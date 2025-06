DA MI JE ANĐELA ĆERKA, JA... Gordana Džehverović otkrila šta misli o odnosu Anđele, Pavla i Gastoza! Jezikom seče kao mačem! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj emisije ''Rijaliti rešetanje'', Jovan Ilić - Joca novinar, posetio je Gordanu Džehverović na njenom poslu, te su porazgovarali o aktuelnim zbivanjima u najgledanijem rijalitiju svih vremena, Eliti.

Ona je na samom početku otkrila šta misli o odnosu Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić.

Šta misliš o odnosu Anđele, Gastoza i Pavla?

- Da mi je Anđela ćerka, ja bih reagovala na sve to veoma jednostavo. Pa šta i da je bila sa Pavlom?! Nismo valjda u onim vremenima kad je, da bi se udala, žena morala da bude nevina. Što se toga tiče, čak i da je bila, a ne želi da se to zna, neka ostane tako, to je njena volja. Najverovatnije je Pavlu stalo da se eksponira i pokaže. Ako ona ne želi da se o tome priča, što je on, nakon nekoliko godina to izneo u javnost?! Može da bude, kako ona kaže, da su bili isključivo drugari. Moguće je i da je on samo bio jedan dobar domaćin, a da ništa nije bilo. Ja sam imala jednog veoma dobrog prijatelja, koji je bio izuzetno dobar prema meni, a ništa nije pokušavao. Bio je tu za mene, družili smo se, ali se nismo gledali kao muškarac i žena. Verujem u prava prijateljstva, iskreno.

Kako gledaš na Gastozove reakcije, kad je u pitanju relacija Pavla i Anđele?

- On je tip, očigleno, koji ne voli laž, pa je na momente verovatno bio veoma nesiguran. Verovatno želi iskren šamar, neko lažan poljubac. Mislim da mu se možda malo sve pomutilo u glavi. Videćemo kako će se sve dalje odvijati.

Ukoliko se ispostavi da su Pavle i Anđela bili zajedno, da li je Gastoz u tom slučaju prekršio kodeks, s obzirom na to da su njih dvojica bili dobri?

- Da su bili zajedno, verujem da bi Gastoz znao za to.

