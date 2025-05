SVI DETALJI RASKIDA RAJAČIĆA I MILICE VELIČKOVIĆ: Njegova ljubomora presudila romansi, priznao koliko je odlepio za Terzinom bivšom! (VIDEO)

U programu uživo otvorio sve karte o njihovom odnosu!

Večeras je specijalni gost u studiju bio bivši učesnik "Elite" Uroš Rajačić, koji je sa voditeljima Anom Radulović, Darkom Tanasijevićem i Jovanom Ilićem razgovarao o svom odnosu sa Milicom Veličković.

- Da li je istina da ste sad blokirani na društvenim mrežama? - pitao je Darko.

- Jesam. Ne može da se poredi sa Jelenom kako god to da zvuči. Došlo smo da pričamo iskreno i baš me briga ko će da me pljuje. Neke stvari želim da zadržim za nas, ne želim da pričam o detaljima naše svađe. Neke stvari su strašno loše uticale na mene, jer je krenula da radi neke stvari iz ljubomori. Neke stvari njoj ne priliče da ih izgovara zbog sebe, ali i mene. Bilo je to iz ljubomore da bi meni vratila. Nije ona loše pričala o meni, ali ona ima pravo na sve. Ja nikad ništa loše neću da kažem za nju. Došlo je do nekih svađa između nas dvoje, ja jesam izljubomorisala - govorio je Uroš.

- Nikad nisi bio tako ljubomoran - dodala je Ana Radulović.

- Da, pričaš sa žarkom kao nikad pre. Imao si neke kompleksnije drame, a sad pričaš sa žarom koji nam daje za pravo da ti verujemo da si se zaljubio i razvio ozbiljnije emocije prema Milici nego Jeleni - govorio je Darko.

- Neću da pričam o lajvovima, svako ko je pratio to je mogao da vidi. Ja smatram da je neke te stvari ne priliče i zakrvili smo se. Video sam da govori poslednjih dana da hoće da se pomirimo. Naravno da mi fali, ja 10 dana nisam reč progovorio koliko sam se iznervirao. Ne volim tu kvarnoću i vidim da će nešto da eskalira. Treba da sedne da priča šta joj smeta u mojim lajvovima, a to su neke zaj*bancija. Ja nisam ništa radio, kao što znam da nije ni ona - pričao je on.

Autor: A. Nikolić