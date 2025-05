Javnost je s nestrpljenjem čekala da čuje svaki detalj!

Sinoć, neposredno pre emisije ''Pitanja novinara'', pored voditeljke Ane Radulović i novinara Darka Tanasijevića i Jovana Ilića, pojavio se i specijalan gost Uroš Rajačić. Javnost već danima bruji o njegovom privatnom životu, a upravo sinoć Uroš je odlučio da konačno progovori i razjasni sve nedoumice u vezi sa svojim odnosom sa Milicom Veličković. Njegovo priznanje izazvalo je snažne reakcije, kako među publikom, tako i među učesnicima rijalitija. Pored toga, on se osvrnuo i na aktuelna zbivanja u “Eliti”, te je dao svoj sud.

Voditeljka Ana Radulović je u studiju ugostila Uroša Rajačića, koji je priznao da je bio sa Milicom Veličković u emotivnoj vezi dva meseca.

- Postoje dva razloga zbog čega sam ovde došao. Naravno konstantno se potežu pitanja o meni i Milici Veličković. Ja sam izašao iz Bele kuće zbog odnosa u kom sam bio i želeo sam da pobegnem od toga. Nisam hteo da Jelena dobija informacije i poluinformacije o meni i nekim devojkama, ali sve sam prekršio. Milica i ja smo se čuli nakon mog izlaska jednom, a posle smo vremenom krenuli da se čujemo sve više i više. Mi smo se dogovorili i da se vidimo. Ja sam se molio Bogu da samo ne klikne prvi put kad se vidimo, ali je kliknulo. Ja sam odmah krenuo da se zaljubljujem u Milicu i ona se meni sviđala prošle godine. Kada smo se videli, počeli smo da se viđamo sve više. Mi smo pokušavali to i da sakrijemo, krili smo se po restoranu. U jednom trenutku su počeli da dolaze novinari ispred moje kuće i pokušavali da nas uslikaju. Pre par nedelja smo se dogovorili da se nađemo ispred moje kuće, ali smo videli čoveka koji je hteo da nas uslika. Ona se meni sutra javlja i kaže da su pokušali da nas uslikaju i da znaju sve o nama. Bilo je pitanje vremena, kada će se saznati - rekao je Uroš, pa dodao:

Uroš Rajačić je sa voditeljima Anom Radulović, Darkom Tanasijevićem i Jovanom Ilićem razgovarao o svom odnosu sa Milicom Veličković.

- Da li je istina da ste sad blokirani na društvenim mrežama? - pitao je Darko.

- Jesam. Ne može da se poredi sa Jelenom kako god to da zvuči. Došlo smo da pričamo iskreno i baš me briga ko će da me pljuje. Neke stvari želim da zadržim za nas, ne želim da pričam o detaljima naše svađe. Neke stvari su strašno loše uticale na mene, jer je krenula da radi neke stvari iz ljubomori. Neke stvari njoj ne priliče da ih izgovara zbog sebe, ali i mene. Bilo je to iz ljubomore da bi meni vratila. Nije ona loše pričala o meni, ali ona ima pravo na sve. Ja nikad ništa loše neću da kažem za nju. Došlo je do nekih svađa između nas dvoje, ja jesam izljubomorisala - govorio je Uroš.

- Nikad nisi bio tako ljubomoran - dodala je Ana Radulović.

- Da, pričaš sa žarom kao nikad pre. Imao si neke kompleksnije drame, a sad pričaš sa žarom koji nam daje za pravo da ti verujemo da si se zaljubio i razvio ozbiljnije emocije prema Milici nego Jeleni - govorio je Darko.

Uroš Rajačić žestoko je opleo po Eni Čolić, a potom i otkrio da li je video ćerku Borislava Terzića Terze.

- Mnogi takmičari su te komentarisali loše, a kako ti komentarišeš što je Ena Čolić rekla: ''Mislila sam da je Milica malo pametnija?'' - upitala je Ana.

- Ena koja blati sve svoje najbliže, Ena koja je išla po afterima priča o meni? Ja sam gospodin za sve njih što ćutim. Ja znam o svima, a pogotovo o Eni koja je radila kod mog prijatelja. Ona isto ima malo dete kod kuće i iste momke ide i ona smara za koje priča da su neozbiljni. Ja ću se potruditi da ostanem koliko toliko gospodin - rekao je Uroš.

