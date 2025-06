Ovo niko nije očekivao!

Nikola Grujić Gruja je naredni nominovao:

- Sofija ti si mene ispoštovala za sve, nisi me vređala nikada. Sa druge strane Marko i ja smo bili ok, ali mu zameram vređanje Mime, zato ostavljam Sofiju - rekao je Gruja.

- O Marku nisam imala lepo mišljenje, kaga sam ga gledala u Zadruzi 6, ali napolju kada sam ga upoznala sam se oduševila, međutim od kada je ušao ovde, ne znam šta mu je, pokazao je pravo lice, da je ženomrzac. Napolju sam saznala mnogo toga o Marku i dopisivanje sa drugim devojkama, ja sam to otkrila iako nisam htela da se mešam u njegov odnos. O Sofiji mislim sve najbolje, čuvam nju, šaljem Marka - rekla je Mimas.

- Sofija i ja imamo odnos od sjaja do očaja, ona i ja se ne družimo, ali smo korektne. Meni deluje da ona kao i ja ima dve osobe u sebi, ali to je kul. Sa druge strane, Marko Stefanović je pokazao sve, da je on nasilnik, što je i Sanja govorila, da je on tukao nju, da je gađao njenu majku, da je tukao svoju majku, sada verujem Sanji sve, on je psić kojeg je Sanja prihvatila, posle svega, tvrdim da mi je njegova majka rekla pre par godina da želi da odovoji sina od ku*vetine, sada smatram da je on njen telohranitelj, da je prati po Bujanovcu, Tutinu i Švajcarskoj - rekla je Slađa.

- Sramota je da jedna ovakva devojka priča o mojoj majci tako, - rekao je Marko.

- Svi znaju da Sanja nije u dobrim odnosima sa Markovom porodicom zbog tvojih slika - rekla je Slađa.

Autor: N.B.