Subota u Eliti rezervisana je za emisiju ''Nominacije''. Učesnici su otkrili šta misle o Sofiji Janićijević i Marku Stefanovićm a voditeljka Ivana Šopić na kraju večeri saopštila je koga su nominovali Odabrani učesnici, kao i ko je dobio najmanju podršku publike.

Voditeljka Ivana Šopić na samom početku nominacija dala je reč Anđeli Đuričić, kako bi iznela svoje mišljenje.

- Što se tiče Sofije, od samog početka nas dve imamo jako korektan i dobar odnos, nikada nismo bile bliske. Smetalo mi je kada se povezivala sa Gastozom, ne znam kome ne bi smetalo i to sam otvoreno govorila. Ona meni nije pokazala da hoće nešto da radi iz inata, nego se sklanjala. Tada sam bila malo, moram da priznam, ljubomorna na povezivanje. Sada kada pogledam sve i ovu priču koja se dešava sa Markom Stefanovićem, gde ne vidim ništa s Markove strane, izgleda mi da nije bilo iskreno sa Terzom, bilo ti je zanimljivo, primio se...Sinoć nam je potvrđena informacija u koju ja nisam verovala, opet, u tom trouglu, Milica ne može nikada da bude ista kao što su sada Sofija i Terza, jer je ona tada bila trudna. Da su bili samo u vezi, da beba nije bila na putu, ja neću moralisati Sofiji - rekla je Anđela, a onda se osvrnula na Stefanovića:

Imala sam mnogo bolje mišljenje o njemu u "Zadruzi 6", mislim da se mnogo promenio zbog Sanje. Kada mi kažu da je Sanja loša, a on dobar, meni nije, meni su oni isti. Sanju sam takvu navikla, ništa se nije promenila od "Zadruge 5", to je ona, to je njen karakter, on se promenio, možda jer pokušava da se dodvori njoj. Mislim da je on potčinjen njoj! U 95 odsto sukoba ga Sanja uvede. Ja sam iskulirala poslednjih dan, dva kada je nešto dobacivala, jer nisam želela da svog dečka prvo uvlačim u to, ipak su oni muškarci. Mislim da je ona neko ko je dosta uticao na tvoje porodične odnose, nije ti trebalo da izneseš takve stvari, jer svi mogu da zloupotrebe protiv tebe. Dok ona nije došla u kuću, ne znam da li je iko, ne šalim se, imao lošu reč za njega da kaže. Mislim da je on njen kanal, a on njeno pranje...Sofiju ću sačuvati, šaljem Marka.

Ivana Šopić, voditeljka emisije "Nominacije", dala je reč Aneli Ahmić kako bi iznela svoje mišljenje.

- Sofija i ja nemamo nikakav odnos, odvratna osoba, najveći spletkaroš u kući, igra na kvarno. Radi sve moguće da bi se istakla, na sve je spremna, pokazala je to u odnosu sa Terzom, pa sada i sa Markom. Nije ovo njen prvi zauzeti muškarac, sigurno je bila sa oženjenima. Naravno da nije pričala sa Markom, jer on nije želeo, ali je ona spletkarila po kući...Što se tiče Marka, nemam dobar odnos ni sa Sanjom, ni sa Markom. Uočila sam u poslednje vreme da mi se ne sviđaju njegovi postupci prema devojci, kada joj ovde maše rukom, ponaša se jako bezobrazno prema njoj. Koliko god da je ona kriva, kriv je i on. Šaljem Sofiju, ostavljam Marka - rekla je Aneli.

- Mislim da su te ovde ljudi, Sofija, poštedeli, s obzirom na ono što su mnogi prošli za mnogo sličnije stvari. Odavala si mi utisak da si se promenila, da si postala komunikativnija, javljala si se da komentarišeš, bila si aktivna. Sada, to što si u izolaciji sa zauzetim momkom, to mi se nimalo ne sviđa. Nisi ti trebala da budeš ta osoba koja će da se igra na taj način...Marko je dečko na mestu, sa stavom na mestu za svoje godine, ja sam u njegovim godinama bio balavander. Mislim da ni njega život nije mazio, naterao ga je da bude ono što jeste danas. Ne treba da zameraš neke stvari svom ocu, nego da uzmeš da je sve to bilo za svoje dobro i da nisi neko ko je danas balavac i razmažen. Ostavljam Marka, šaljem Sofiju - rekao je Karić.

Naredni je nominovao Nenad Marinković Gastoz, koji je otkrio šta najviše zamera Sofiji Janićijević.

