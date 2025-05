Ovo nikako niste smeli da propustite!

Gostovanje Uroša Rajačiča, pre samog početka emisije ''Pitanja novinara'', podiglo je veliku prašinu, s obzirom na to da je po prvi put iskreno progovorio o svom emotivnom odnosu, a potom i raskidu sa Milicom Veličković. Voditeljka Ana Radulović prepustila je štafetu novinarima Darku Tanasijeviću i Jovanu Iliću da iz njega izvuku sve informacije, a potom su učesnike ''Elite'' ''zatresli'' vrućim pitanjima, te su se sinoć mnoge stvari otkrile.

Voditeljka Ana Radulović je u studiju ugostila Uroša Rajačića, koji je priznao da je bio sa Milicom Veličković u emotivnoj vezi dva meseca.

- Postoje dva razloga zbog čega sam ovde došao. Naravno konstantno se potežu pitanja o meni i Milici Veličković. Ja sam izašao iz Bele kuće zbog odnosa u kom sam bio i želeo sam da pobegnem od toga. Nisam hteo da Jelena dobija informacije i poluinformacije o meni i nekim devojkama, ali sve sam prekršio. Milica i ja smo se čuli nakon mog izlaska jednom, a posle smo vremenom krenuli da se čujemo sve više i više. Mi smo se dogovorili i da se vidimo. Ja sam se molio Bogu da samo ne klikne prvi put kad se vidimo, ali je kliknulo. Ja sam odmah krenuo da se zaljubljujem u Milicu i ona se meni sviđala prošle godine. Kada smo se videli, počeli smo da se viđamo sve više. Mi smo pokušavali to i da sakrijemo, krili smo se po restoranu. U jednom trenutku su počeli da dolaze novinari ispred moje kuće i pokušavali da nas uslikaju. Pre par nedelja smo se dogovorili da se nađemo ispred moje kuće, ali smo videli čoveka koji je hteo da nas uslika. Ona se meni sutra javlja i kaže da su pokušali da nas uslikaju i da znaju sve o nama. Bilo je pitanje vremena, kada će se saznati - rekao je Uroš, pa dodao:

- Zbog čega ste se uopšte krili? - upitala je Ana.

- Jednostavno se ona tek porodila i sve to, ali mi smo bili u emotivnoj vezi. To je trajalo oko dva meseca, iako je bilo tajno. Pre neki dan sam nahvatao nekog čoveka koji je slikao mene i drugara, da bih ja video kod njega u telefonu da smo na slici Milica i ja. Došao sam u situaciju da će nas neko objaviti i da će neko ispričati šta je bilo među nama i to predstaviti kao kombinaiju - rekao je Uroš.

Uroš Rajačić, je sa voditeljima Anom Radulović, Darkom Tanasijevićem i Jovanom Ilićem razgovarao o svom odnosu sa Milicom Veličković.

- Da li je istina da ste sad blokirani na društvenim mrežama? - pitao je Darko.

- Jesam. Ne može da se poredi sa Jelenom kako god to da zvuči. Došlo smo da pričamo iskreno i baš me briga ko će da me pljuje. Neke stvari želim da zadržim za nas, ne želim da pričam o detaljima naše svađe. Neke stvari su strašno loše uticale na mene, jer je krenula da radi neke stvari iz ljubomori. Neke stvari njoj ne priliče da ih izgovara zbog sebe, ali i mene. Bilo je to iz ljubomore da bi meni vratila. Nije ona loše pričala o meni, ali ona ima pravo na sve. Ja nikad ništa loše neću da kažem za nju. Došlo je do nekih svađa između nas dvoje, ja jesam izljubomorisala - govorio je Uroš.

- Nikad nisi bio tako ljubomoran - dodala je Ana Radulović.

- Da, pričaš sa žarkom kao nikad pre. Imao si neke kompleksnije drame, a sad pričaš sa žarom koji nam daje za pravo da ti verujemo da si se zaljubio i razvio ozbiljnije emocije prema Milici nego Jeleni - govorio je Darko.

Uroš Rajačić žestoko je opleo po Eni Čolić, a potom i otkrio da li je video ćerku Borislava Terzića Terze.

- Mnogi takmičari su te komentarisali loše, a kako ti komentarišeš što je Ena Čolić rekla: ''Mislila sam da je Milica malo pametnija?'' - upitala je Ana.

- Ena koja blati sve svoje najbliže, Ena koja je išla po afterima priča o meni? Ja sam gospodin za sve njih što ćutim. Ja znam o svima, a pogotovo o Eni koja je radila kod mog prijatelja. Ona isto ima malo dete kod kuće i iste momke ide i ona smara za koje priča da su neozbiljni. Ja ću se potruditi da ostanem koliko toliko gospodin - rekao je Uroš.

