Ena Čolić bljuje vatru: Priznala da od pomirenja s Pejom nema ništa, pa otkrila da je Munja koristi kao oružje protiv Stefani! (VIDEO)

Besna kao ris!

Ena Čolić bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića, te je tom prilikom progovorila o brojnim sukobima sa takmičarima ''Elite 8'', a najviše se osvrnula na Jovana Pejića Peju.

- Ena, juče je izbio omiljen haos, šta se desilo? - upitao je Darko.

- Ja sam donela šampanjac da Karić, Mateja i ja nazdravimo za rođenje deteta moje sestre i obraćamo se u kameru. U tom momentu, on mene gađa pikavcem u ruku i dolazi uzima mi čašu. Ostala sam u šoku kada sam videla da on stoji sa Lukom i Aneli, a to su jedine dve osobe koje mi nisu čestitale - rekla je Ena.

- Izgleda da je vaš problem mnogo kompleksnij i dublji, da li je Peja tempirana bomba ovih dana? - upitao je Darko.

- On je već eksplodiran danima, rekao mi je da sam k*rvetina. Ja ne mogu da budem flegma, ćutala sam i pokušavala da ne vređam, ali ne uspevam. Meni ne odgovara kad Jordanka čačka Sanju, a kamoli tako kad mene neko dira - rekla je Ena.

- Šta se to zbilo sa Munjom i Stefani? - upitao je Darko.

- Ja sam njoj objasnila sve jer mi je ona draga. On je pokušavao da mene ubaci tu i preko mene joj se osveti. Ja sam joj objašnjavala i videla sam da hoće namerno da je napravi ljubomornom, zato sam iskulirala. Hoću samo mami i tati da se izvinim za sve - rekla je Ena.

Autor: N.Panić