- Da li si ti imao priliku da upoznaš Barbaru Veličković? - upitao je Darko.

- Ne, stvarno sam dosta bio iznerviran zbog toga što se priča. Terza se totalno pogubio i on treba da razmišlja šta će da radi sa svojim detetom. Ja dete nisam video i odmah smo se ogradili od toga da ja neću da vidim dete dok je ne vidi Terza - rekao je Uroš.

Uroš Rajačić se dotakao i svog odnosa sa Jelenom Ilić i njenim uverenjima da je on i dalje čeka.

- Mateja je rekao najpametniju stvari, ali šta mislite zbog čega je Uroš izašao? Da li je to preozbiljna veza posle tri meseca? Ja nisam ni pričao o tome, ali poenta priče je da sam se zbog te veze osećao jako loše i da sam zbog toga i izašao. Mi smo imali ozbiljne svađe i to nije funkcionisalo. Ona je prema meni maksimalno ispravna, trudio sam se da je sačuvam i zbog toga sam se trudio da je sačuvam. Ona je zaslužila da je ispoštujem i da joj kažem u lice, a šta da radim? Da šaljem goluba pismonušu? Bilo je je loše u tom odnosu i naravno da neću da budem u njemu - pričao je Uroš.

- Jelena je posle hipotetičkog pitanja ponavljala da joj ne ide u glavu taj spoj i da joj je to fascinantno jer ste dva različita sveta, da si Milicu pljuvao kod nje i da imaš loše mišljenje o njoj - dodao je Darko Tanasijević.

- Mogu da kažem posle svega da Milica nema loše mišljenje, pričali smo o svemu. Meni je to validno kao i da sam pravio dete rijaliti učesnicama. Mi jesmo pričali da li će to da se desi, ali tu smo naši smo. Njoj da se desi naravno da je ne bih terao da abortira, ali to su normalne stvari u vezi. Ja sam uvek pričao da ne želim - rekao je on.

Uroš Rajačić progovorio je o Milici Veličković, a potom i žestoko oblatio Enu Čolić koja je komentarisala njega na negativan način.

- Ena je u razgovoru s Teodorom rekla da si se gledao s Draganom? - upitala je Ana.

- Ma neću da pričam o njima, istina je da smo se kratko gledali na početku. Ena je ove sezone rekla mnogo više o sebi nego iko ikad. Ona je ta koja iznosi loše mišljenje o meni, a iste te momke smara po afterima. Licemerno je da neko nekom priča kako sme da nešto uradi, a oni rade mnoge stvari - rekao je Uroš.

U jednom trenutku oglasila se Ana Spasojević koja je poslala poruku Darku, a on ju je pročitao u programu uživo.

Ana je želela da se ogradi da je pričala bilo šta i da je za njegov odnos sa Milicom saznala čim je napustila najgledaniji rijaliti u regionu.

- Ja bih rekla odmah kad sam saznala, a saznala sam čim sam izašla, ali njemu je izgleda potrebna pažnja, kakav debil - glasila je poruka koju je Ana napisala Darku.

- Naravno da bi Ana rekla Terzi, pa čija je najbolja drugarica? Ana neće da priča, pa ona sve priča i pre je pričala. Meni nije bitno da li će Ana da priča, ali iz iskustva znam kako će da se završi, a to je da smo mi najgori, a oni moralisti. Glavi razlog je slika naša koju sam video da postoji, neću da pričam na koji način sam došao do čoveka koji nas je video. Ana bi rekla Terzi i normalno je jer su bili najbolji drugari - govorio je Uroš.

- Da li se plašiš suočavanja sa Terzom? - upitao je Darko.

- Da se plašim kanarinaca praćke bih nosio. Terza nije sa Milicom u vezi. Svi pričaju koja je razlika između Milice i Sofije, a Milica zna od prvog dana da ja neću da budem sa Jelenom. Milici je dete na prvom mestu i zbog toga bi bilo gore da je na taj način sve izašlo. Ja ne vidim bolji način. Opekao sam se na Jelenu i vidim da je bolje da kažem moju istinu. Ana Spasojević nema potrebe da se vređa, normalno je da ona kaže Terzi čim izađe - rekao je Rajačić.

Autor: S.Z.