Muk u Beloj kući!

Sledeći je priliku da nominuje dobio Borislav Terzić Terza.

- Zamoliću sve ljude koji me vole da prestanu da glasaju za mene! Krenuću od Marka, upoznao sam ga u šestoj sezoni, jesam bio kratko, ali sam se s njim družio i to mišljenje koje sam stekao tada, i dan-danas imam. Naravno, lepo mišljenje imam o njemu. Njegov odnos sa Sanjom sam dosta hvalio, drago mi je što su ostali zajedno... - rekao je Terza, a onda je počeo izlaganje o Sofiji:

Što se tiče Sofije, možda je ovo tvoja poslednja nominacija, ne bih voleo da te vidim s nekim da te povezuju zato što, ovo što je Stefan rekao, može svako da ti kaže da si treća u odnosu. Meni ništa nije jasno, zbog čega ovo radiš, ali verujem da ćeš reći da je ovo tvoja igra. Devet meseci je prošlo, ovde smo devet meseci, pre osam smo mi ušli u odnos, ja sam, što se tiče tebe, bio jako iskren, zaljubio sam se, nisam razmišljao...Tebe kada sam video, desilo mi se, nisam to uradio ni zbog rijalitija niti zbog bilo čega. Nisam ja sebi život upropastio, ali jesam budućnost deteta, Milice i našeg porodičnog života, ali hajde, možda je tako suđeno. Da nismo dobili dete, ne verujem da bi mi bilo zajedno. Neću te kriviti ni za jednu situaciju, verujem da i ti u afektu želiš mene da povrediš zato što sam ti okrenuo leđa. Jesam! Pao sam dosta pod uticaj ovde, jako sam manipulativna i povodljiva osoba, nisam odvojio dve ljubavi, ljubav prema detetu i prema partnerki. Smatrao sam da ja najbolje da se povučem zbog deteta, ali znam da mi Milica nikada ne bi prešla preko toga. Izgubio sam i nju i tebe i "N.N." sam otac, pitanje je kada ću dete videti! Ne krivim te nijedne sekunde ni za šta, ja sam taj koji je imao iza sebe nešto, ti si slobodna! Sve što treba, jedno za drugo smo tu, ali smatram da koliko ti je ovo loše, sve će proći, ali ćeš izaći odavde kao pobednik. Možda sam loš partner, ali sam dobar prijatelj i drug! Ja ostajem sa problemima, ti nećeš, ti si samo ta osoba koja se desila meni, mogla je to da bude bilo koja druga devojka! Pokušao sam da se sklonim od tebe odlazeći kod drugih žena, da ugasim tu emociju i eto.

- Je l' ti je žao što si je izgubio - pitala je Ivana.

- Žao mi je što sam ovo uradio, što sam povredio Milicu i nju ostavio. Sada, kada vidim da je Milica srećna...Svi misle da bih se pomirio s Milicom, nikada ne bih, jako su teške reči pale, rekla je svašta za moju porodicu i za decu od mog brata, ona u kuću više ne bi mogla da uđe! Moraću prava da potražujem na sudu, ja i dalje stojim pri tome da bi bilo dobro da pričamo i da imamo dobar odnos zbog deteta. Žao mi je, smatram da bi Sofija i ja imali najbolji odnos u kući. Jeste, žao mi je! Mene je prva informacija poremetila, nije zbog nje, meni je drago ako je to njena sreća, pogodilo me je to što je neko iz rijalitija. Krivo mi je što neko drugi viđa moje dete, a ne ja, neko ko će možda ući ovde u sledeću sezonu i oblatiti je, pa će mi reći: "Ja sam je*ao majku mog deteta". Ne volim Sofiju sada da je volim, ne osećam...Najbitnije mi je da nemam gađenje, draga mi je! U nekim situacijama je jako kvarna i namazana, meni je pomutila mozak ovim očima. Sa Sofijom sam stavio tačku na odnos, sa Markom ću se družiti na dalje, tako da šaljem Sofiju, ostavljam Marka - rekao je Terza.

- Ja sam znala pre dva dana koga će on sačuvati, a koga poslati, on mi je rekao...Mislim da je bio iskren, mada on menja svoje mišljenje na dva minuta, ako bih sada rekla nešto žestoko, on bi promenio za 180 stepeni. Moj i njegov odnos ne postoji još odavno, bar sa moje strane, još od prvog flerta sa Draganom nakon što se ogradio od mene. Meni je tu sve stalo, nije me intresovao nikako. Kajem se i o tome često pričam, takođe pričam da sam ja kriva, jer sam ovo sebi dozvolila. Nikada nisam uporedila ovaj odnos sa odnosom Uroša, Milice i Jelene, jer je totalno drugačija situacija. Ovo mi zaista nije trebalo, nisam smela ovo sebi da dozvolim, kajaću se do kraja života. Nisam imala lika koji može da stane iza svega - rekla je Sofija.

Autor: Nikola Žugić