- Počeću od Sofije, imamo skroz kul odnos, korektno, spavamo jedno naspram drugog, nikada nismo imali raspravu. Kada je trebalo da ti se sudi, sudio sam ti, kada si me razočarala, rekao sam ti. Iznervirala si me kada ste pričali da sam flertovao sa Sofi, napravljena je bespotrebna konotacija. Drago mi je što si progovorila, što si se uključila u sve ovo, a ne samo da budeš Terzina devojka i preljubnica. Nisi ni glupa, ni naivna, namazana si, kontrolišeš se...Što se tiče Marka, on kao da je navikao da bude mučen i da preživljava. Mene je dirnulo ono što nam je on ispričao, ali dobro, izrastao je u dečka koji ima izražen stav i karakter. Kada shvatim da na leđima nosi ranac, pun, sad je*iga, kako da kažem a da ne uvredim njegovu devoku...Njegova veza ga ovde u mojim očima, ali i svim ovde, degradira. Kada je shvatio da ne može da trpi u svojoj vezi, počeo je da joj skreće pažnju, ali tu nema pomoći, druga strana ne je*e živu silu. Nemaš konjske živce, nego ergele konja! Rekao sam da bi voleo da se moja veza ugleda na vašu, tu sam se jako zaj*bao, jer kako se klupko odmotavalo, vaša veza mi se stvarno ne sviđa. Juče si lepo rekao da ne možeš da skupljaš stvari u sebe, nego da ti je lakše da izj*beš svima majku, to mi je jasno! Ti kao da si neko ko voli da je pod lancima, jednom sam te video da se smeješ i to sam ti ja izmamio osmeh. Ja mislim da bih ja s tobom našao zajednički jezik, ali jednostavno, moraš da izvadiš taj nož koji ti je u leđima i da prestaneš da ga smatraš vencem od ruža! Šaljem Marka, ostavljam Sofiju - rekao je Gastoz.

Sledeći je priliku da nominuje dobio Borislav Terzić Terza, koji je progovorio o emocijama prema Sofiji Janićijević.

- Zamoliću sve ljude koji me vole da prestanu da glasaju za mene! Krenuću od Marka, upoznao sam ga u šestoj sezoni, jesam bio kratko, ali sam se s njim družio i to mišljenje koje sam stekao tada, i dan-danas imam. Naravno, lepo mišljenje imam o njemu. Njegov odnos sa Sanjom sam dosta hvalio, drago mi je što su ostali zajedno... - rekao je Terza, a onda je počeo izlaganje o Sofiji:

Što se tiče Sofije, možda je ovo tvoja poslednja nominacija, ne bih voleo da te vidim s nekim da te povezuju zato što, ovo što je Stefan rekao, može svako da ti kaže da si treća u odnosu. Meni ništa nije jasno, zbog čega ovo radiš, ali verujem da ćeš reći da je ovo tvoja igra. Devet meseci je prošlo, ovde smo devet meseci, pre osam smo mi ušli u odnos, ja sam, što se tiče tebe, bio jako iskren, zaljubio sam se, nisam razmišljao...Tebe kada sam video, desilo mi se, nisam to uradio ni zbog rijalitija niti zbog bilo čega. Nisam ja sebi život upropastio, ali jesam budućnost deteta, Milice i našeg porodičnog života, ali hajde, možda je tako suđeno. Da nismo dobili dete, ne verujem da bi mi bilo zajedno. Neću te kriviti ni za jednu situaciju, verujem da i ti u afektu želiš mene da povrediš zato što sam ti okrenuo leđa. Jesam! Pao sam dosta pod uticaj ovde, jako sam manipulativna i povodljiva osoba, nisam odvojio dve ljubavi, ljubav prema detetu i prema partnerki. Smatrao sam da ja najbolje da se povučem zbog deteta, ali znam da mi Milica nikada ne bi prešla preko toga. Izgubio sam i nju i tebe i "N.N." sam otac, pitanje je kada ću dete videti! Ne krivim te nijedne sekunde ni za šta, ja sam taj koji je imao iza sebe nešto, ti si slobodna! Sve što treba, jedno za drugo smo tu, ali smatram da koliko ti je ovo loše, sve će proći, ali ćeš izaći odavde kao pobednik. Možda sam loš partner, ali sam dobar prijatelj i drug! Ja ostajem sa problemima, ti nećeš, ti si samo ta osoba koja se desila meni, mogla je to da bude bilo koja druga devojka! Pokušao sam da se sklonim od tebe odlazeći kod drugih žena, da ugasim tu emociju i eto.