- Da li si ti imao priliku da upoznaš Barbaru Veličković? - upitao je Darko.

- Ne, stvarno sam dosta bio iznerviran zbog toga što se priča. Terza se totalno pogubio i on treba da razmišlja šta će da radi sa svojim detetom. Ja dete nisam video i odmah smo se ogradili od toga da ja neću da vidim dete dok je ne vidi Terza - rekao je Uroš.

Uroš Rajačić se dotakao i svog odnosa sa Jelenom Ilić i njenim uverenjima da je on i dalje čeka.

- Mateja je rekao najpametniju stvari, ali šta mislite zbog čega je Uroš izašao? Da li je to preozbiljna veza posle tri meseca? Ja nisam ni pričao o tome, ali poenta priče je da sam se zbog te veze osećao jako loše i da sam zbog toga i izašao. Mi smo imali ozbiljne svađe i to nije funkcionisalo. Ona je prema meni maksimalno ispravna, trudio sam se da je sačuvam i zbog toga sam se trudio da je sačuvam. Ona je zaslužila da je ispoštujem i da joj kažem u lice, a šta da radim? Da šaljem goluba pismonušu? Bilo je je loše u tom odnosu i naravno da neću da budem u njemu - pričao je Uroš.

- Jelena je posle hipotetikog pitanja ponavljala da joj ne ide u glavu taj spoj i da joj je to fascinantno jer ste dva različita sveta, da si Milicu pljuvao kod nje i da imaš loše mišljenje o njoj - dodao je Darko Tanasijević.

- Mogu da kažem posle svega da Milica nema loše mišljenje, pričali smo o svemu. Meni je to validno kao i da sam pravio dete rijaliti učesnicama. Mi jesmo pričali da li će to da se desi, ali tu smo naši smo. Njoj da se desi naravno da je ne bih terao da abortira, ali to su normalne stvari u vezi. Ja sam uvek pričao da ne želim - rekao je on.

Uroš Rajačić progovorio je o Milici Veličković, a potom i žestoko oblatio Enu Čolić koja je komentarisala njega na negativan način.

- Da li je Milica Veličković rekla Ani Spasojević? - upitao je Darko.

- Evo ga ovaj Darko, uhvatio me u mašinu. Ana Spasojević je Terzina drugarica i kakav ishod može da bude s njom. Mislim da bi ona prvenstveno rekla Terzi, a mogu da zamislim kako bi on to predstavio - rekao je Uroš.

- Kakav je tvoj i Miličin dogovor bio? - upitao je Darko.

- Ni ne znam sada. Mi smo se zezali da ćemo reći u jednom trenutku. Nama je odnos bio i više nego dobar - rekao je Uroš.

U jednom trenutku oglasila se Ana Spasojević koja je poslala poruku Darku, a on ju je pročitao u programu uživo.

Ana je želela da se ogradi da je pričala bilo šta i da je za njegov odnos sa Milicom saznala čim je napustila najgledaniji rijaliti u regionu.

- Ja bih rekla odmah kad sam saznala, a saznala sam čim sam izašla, ali njemu je izgleda potrebna pažnja, kakav debil - glasila je poruka koju je Ana napisala Darku.

- Naravno da bi Ana rekla Terzi, pa čija je najbolja drugarica? Ana neće da priča, pa ona sve priča i pre je pričala. Meni nije bitno da li će Ana da priča, ali iz iskustva znam kako će da se završi, a to je da smo mi najgori, a oni moralisti. Glavi razlog je slika naša koju sam video da postoji, neću da pričam na koji način sam došao do čoveka koji nas je video. Ana bi rekla Terzi i normalno je jer su bili najbolji drugari - govorio je Uroš.

- Da li se plašiš suočavanja sa Terzom? - upitao je Darko.

- Da se plašim kanarinaca praćke bih nosio. Terza nije sa Milicom u vezi. Svi pričaju koja je razlika između Milice i Sofije, a Milica zna od prvog dana da ja neću da budem sa Jelenom. Milici je dete na prvom mestu i zbog toga bi bilo gore da je na taj način sve izašlo. Ja ne vidim bolji način. Opekao sam se na Jelenu i vidim da je bolje da kažem moju istinu. Ana Spasojević nema potrebe da se vređa, normalno je da ona kaže Terzi čim izađe - rekao je Rajačić.

