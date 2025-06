TI SI NAJKVARNIJA OSOBA: Sandra i Munjez potkačili Sofiju komentarom, a onda je Dača zaštitio svoju drugaricu i raskrinkao Sanju Grujić (VIDEO)

Sve izlazi na videlo!

Nakon Jelene Ilić, voditeljka Ivana Šopić je dala reč Mateji Matijeviću:

- Sofija je udavila i Boga i narod sa svojim bitisanjem subotom. Za tebe mislim da si okej osoba, ostavila si utisak, ali si jako namazana osoba čim si ušla u vezu sa čovekom koji čeka dete. Lepo koristiš situacije, znaš da praviš priču, evo opet sediš prekoputa zauzetog momka, a to ti ne treba, ne treba tako da se predstavljaš, jer si interesantna osoba, a saučesnik si u najgoroj stvari u istoriji rijalitija. Naš odnos je odličan, nikada mi ništa loše nisi rekla - rekao je Mateja pa se osvrnuo na Marka:

- ON i ja smo u sjajnom odnosu, od kako je ušao, družimo se, sjajan si momak, nemaš poročnu crtu, vradan si, ne kockaš, ne piješ, ne juriš devojke, svojoj devojci si predan, i to je super, ali vam zameram to što ne umete da prihvatite kritiku. Imaš mana ali bih imao drugačije mišljenje o tebi jer ovde ulaziš u sukobe sa svima. Ostavljam Marka - rekaa je Mateja.

- Mi se zezamo da je Sofija najkvarnija u našoj družini, ali ona je lojalan i odan prijatelj. Ja o njoj imam sve najbolje da kažem, ono sa Terzom je gotova priča, ovo sa Markom ne postoji, to ljudi ovde nameću tebi. Sa druge strane Sanja uvlači Marka u probleme, da ga drugi vređaju jer ga ona vređa. Marko ti znaš šta sam ti ja zamerila, a ti mene nikada nisi uvredio, naravno ja ostavljam Sofiju - rekla je Sandra.

- Terza i ja kada smo stajali ispred kada je Marko ušao,on je meni rekao da ga je Sanja upozorila da smo Terza i ja kvarni i da mu ne trebamo, ali eto mi smo najbliži sada, ne vređamo se, niti imamo nameru da se vređamo. Nema šta da vam komentarišem vezu to je vaše, a Sofija je najkvarnija osoba u rijalitiju, to sam rekao i to mislim. Sa druge strane ono sa Milicom i Terzom me ne zanima, sačuvaću Marka - rekoa je Munja.

- MI smo pravi prijatelji, i to što ljudi pričaju da sam te izdao nije istina, ne pecam se na gluposti, ljudi su ovde izdali porodice i sve, a mene komentarišu. Odnos sa Terzom sam podržavao, iako je mene Milica napala kada je ušla. Ljudi ovde pričaju da se ti pereš, ja msilim da to ne radiš, ali jesi se oprala na neki način zbog svega što je Milica uradila sada. Sa druge strane za Marka sam imao jako lepo mišljenje, međutim on je mene stalno navodio na negativnim anketama, a ja sam to shvatao kao savete starijeg brata, međtuim kada je Sanja ušla to se promenio, ona stalno baca rovce i pravi sukobe, što ti i vidiš, ali je braniš po svaku cenu. Ona je rekla da si loše i da je ona zato ušla, a to nije istina. Napravila te je na užasnu osobu, a razlog što je ušla je Ena, jer je bila ljubomorna. Mene nervira što Sanja proziva Sofiju da je bila ljubavnica, a znamo o Sanji mnogo toga, ostavljam Sofiju - rekao je Dača.