Sanja Grujić bez zadrške je razvezala jezik o Sofiji Janićijević, pa se potom osvrnula na komentarisanje Marka Stefanovića.

- Ja ću krenuti od moje najveće ljubavi, od mog Marka. S Markom sam zasadila stablo, pustili smo korenje, imamo naše krošnje koje nekada lome vetrovi nekada, ali znamo da ćemo imati dobre plodove. Ne bih ga menjala ni za šta na ovom svetu. Marko je više od onoga što sam očekivala kada je ljubavni odnos u pitanju, sa njim sam dobila mnogo više od onoga što sam očekivala. Sa njim svaka devojka može da ide podignute glave, jedna polovina mog srca pripada Marku i pripadaće zauvek. Ja sam svojoj mami rekla da postoji neko koga volim više od njih, iz dana u dan je sve jača ta ljubav! Drago mi je što me uvek braniš i stojiš uz mene, mislim da si moj vitez! Rekla sam da po prvi put ulazi devojka uz rijaliti a da nije prevarena, nego zato što joj nedostaje neko koga voli i da sve može da se nadomesti, osim izgubljenog vremena sa voljenom osobom. Pokazao si da i kada je ceo svet na jednoj strani, ti si na drugoj. Drago mi je što si rekao da sam svetinja, a da se svetinja brani svim silama - rekla je Sanja, a onda se osvrnula na Sofiju:

- Nekada je bio strip pet pištolja, a sada je Milena sa četiri petarde, e pa tvoja petarda je odavno pukla. Ti možda prolaziš kod lakih muškaraca, jer si laka devojka. Vidim da si se pokajala i da te je sramota, pokušala si sve da preokreneš na zadatak. Ne bih ti više posvećivala pažnju, polako se bliži kraj, pa ćeš moći da pokazuješ fotografije, tj. da si lažov. Ovo što si rekla da si promišljena, mislim da si najveću samokontrolu pokazala kada si se posle tri dana smuvala sa muškarcem koji čeka dete. Šaljem Sofiju, ostavljam svog Marka - rekla je Grujićeva.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Urošu Staniću, koji je dočekao svojih pet minuta da oplete po svojoj ljutoj rivalki, Sofiji Janićijević.

- Krenuću od Marka, Marko je po samom ulasku bio jako gotivan lik, čak sam ga i tešio i smirivao i vadio iz te iste depresije u koju je upao. Pogoršalo mi se mišljenje o njemu po Sanjinom ulasku, jako je grozan, nasilan, sve najgore! Pere njihov odnos tako što blati druge odnose. Nema pravo nikome da morališe jer nije u vezi sa osobom koja je baš tako moralna. Jedan je veliki ženomrzac, svađa se uvek sa ženama ili ljudima koji su slabiji od njega. Hemija isparava iz njega, zbog toga i nemaju se*sualne odnose! Opraštaš da te devojka naziva udomljenim džukelčetom, meni te nije žao! Ako možeš da svojoj porodici okreneš leđa zbog ovakve osobe, u istom si košu kao i osoba s kojom si u vezi...Što se tiče Sofije, pohlepna, zlobna, neiskrena, ne podnosim od samog početka. Imali smo jako velike sukobe, sahranjivala mi je majku, govorila je da će mi izjaviti saučešće, da nemam gde da živim, pretila mi je mafijašima...Iskreno, njeno učešće mi je blam, lažinjala je sve, neiskrena je u odnosu sa Terzom. Trudnica je zbog nje pila lekove, zbog njene majke išla po policijskim stanicama. Kada je mojoj drugarici bila najpotrebnija ljubav, Sofija i Terza joj to nisu ukazali, nego su je najstrašnije blatili. Stojim iza toga da se Sofija sada pere, meni je govorila: "Braniš osobu koja je imala trojke i aftere", govoriš da tebe narod podržava. Jako mi je loša, gadna mi je, ne podnosim je, ne mogu očima da je smislim. Lažov parekselans, govorila je da je krila od svog oca za Atmira Albu, predstavljala ga je kao Dejana. Smatram da je ku*va tetovska, ona ladno može da ode na penziju. Šaljem Sofiju, ostavljam Marka - rekao je Stanić.