Veliki šef poslao je pismo na adresu Bele kuće, zbog čega su takmičari ''Elite 8'' ostali u potpunom šoku. Matea Stanković je pročitala pismo:

- Draga Elito, želimo sa radošću da podelimo jednu predivnu vest. Ena Čolić je postala tetka. Njena rođena sestra Nevena se porodila i na svet donela prelepog dečaka Teodora. Želimo im mnogo zdravlja, sreće i ljubavi - glasilo je pismo Velikog šefa.

Na samom početku emisije "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Nenadom Marinkovićem Gastozom o njegovom odnosu sa Anđelom Đuričić, turbulencijama i detaljima koje je saznao o njenom odnosu sa Pavlom Jovanovićem.

- Ako si ušao u "Elitu" sa predznanjem da je Anđela Pavlova devojka, kako si tako lako poverovao da nisu imali ništa? - pitao je Darko.

- Poverovao sam na jedan, mislio sam da ću da je uhvatim na foru. Znao sam za auto i da ju je gotivio, a ona se šokirala i rekla da od toga nema ništa i da su se samo družili. Čudno mi je da neko može ovde da me slaže i nije mi delovalo da me Anđela laže. Nisam se kod njega mnogo raspitivao. Ne spavam sa njim da bih mogao da znam svaki njegov pokret i nije mi rekao da se smuvao sa Monikom Beluči nego sa Anđelom. Nisam ni znao više od toga osim da je vozila njegov auto i da sam ga pitao šta se dešava sa njom. On generalno ima ono što sam pisao, imam i ja, ali da se sećam svih detalja, pa ne sećam se pola svog života - govorio je Gastoz.

- Gledaoci danima prate kako reaguješ kad se otkrije novi detalj i svi su uvereni da si izgubio poverenje u Anđelu ili da je ozbiljno narušeno? - pitao je voditelj.

- Jesam se u trenutku malo poljuljao. Moram da kažem da mene niste shvatili, ja sam rekao ako treba da lažemo da ćemo da lažemo zajedno jer smo partneri. Ako nešto krije, neka mi kaže sve, pa ako moramo da lažemo zajedno ćemo da lažemo. Danas smo pričali, nemam potrebu da joj ne verujem. Držaću se toga da joj verujem. Ona je sad moja devojka i to je to. Ona je sad moje vlasništvo i ja biram i samo verujem njoj. Ne moraju te stvari sad da se dešavaju, a da jeste ili nije, ona je sad sa mnom. Njega za sad nisam pljuvao, ali jedva čekam da se vidimo kad izađemo i stavimo neke stvari na sto. Verujem isključivo mojoj devojci. Nisam mu pobio pola familije ovo je lako rešivo i jedva čekam. Videću se sa drugom koji je bio tu dok je valjao i korektno je da sednem sa njim, bez obzira šta se ovde dešava - dodao je Gastoz.

Nenad Marinković Gastoz iznervirao se jer mu je Anđela Đuričić sve vreme suflirala dok je odgovarao na pitanja Darka Tanasijevića, zbog čega ju je odmah postavio na mesto.

- Dođi ovako, nemoj tako da mi okrećeš leđa jer znaš da me to nerviraš. Izgledaš kao ludak, ja neću da mi ti sufliraš - rekao je Gastoz.

- Dobro, ajde da izađemo ovde mi je zagušljivo - dodala je ona.

- Razmišljam sad nešto dublje - rekla je Anđela.

- I ja isto, čekam ovo da se završi i da ti kažem. Ovo večeras je finale. Je l' imaš nešto da kažeš pa kad krene da ne sufliraš? - dodao je on.

Voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Nenadom Marinkovićem Gastozom o Anđeli Đuričić koju je nastavio da prikriva i pronalazi opravdanje za sve njene loše postupke.

- O čemu ste sada pričali na stepenicama, primetio sam veliku tenziju? - upitao je Darko.

- Generalno me iznervirala jer stvara sliku da ona meni suflira i onda sam je malo napušio. Ne treba mi ona jer znam sam šta pričam i pišem - rekao je Gastoz.

- Anđela zbunila si se što sam pitao Gastoza da si ga danima napadala, a toliko si ga puta okrivila da je on kriv za sve ovo? - upitao je Darko.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Nenadom Marinkovićem Gastozom o njegovom odnosu sa Anđelom Đuričić.

- Situacija koja se desila se komentariše u kući, mnogi kažu da te je Anđela dovela do crvenog, svi su ti prišli, a Anđela je nastavila da tera po svom i blati Munju i Terzu - rekao je Darko.

