Za rijaliti prodaješ svoju... Marko nikad suroviji, sasuo Sofiji sve u lice, ona ga ponizila kao nikada: Gledaš me stalno, svi to vide (VIDEO)

Nakon što su svi takmičari nominovali, došao je red na nominaciju ovonedeljnog vođe Matee Stanković:

- Priča o pogledima se potegla u kući, svi smo videli kako je Marko uputio Sofiji poglede i osmehe, a to što Sanja njega naziva kerićem kojeg je ona udomila. Pokazao si se kao loš čovek i to je to - rekla je Matea pa je dodala:

- Sofija je moj prijatelj, vredna je, korektna, fer i da imaš emocije. Naravno šaljem Marka - rekla je Matea.

Voditeljka Ivana Šopić je otkrila da je Sofija nominovana od strane ukućana:

- Očekivano, niko me nije iznenadio nominacijom. Mala je razlika između mene i Marka, očekivala sam da će ga osuditi, ali vidim da nisu. Odmah da kažem da nikada nisam tražila zadatak za Marka, to je laž, on meni nije fokus, ali ja sam njemu bila fokus, a kada suljudi komenterisali, ja sam uvidela gto - rekla je Sofija.

- Ja sam večeras pokazao da mogu četrdeset mišljenja da istrppim, a vi moji jedan komentar ne možete. Hvala ljudima koji su me razumeli šta sam preživeo u detinjstuv, a ljudi govore da sam opleo po porodici, ja sam samo pričao o mom detinjstvu. Stojim pri svemu što sam rekao o svom ocu, a nikome ne želim to što sam ja imao. Ne želim da znate kako je kada otac proda svog sina. Sa druge strane, Sofija ti si retardirana, nikada te nisam gledao, to je laž i to se vidi, ljudi su to i rekli. Meni se ti nikada u životu ne bi svideila kao osoba, ja svoju devojku ne prodajem, a ti prodaješ svoju vaginu za rijaliti. MOj demant je izolacija i to je moje delo - rekao je Marko.

- Što se tiče Marka gledanja i svega, Marko svi su videli kako si me gledao, poriči, to se vidi, a tvoja devojka prodaje vaginu u rijalitiju, a ne ja. Svi mi znamo šta je ona radila i kako, a ja sam normalna. POzdrav za mog druga Veljka kojeg sam sanjala - dodala je Sofija.

- Ovo su kompleksi jedne devojke koja nije dobila odgovor, a o kom Velji priča ne znam, verovatno o Velji nevolji. - rekla je Sanja.

Autor: N.B.