- Sofija je jedna od meni najbližih osoba ovde, imala sam priliku da je upoznam na totalno drugačiji način. Terzi je konačno došlo do mozga da kada smo pričali o vrstama odnosa i da bi bilo bolje da su svoju ljubav sačuvali. Njihova ljubav je bila obostrana. Što se mene lično tiče, žao mi je stvarno, jer mislim da ste Terza i ti izgurali taj odnos, emocije su sigurno bile prisutne, za oboje bi bilo dobro. Plaše se pojedini njihovog pomirenja, to vidim. Ti si treća u odnosu, ja ne videh da ti muvaš Marka, ne vidiš da si se utrt*la u tu njihovu vezu, niti da degradiraš njega i njihovu tu bajnu ljubav. Ti si meni jako draga. Jesi dostojanstvena, drago mi je što pratiš šta se u kući dešava, što komentarišeš. Meni si ti jedna normalna i dostojanstvena devojka! Mislim da si dobar drug i da si istrpela mnogo i ja mislim da će se naš odnos nastaviti. Moj i Markov odnos je nikakav, ovo što je Sanja malo pre rekla, ja bih im dala po dve rakije i pitala koliko je sati. Sećam se da se Sanja napila, pa se kre*nula sa Carem, zato mi je i jasno što ne pije. Tvoj i moj odnos je bio super, mislila sam da si dobar momak. Jedno je braniti svog partnera, a jedno je kada te partner uvlači u sukobe, ja sam s tobom u sukob ušla zbog nje. Prva me je napala, prva me je izvređala. Vaš odnos je jedan fijasko. Samo ona je izgovorila ono što je izgovorila, najružnije stvari je rekla samo ona, ne samo mi. Mislim da si jedan miš. Šaljem Marka, ostavljam Sofiju - rekla je Kačavenda.

Ena Čolić udelila je komplimente Marku Stefanoviću, ali mu je i skrenula pažnju na greške, koje kako ona kaže čini kada je reč o vezi sa Sanjom Grujić.

- Što se tiče Marka, nema potrebe da budeš nervozan. Poštujem to što si mi uvek na raspolaganju, nemam da nađem nijednu zamerku što se tiče našeg odnosa. Ne provodim vreme sa Sofijom da bih mogla nešto preterano da kažem, što se tiče mene, ne osećam ni u tvom komentaru netrpeljivost. Čuvam Marka, šaljem Sofiju - rekla je Matora.

- Sofija je moja rijaliti drugarica zbog toga što smo se ovde upoznale. Predstavila je sebe kao hladnu i da ima srce od silikona, mislim da krije svoje emocije. Ona je osoba koja nikada ne zaboravi da me pita kako sam, ne moram da pričam, ona će me sresti ili ako se ne vidimo, ona mi pošalje čokoladice. Jesam ja stajala uz tebe, svidela mi se mnogo tvoja nominacija. Što se tiče Marka, ne mogu da kažem da imam dobro mišljenje o njemu, ne mogu da kažem da imam loše mišljenje. Imali smo dobar odnos dok nije Sanja ušla, imali smo još bolji kada je ona ušla. Ja sam uvek poštovala to što napolju ima devojku, njegova lojalnost se vidi i to je nešto što niko ne može da mu ospori. Svaka ti čast! Krivim Sanju za naš konflikt, naš odnos se nikada neće popraviti. I treba da je braniš, a ne da sedneš kao pi*ka na garnituru i da kuliraš dok tvoju devojku svi blate. Sigurna sam da si ti njoj najbolje nešto što se desilo. Šaljem Marka, ostavljam Sofiju - rekla je Ena.

Naredni je nominovao Ivan Marinković.

- Oboje su mi neinspirativni i jednobrazni. Sofija je primer jednostavne učesnice, na krilima drugih učesnika i veze sa Terzom i dalje gura rijaliti. Nijedno njeno iznošenje mišljenja ne smatram njenim, pokušavao sam, ali mi ne ide. Glupa mi je realno osoba, ništa pametno nisam čuo od nje. Smatram da je podg*zna muva mnogih učesnika. Ja mislim da ona ne bi bila primećena toliko koliko je sada. Za mene se Sofija itekako oprala, jer kako smo svi na početku shvatili da je žena u trudnoći ostavljena od strane svog muškarca...Marko je sazreo, dosta je poradio na sebi, bio je dosta agresivniji u toj "Zadruzi 6". Ne dopada se ni meni Sanjin i Markov odnos, dosta je direktniji, slabo ga komentarišem, baš iz te pristrasnosti. Šaljem Sofiju, ostavljam Marka - rekao je Ivan.