- Ja sam pre nje znao da će doći njen period u mesecu, mora da se preiše tome. Ona nije trebala da ulazi u studio i priča im kako će da vode radio. Bio sam mamuran, nisam ni Džehvu čuo, a ustao sam kad sam čuo radio i neke stvari se ni meni nisu svidele, ali nisam skakao na ljude. Čuo sam da joj je Terza izgovorio nešto što me je napumpalo. Čuo sam da joj da je spominjala decu, pitao sam je da im polomimo usta, a posle da mi nije bilo Karića i Milovana ja bih seo u bager - govorio je Gastoz.

- Ljudi ne mogu da veruju da se ti naljutiš na nju zbog nečega što je ona tebi uradila, a odmah nađeš opravdanje da to opravdaš i pređeš preko toga. Ti kao da si izgubio sebe - dodao je Darko Tanasijević.

- Ima pravo, nije mi problem i neka misle šta hoće. Nemam problem da ljudi to misle, ja ne živim od tuđiš mišljenja i bitno mi je da kažem šta je meni na duši. Ja da sam toliko spretan da izvrćem stvari to bih rekao i Milanu za Pavla i apartmane, ali ja svoje iskrene reakcije ne mogu da slažem i vidi mi se na faci. Kao kad je Karić nju izabrao za omiljenu i tu nisam imao reakciju, ali za dovoženje i apartman se jesam poljuljao i što bih slagao? - pričao je on.

Anđela Đuričić priznala je Nenadu Marinkoviću Gastozu da sebe gura u kanal kako bi zaštitila svoju kumu, koja je provodila vreme sa njom i Pavlom Jovanovićem.

- Imam neki osećaj da kumu nećeš, a zato i naj*bavaš - rekao je Gastoz.

- Pa zamisli da uvalim nekoga? Da li si ti ličim na tak nekoga? - rekla je Anđela.

- Hoćeš da je sačuvaš u svemu - dodao je Gastoz.

- Najlakše mi je da budem bezobrazna, a meni je neprijatno i jer je pominjem. Ne želim nikoga da uplićem, a pogotovo ne nju... Imam svoje razloge, lakše mi je ovako. Neka ja ispadam najgore, ali mora ovako. Ako sam ja svoj život dala na tacni nije nego drugi - nastavila je ona.

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Anđelu Đuričić kako bi s njom porazgovarao o svim kontradiktornostima što se tiče Pavla Jovanovića.

- Zbog čega tražiš krivca u Gastozu za stvar koju si ga ti slagala o svom odnosu sa Pavlom? - upitao je Darko.

- Kao što slaže on svoje kockice, tako ih slažem i ja. Prećutala sam to jer nisam smatrala da je bitno. Trebao je svaki detalj da mi bude bitan i da mu kažem, tako da tu jesam kriva - rekla je Anđela.

- Kada si promenila stav obzirom da si do juče smatrala da ne trebaš da mu se poveravaš? - upitao je Darko.

- Malo kad sam dublje razmislila, shvatila sam da je to ispravno - rekla je Anđela.

Voditelj Darko Tanasijević u emsiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Anđelom Đuričić o njenom odnosu sa Pavlom Jovanovićem.

- Rekla si Gastozu ispred kuće da štitiš kumu i on ti je na tome čestitao - rekao je Darko.

- Možda si ti mene pogrešno shvatio. On je shvatio da ja nisam pričala jer ne želim nju da uvaljujem u celu priču. Kad bih pričala svaki detalj kao što sad već pričamo morala bih da upletem nju svaki put jer je ona bila svaki put, morala bih da upletem Marka i Lunu i onda sam sve ljude koji imaju porodične živote. Ja sam rekla da je žena u braku, ima dvoje dece i te teorije nisu istina. Ona je moja prijateljica godinama, ne želim da pominjem ljude iz spoljnog sveta. Jako je ružno što je on dozvolio sebi da priča o nekome ko nije deo javnog života i znam da nije devojka koja voli da bude u svemu ovome, ne zanima je i u tom smislu sam mislila. Žao mi je što se ona ovde provlači, ne želim da upližem ljude koji nisu potipisali da budu ovde - govorila je Anđela.

- Sve i da je Pavle ubacio kumu u priču tako što je rekao da je vozio jedan auto on, a vas dve drugi, pa šta je tu loše? - pitao je Darko.

- Nije samo u tom kontekstu, nego u svakoj priči gde smo pomenuti ona je tu. U svakoj priči u kojoj sam sa njim, ona je sa nama i onda moram da pričam da je bila tu i samim tim nju uvaljujem jer je ona u svakom detalju - rekla je Anđela.

Voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Anđelom Đuričić kako bi progovorila o raskidu sa Pavlom Jovanovićem.

- Kad god imate ti i Gastoz problem, ti zamoliš druge ljudi da pričaju s njim? - upitao je Darko.

- Zato što kad je besan i ako mu ja priđem i kažem jednu pogrešnu reč, on pobesni. Trebalo bi kada sam nervozna da malo više kontrolišem svoju reakcije i to mi uvek zameri - rekla je Anđela.

- Pored svih informacija koje stižu o Pavlu i tebi Gastoz ni u jednom trenutku nije rekao da će te ostaviti, a ti si na jednu rečnicu Sofije i Sandre o sipanju njegovog piva Sofi donela odluku da ga odjaviš, da li smatraš da je to zaslužio? - upitao je Darko.

- Ja sam bila izrevoltirana zbog Pegija, a istu tu noć smo čuli za još neku informaciju. Poludela sam i zato sam pukla - rekla je Anđela.

Voditelj Darko Tanasijević pozvao je Stefana Karića, a potom i Sanju Grujić kako bi prokomentarisali dešavanja u odnosu Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza, kao i sve što su izneli o Pavlu Jovanoviću.

- Ja sam više rekao da je Gastoz hteo u svoju korist, imao je neke napade koji nisu bili potrebni. On kao da je hteo da se opere što je to uradio svom prijatelj, nije mi bilo logično da se nije javio svom prijatelji. Što se tiče Anđele ja sam posle svih teorija video da je naglašavala kumu i onda sam bacio neku šalu, ali ispada da je sa kumom posvađana upravo zbog Pavla. Mi to nagađamo, ali oni nam daju materijal - govorio je Stefan.

Nakon Stefana njihov odnos je prokomentarisala i Sanja Grujić.

- Ne bih zalazila u to da li je Anđela bila intimna sa Pavlom, ali je sve ove godine prozivala devojke da su sponzoruše, a sad se ispostavilo da ga je koristila za uslove. Ona je teška sponzoruša. Plaćao joj je kiriju, davao automobil, naručivao stvari. Da li je bila intimna sa njim ili nije to mi nije presudno. On je pomagao i Gastozu kad je trebao da mu pomogne da izađe iz zatvora na Tajlandu. Oni duguju Pavlu izvinjenje jer su ga nazivali psihopatom. Zanimljivo je kad je sinoć pitala Ivana da li su nekad bili nasamo, kaže da nikad nije ušla kod njega u stan i on kod nje, a onda se ispostavi da su bili na Zlatiboru u aprtmanu. Ona je rekla da je morala od Pavla da krije svoju adresu stanovanja. Gastoz kad je ušao nije znao ko je Anđela, ona nije znala Gastozove pesme, a onda na žurki pevala sa Vanjom Mijatović njegovu pesmu. Gastoz da nije muškarac to je pokazao jer je radije branio Enu, nego Anđelu. On je tek sad počeo da ulazi u sukobe, ali ne zbog nje nego jer je imao kritike od nas. Sad kad je trebao da se pokaže on je nju gurnuo da sama plače. Priča da je ona u ciklusu, a po njegovim reakcijama rekla bih da ciklus drma samo njega. Sećam se kad si pitao Gastoza da li je u redu da me naziva sitnom k*rvom, pa onda bih rekla da je ona krupna, jer je vozim svoja kola - govorila je Sanja.

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Milenu Kačavendu kako bi progovorila o Anđeli Đuričić i Nenadu Marinkoviću Gastozu.

- Mnogo je teško pohvatati šta Anđela laže i mnogo je lakše Gastozu jer fura istu priču od početka. Ovo mi je moljenje Boga ili Darka da ne dođe neka informacija, koja će ih poljuljati. Ona sve mulja i to je tako. Zanimljivo mi je što ima mnogo različitih priča, a to je bila se*s kombinacija. Njoj je odgovaralo da joj daje kola i stan, a ona je imala se*s. Ona neće da detaljno opiše kako izgleda njihova poruka jedna, a Gastoz joj ništa ne verujem. Ne dopada mi se što si pitao Karića za njegovog prijatelja, ne može niko ko ti je prijatelj da priča loše o tvojoj devojci - rekao je Ivan.

- Tokom razgovora van crnog stola poslednjih dana nisi imala ni najmanje lepe reči za Gastoza. Sumnjala si u njegovu iskrenost, da su ga procenti poremetili, da namerno svaljuje sve na Anđelu, osudila što je koristio izraz porno diva kad je pričao o svojoj devojci, a čak si posumnjala u njegove namere prema tebi i naše prijateljstvo. Zbog čega si promenila miljenje o njemu za 180 stepeni i kad je on postao čovek o kom imaš takvo mišljenje? - upitao je Darko.

