Gordana Džehverović bila je gošća u emiciji ''Rijaliti rešetanje'', te je voditelju Jovanu Iliću - Joci novinaru otkrila šta misli o odnosu, koji intrigira javnost danima unazad, a reč je o vezi, a potom i raskidu Milice Veličković i Uroša Rajačića.

Kako kometnarišeš Uroša i Milice?

- Moram da prizbana da ja nisam baš sigurna u njegove emocije. On voli da bude popularan, da se o njemu priča. Sve je to 50-50%.

Kako reaguješ na to što je Terza rekao da će završiti na sudu sa njom, jer je rekla da mu neće dati da viđa dete?

- Ja bih se takođe borila za svoje dete, ima pravo na to ako ne mogu da se dogovore. Mislim i da Milica treba malo da popusti. Nije Terza loš momak, samo se možda malo izgubio i pogubio. Zaljubio se i gledao ovu malu Sofiju. Što se tiče, njega, on je i vredan momak. Milica ima pravo na to da nastavi dalje i da se zaljubi, oboje mogu.

Autor: S.Z.