- Ne mislim da si agresivan, nego da si samo srčan i željan si ljubavi, pa se našla Sanja da ti to pruži. Mnogo više gotivim tebe, nego nju. Sofija ti je bacila rovca, malo si se primio, ali imam odlično mišljenje o tebi...Sofijin i moj odnos je jako specifičan, dosta se menja. Ljubazna si i korektna prema meni, ne osećam negativnu energiju s tvoje strane. Nikada neću zaboraviti šta si mi rekla za ćerku, prvi put mi se ovde dešava da mi neko uvredi dete. Mislim da ti je ovo osveta Sanji jer te je nasankala za Švajcarsku, pokrila si je, pa si želela da joj vratiš, da je povrediš...Šaljem Sofiju, ostavljam Marka - rekla je Aleksandra.

- Marko Stefanović, disciplinovan dečko, imaš kodekse, ne sviđaju mi se neke tvoje svađe sa nekima odavde. Mislim da je tvoje učešće bilo bolje pre nego što je Sanja ušla, ali itekako mislim da se volite. Moj i tvoj odnos je uvek bio dobar, kada je bio konflikt između Ene i Sanje, nisam hteo da se mešam. Nominujem Sofiju, ostavljam Marka - rekao je Peja.

Slađana Poršelina Lazić bez ustezanja razvezala je jezik o vezi Sanje Grujić i Marka Stefanovića.

- Sofija i ja imamo odnos od sjaja do očaja, ona i ja se ne družimo, ali smo korektne. Meni deluje da ona kao i ja ima dve osobe u sebi, ali to je kul. Sa druge strane, Marko Stefanović je pokazao sve, da je on nasilnik, što je i Sanja govorila, da je on tukao nju, da je gađao njenu majku, da je tukao svoju majku, sada verujem Sanji sve, on je psić kojeg je Sanja prihvatila, posle svega, tvrdim da mi je njegova majka rekla pre par godina da želi da odovoji sina od ku*vetine, sada smatram da je on njen telohranitelj, da je prati po Bujanovcu, Tutinu i Švajcarskoj - rekla je Slađa.

- Sramota je da jedna ovakva devojka priča o mojoj majci tako, - rekao je Marko.

- Svi znaju da Sanja nije u dobrim odnosima sa Markovom porodicom zbog tvojih slika - rekla je Slađa.

Nakon što su svi takmičari nominovali, došao je red na nominaciju ovonedeljnog vođe Matee Stanković.

- Priča o pogledima se potegla u kući, svi smo videli kako je Marko uputio Sofiji poglede i osmehe, a to što Sanja njega naziva kerićem kojeg je ona udomila. Pokazao si se kao loš čovek i to je to - rekla je Matea pa je dodala:

- Sofija je moj prijatelj, vredna je, korektna, fer i da imaš emocije. Naravno šaljem Marka - rekla je Matea.

Voditeljka Ivana Šopić je otkrila da je Sofija nominovana od strane ukućana:

- Očekivano, niko me nije iznenadio nominacijom. Mala je razlika između mene i Marka, očekivala sam da će ga osuditi, ali vidim da nisu. Odmah da kažem da nikada nisam tražila zadatak za Marka, to je laž, on meni nije fokus, ali ja sam njemu bila fokus, a kada suljudi komenterisali, ja sam uvidela gto - rekla je Sofija.

- Ja sam večeras pokazao da mogu četrdeset mišljenja da istrppim, a vi moji jedan komentar ne možete. Hvala ljudima koji su me razumeli šta sam preživeo u detinjstuv, a ljudi govore da sam opleo po porodici, ja sam samo pričao o mom detinjstvu. Stojim pri svemu što sam rekao o svom ocu, a nikome ne želim to što sam ja imao. Ne želim da znate kako je kada otac proda svog sina. Sa druge strane, Sofija ti si retardirana, nikada te nisam gledao, to je laž i to se vidi, ljudi su to i rekli. Meni se ti nikada u životu ne bi svideila kao osoba, ja svoju devojku ne prodajem, a ti prodaješ svoju vaginu za rijaliti. MOj demant je izolacija i to je moje delo - rekao je Marko.

Nakon što je voditeljka Ivana Šopić otkrila da je od strane takmičara nominovana Sofija Janićijević, došlo je vreme da saopšti takmičarima ko je nominovan od strane Odabranih, ali i ko je dobio najmanju podržku publike.

- Kristina ti si nominovana od strane Odabranih - rekla je Ivana.

- Od strane publike su nominovani Đole i Mrvica koji imaju isti broj glasova - rekla je Ivana.

Autor: S.Z.