- Ja analiziram situaciju sve vreme. Što se tiče procenata, ja sam videla da je on snužden i on je na igrici prokomentarisao da Anđela nema poriv da pobedi i posle mu je faca bila užasna. Nakon Anđelinog povratka u kuću, ona mi je objasnila što su se posvađali i on nije hteo da me sluša. Mi smo pričali o Pavlu u pušionici i on meni nije rekao da mu je loš drug, već dobar prijatelj. U ovoj priči ima milion detalja koji mi nisu jasni, a njegovo ponašanje mi se uopšte ne sviđa njegovo ponašanje. Mene komentarišu ljudi koji su pokazili kakvi su prijatelja - rekla je Milena.

Voditelj Darko Tanasijević pozvao je Borislava Terzića Terzu i saopštio mu detalje o ljubavnom odnosu Uroša Rajačića i Milice Veličković.

- Želim da ti saopštim neke stvari, dosta je bilo nagađanja i moram da kažem da je sve izašlo u javnost i da je cela nacija obaveštena o svemu što se dešava između Milice i Rajačića. Potvrđena je njihova emotivna veza, traje dva meseca, odlepili su jedno za drugim, ona je bila kod njega više puta u Pančevu i sve gori. Šta kažeš? - rekao je Darko.

- Ima pravo na svoj život i svoju sreću, ako je to sreća ne želim da joj stajem na put. Nije mi svejedo kad to čujem. Ne znam šta bijh rekao... Ima pravo da nastavi dalje, neke stvari mi nisu jasne. Ona je meni prošle sezone terala inat sa njim, znači tad je krenulo i samo nas je dete zadržalo da ostanemo u vezi. Ona je pričala da sa mnom ne bi nastavila. Ja sam pričao sa Jelenom kakvo mišljenje je imala o njemu... On je govorio Jeleni da ga je blam Jelenine prošlosti što je bila sa Ivanom, a nije ga blam što je sad sa Milicom u vezi. Njemu sad odjednom ne smeta Miličina prošlost. Ja neću da pričam o tome i da ne bude da se perem, samo moram da komentarišem sad. Ne želimd a pričam kakav život vodi Uroš Rajačić, kako tretira devojke i šta rade po afterima - govorio je Terza.

- On je odlepio kaže da ga ne interesuje nijedna osim Milice - dodao je voditelj.

- Odlepio je on i za Jelenom, ali mislim da je odlepio za pričom za sledeću sezonu. To je moje skromno mišljenje - rekao je Terza.

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Borislava Terzića Terzu kako bi progovorio o saznanju da su Milica Veličković i Uroš Rajačić zajedno.

- Milica je tvojom odlukom da uđeš u vezu sa Sofijom postala slobodna - rekao je Darko.

- Ja pričam o njemu. Pun Beograd lepih momaka, a ona se zalepi za Rajačića. Ovo je meni jedna katastrofa jer je majka deteta od četiri meseca. Ona ne treba da bude sa momkom iz rijalitija kao što su Filip, Bora i tako dalje. Napravila mi je ovde situaciju da mi u svađi kažu: ''Rajačić ti šeta ribu'' - rekao je Terza.

- Da li misliš da je Rajačić tvoja vredna zamena? - upitao je Darko.

- Mislim da jeste, svaki momak je bolji od mene. Ja bih sad opleo i po njemu i njoj, samo ću reći da me ne stavlja u usta pošto je on s mojom bivšom verenicom s kojom imam dete. Bolje nek i on i ona paze šta pričaju. Čim izađem ću je zvati, a ne bude li se javljala idemo na sud. Ja bih poginuo za svoje dete. Ovo ipak ima težinu jer ja imam dete s njom - rekao je Terza.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Jelenom Ilić u emisiji "Pitanja novinara" nakon što su otkriveni detalji o ljubavnom odnosu Milice Veličković i Uroša Rajačića.

- Nisam verovala u pitanja... U nedelju sam izbacila sve što mi se skupljalo tih dana ili prethodnih meseci, a sad sam još više šokirana. Prvi put ovde možda ne znam šta bih rekla na neku temu. Sve što bih rekla verovatno ne bih bila ponosna, ne mislim na uvrede. Ja sam jedino rekla da nisam verovala u to jer mi spoj njih dvoje nije bio moguć i to nisam mogla da zamislim, a možda ja Uroša nisam dovoljno dobro upoznala. Ako Uroš kaže da su oni slični, ja onda Uroša nisam poznavala dobro - govorila je Jelena.

