. Pre par nedelja smo se dogovorili da se nađemo ispred moje kuće, ali smo videli čoveka koji je hteo da nas uslika. Ona se meni sutra javlja i kaže da su pokušali da nas uslikaju i da znaju sve o nama. Bilo je pitanje vremena, kada će se saznati - rekao je Uroš, pa dodao:

- Zbog čega ste se uopšte krili? - upitala je Ana.

- Jednostavno se ona tek porodila i sve to, ali mi smo bili u emotivnoj vezi. To je trajalo oko dva meseca, iako je bilo tajno. Pre neki dan sam nahvatao nekog čoveka koji je slikao mene i drugara, da bih ja video kod njega u telefonu da smo na slici Milica i ja. Došao sam u situaciju da će nas neko objaviti i da će neko ispričati šta je bilo među nama i to predstaviti kao kombinaiju - rekao je Uroš.

Autor: N.Panić