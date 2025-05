Uroš Rajačić progovorio o raskidu s Milicom, pa osuo drvlje i kamenje po Eni Čolić: Brutalno je isponižavao i progovorio o afterima! (VIDEO)

Žestoko!

Uroš Rajačić progovorio je o Milici Veličković, a potom i žestoko oblatio Enu Čolić koja je komentarisala njega na negativan način.

- Da li je Milica Veličković rekla Ani Spasojević? - upitao je Darko.

- Evo ga ovaj Darko, uhvatio me u mašinu. Ana Spasojević je Terzina drugarica i kakav ishod može da bude s njom. Mislim da bi ona prvenstveno rekla Terzi, a mogu da zamislim kako bi on to predstavio - rekao je Uroš.

- Kakav je tvoj i Miličin dogovor bio? - upitao je Darko.

- Ni ne znam sada. Mi smo se zezali da ćemo reći u jednom trenutku. Nama je odnos bio i više nego dobar - rekao je Uroš.

- Da li ste vi pričali o Terzi? - upitao je Darko.

- Ne, mislim da nju to ni ne zanima, kao ni nas - rekao je Uroš.

- Uroše je l' postoji mogućnost da vi nastavite tu vezu? - upitala je Ana.

- Mislim da ne, a naročito jer ona misli da meni ona odgovara. Pala je pod uticaj nekih ljudi. Ja nemam nikakvu korist niti nešto planiram. Ja sam ćutao o Jeleni i meni i tada sam naučio da ne treba da ćutim - rekao je Uroš.

- Na koji način si se ophodio prema Milici? - upitao je Darko.

- Vi vidite po meni kako se ponašam sada, nema potrebe da idem u detalje - rekao je Uroš.

- Ena je u razgovoru s Teodorom rekla da si se gledao s Draganom? - upitala je Ana.

- Ma neću da pričam o njima, istina je da smo se kratko gledali na početku. Ena je ove sezone rekla mnogo više o sebi nego iko ikad. Ona je ta koja iznosi loše mišljenje o meni, a iste te momke smara po afterima. Licemerno je da neko nekom priča kako sme da nešto uradi, a oni rade mnoge stvari - rekao je Uroš.

- Kako komentarišeš to što svi osuđuju Milicu sada i pričaju da je ista kao Sofija? - upitala je Ana.

- Ma šta oni mogu da pričaju - rekao je Uroš.

Autor: N.Panić