- U sredu si pričala da ste Uroš i ti razgovarali šta bi bilo da ostaneš u drugom stanju sa tim i da je on pričao da to želi i da bi stao uz tebe i da ste imali planove, da je u ovoj sezoni shvatio ozbiljnost vašeg odnosa i da su mu emocije jače, a on kaže da ovo što je prema Milici osetio i njihova energija je neuporedivo jače i veće nego što je osetio sa tobom - dodao je Darko.

Borisav Terzić Terza odlučio je da se u emisiji "Pitanja novinara" javno izvini Sofiji Janićijević jer nije stao uz nju kad joj je bio najpotrebniji.

- Hoću da kažem da mi je jako žao što se ovako desilo i sad mi je krivo jer nisam ostao sa Sofijom i što sam ispao konj. Trebao sam da odvojim ljubav deteta i veze. Sofija ništa nije kriva, ja sam. Žao mi je što sam nju povredio i izdao - rekao je Terza.

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Sofiju Janićijević kako bi progovorila o Milici Veličković i Urošu Rajačiću.

- Kako ti se čini ovo što je Terza rekao? - upitao je Darko.

- Sad je zvanično rekao da svi čuju, ja sam ovo već znala - rekla je Sofija.

- Da li si ovo priznanje očekivala mnogo ranije? - upitao je Darko.

- Bilo je momenata gde sam puno želela da on bude muškarčina, ali dobro. Trebao je da uključi mozak i da shvati da ku*etinu sa šipke ne bi podržao njegov brat - rekla je Sofija.

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" dao je priliku takmičarima "Elite" da iznesu svoje mišljenje o detaljima koje su večeras saznali o ljubavnom odnosu Milice Veličković i Uroša Rajačića.

- Ja sam na Miličinoj strani, ako je ona srećna i ja sam. Posle svega što je doživela drago mi je da se oseća voljeno. Ja se ne slažem sa njenim izborom, ali ću biti uz Milicu i braniću je. Ovo pranje sa Terzine i Sofijine strane mi je dno dna, oni se ponašaju kao da je Milica njima naštetila. Sofija nema pravo glasa da pominje Miličinu prošlost, sram da te bude, animir damo iz Tetova. Terza je takav blam nad blamovima, on govori da će nekome da oduzme dete - govorio je Uroš.

- Budi realan, Uroše - dodala je Sofija.

- Milica je zbog njega završavala na tabletama i u policijskim stanicama zbog Sofija. Terzine izjave, postupci i reči su mi blam i mislim da nema pravo da bilo šta kaže Milici. On se sad setio da je otac kako se bliži kraj, a njega su udarili komplkeksi i sujeta. Ja sam njen drugar i želim da Milica bude srećna i treba da zaleči rane koje je doživela tokom trudnoće - pričao je Stanić.

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Marka Đedovića, kako bi progovorio o Milici Veličković i Urošu Rajačiću.

- Kako komentarišeš ovo? - upitao je Darko.

- Ljubavni životi dvoje ljudi, nemaju veze sa roditeljstvom. Milicu ne sprečava to što ima dete da ide u Pančevo. Paradoks života mi je da se Milica žalila da joj je ljubavnica uništila život, a sad joj je jedan ljubavnik ulepšao u životu. Ja neke stvari ne zaboravljam i nema pranja ni za Sofiju, ni za Anđelu ni za Milicu. Ukoliko vratimo vreme unazad setimo se da je Milica sama sebe zvala Mica trudnica, a ne Mica trica. Negde su se i našli, ona ima buran ljubavni život pre trudnoće, imala je eksplicitne klipove sa Terzom, a isto tako i Uroš nema blama. Terza i Uroš Rajačić su vrlo slični tipovi koji vole da izlaze, vole da k*raju. Možda je Milici posle četiri meseca od porođaja zafalilo malo gasa da izlazi i da se je*e. To ništa nije čudno za osobe sa takvim biografijama. Ja bih se iznenadio da se radi o nekom književniku - rekao je Đedović.

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Enom Čolić o njenom odnosu sa Jovanom Pejićem Pejom.

- Kako se osećam posle svega jer Peja misli da si ga pravila budalom? - pitao je voditelj.

