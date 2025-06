LAŽEM DA TO NISAM JA: Gordana Džehverović priznala da pokušava da sakrije na poslu ko je, pa otkrila da njena ćerka Džehva traži SAMO OVO OD NJE!

Stavila sve karte na sto!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', voditelj Jovan Ilić, Joca novinar, razgovarao je sa Gordanom Džehverović, koja trenutno brine o disciplini učesnika Elite, te je upravo zbog toga strah i trepet mnogima.

Ona je na samom početku razgovora otkrila kako teče njena svakodnecica, ističući da nije promenila svoj način života, uprkos tome što joj je učešče u ''Zadruzi 1'' donelo veliku popularnost.

Goco, spavaš li ti ikad, ili samo radiš?

- Kad umrem, onda ću odmarati. Volim da sam na poslu. Tri dana u nedelji ja sam sa gostima, organizacija čitava je sve ovo. Obožavam da gledam nove početke, mladence, sve me to veoma ispunjava, iskreno. Ono što takođe moram da kažem je da radim u sjajnom kolektivu, ovo su divni, mladi, vredni i radni ljudi. Neretko gosti meni umeju da kažu ''Vi baš ličite na onu Gocu Džehverović'', a ja kažem ''ne znam ko je to'', lažem da to nisam ja. Ubrzo se desi da saznaju istinu, kad im moje kolege kažu da sam to ja. Trenutno uživam u tome da radim i da stvaram. Valjda ja je mogu bez muzike i veselja. Moja ćerka Teodora se ljuti, iskreno da ti kažem. Ona mi kaže da će mi dati duplo više nego što zaradim, samo da malo zastanem i odmorim, ali ne mogu. Možda to bude uskoro, ali sada ne mogu.

Autor: S.Z.