- Mislim da su to nesigurnosti i njegovi kompleksi. On misli da ja njega napolju ne bih pogledala, da je on meni pik od spolja, a da sam ja proračunat lik, a ustvari sam spontana. Moja je greška što nikad nisam imala stav i ponšanje da sam starija, pa umesto da budem mudrija dozvoljavala sam sebi da teram inat i da se svađam oko gluposti. Nije to moj poraz, ja sam probala i mislim da sam imala puno svojih lepih postupaka. Moglo je da se progleda kroz prste s obzirom na zatvoren prostor - govorila je ona.

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Jovana Pejića Peju kako bi progovorio o svom odnosu sa Enom Čolić.

- Da li misliš da bi te Ena više cenila da si se prema njoj ponašao kao Gastoz? - upitao je Darko.

- Ne, ali ona mene stalno želi da blati i to se radi. Ona je u blatu, pa je u blatu. Mene nije cenila, a ona meni nije bila samo za k*ranje kako su je drugi gledali - rekao je Peja.

- Žestoke uvrede si uputio Milovanu, zbog čega? - upitao je Darko.

- Meni je bilo žao i ja sam se izvinio dva puta - rekao je Peja.

Voditelj Darko Tanasijević pozvao je Aneli Ahmić kako bi sa njom u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao o njenom odnosu sa Lukom Vujovićem.

- Da li je Luka ponovo svima dao za pravo da se ljudi za stolom sa tobom sprdaju? - pitao je Darko.

- Moram biti iskrena kao i uvek, jeste. On nije stao uz mene ni sad kad je Terza krenuo. Ovo ne znači da raskidam sa njim i da ga blatim, ali moram da kažem. Mene su danas svi ovde sprdali za taj kačket. Mateja je sve najrealnije prokomentatisao i rekao sve ono što ja mislim, a nisam uspela da mu kažem - govorila je Aneli.

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Luku Vujovića koji je progovorio o kačketu i poklonio ga Aneli Ahmić.

- Da li smatraš da si trebao Eni da jasno staviš do znanja da ne može tako da se ponaša prema tvojoj devojci? - upitao je Darko.

- Ja više ne znam šta da radim jer je ona meni rekla da se ne mešam. Nije problem kačket - rekao je Luka.

- Problem je što ti šuruješ sa Enom - rekao je Darko.

- Ona mene ne zanima za tri života, nikada neće doći do pomirenja s Enom. Ja u 6.30 predajem kačket reporterki, pa koji gledaoc se prvi javi, njemu nek se da kačket. Ja sam u jako teškoj situaciji jer mi niko nije vređao osobu koju volim. Muškarac u crvenom ne može da ima granice - rekao je Luka.

Jovan Ilić u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Draganom Stojančević o problemima koje ima u odnosu sa Jovanom Tomić Matorom.

- Da li si otišla sa žurke i plakala zbog prisnog odnosa Matore i Ene? - pitao je Joca.

- Ne, ja inače odem ranije... Otišla sam i šta se posle dešavalo... Nisam bila zbog nje neraspoložena, plakala sam posle, a Ivan je celo veče vikao na mene. Ja sam tad dan ležala na krevetu, ja sam pričala o Jovani, Ena o Peji. Mi smo na žurku slučajno otišle zajedno, bile za šankom i niko nije bio prisan ni sa kim. Ivan je išao za mnom, on je dolazio i pričao mi kako će da mi j*be mater jer pričam sa Enom. Posle je pričao kako Ena mene muva, to se nije desilo nijednog trenutka - pričala je Dragana.

Joca Novinar podigao je Sanju Grujić i Marka Stefanovića kako bi progovorili o svojim problemima u vezi.

- Zbog čega ti Sanja u 90 posto slučajeva ne dozvoljavaš da završiš rečenicu? - upitao je Joca.

- Ona se plaši da ja ne nasrnem na nekoga - rekao je Marko.

- Kako će tvoje učešće izgledati u nastavku rijalitija? - upitao je Joca.

- Pokušaću da budem što laganiji, ali neću dati na mene i Sanju - rekao je Marko.

- Sanja, tražila si od Marka nove grudi i nos? - upitao je Joca.

- Meni to ništa nije strašno. Sve što budem želela, treba da mi ispuni sve. Isto tako i ja njemu - rekla je Sanja.

Milena Kačavenda i Aneli Ahmić žestoko su zaratile u sitne sate, te je u jednom momentu Milena Kačavenda uvredila Anelinu ćerku, zbog čega je ona donela portret s njenim slikama i zamolila je da ponovo uradi isto.

- Smećarko jedna, k*rva mi ćerka od četiri godine je l'? - upitala je Aneli.

- Zovi brata k*rvo, svi ste ološčine - rekla je Milena.

- Četiri godine ćerkica, smeće staro - rekla je Aneli.

Autor: S.Z.