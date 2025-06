Lupio šakom o sto: Luka doneo odluku da ne prekida komunikaciju s Terzom zbog Aneli jer smatra da je njen karakter nula! (VIDEO)

Hit!

Luka Vujović bio je naredni gost voditelja Darka Tanasijevića, te je tom prilikom progovorio o odnosu sa Aneli Ahmić.

- Luka, oko čega je malopre nastala rasprava? - upitao je Darko.

- Nervira me što kada nam je sve dobro, ona mora da pokvari i da bude nešto loše. Ja sam Terzi zamerio najstrašnije jer je on bio toliko pijan da nije znao šta izgovara. On je sutradan došao i plakao, pa me molio da mu se izvinim. Mi nismo progovorili dve rečenice, čak sam se i sklonio od dečka. To ne znači da neću da mu dam hranu ako me pita. Ja ne mogu da ga opravdam nijedne sekunde jer je Aneli htela da smiri Stefani, a on je u svađi i krenuo na mene. Njih dvoje su osobe koje su se u zadnjih mesec dana posvađali pet dana. Ja ne pričam sa ljudima s kojima je u sukobu, a ona opet priča sa tim ljudima i ja ispadnem donja. Mi smo poslednjih 48h nerazdvojni, nama je sad sve savršeno. Terza je neko ko je meni jako draga osoba - rekao je Luka.

- Pobunio se on na Aneli i u petak - rekao je Darko.

- Da, ali poenta je što Aneli komunicira s ljudima, a meni brani da pričam s njima. Ne mogu ja preko noći da promenim odnos s Terzom - rekao je Luka.

- Aneli je juče zaratila i sa Enom - rekao je Darko.

- Ena je juče najstrašnije izvređala Aneli, ja nju ne poznajem ovakvu. Mislim da je pogubljena u vremenu i prostoru. Ona više ne zna ni ko joj je dobar. Peja više nema ovde nekoga ko je tu za njega, šeta sam po imanju i skupilo mu se sve. Ena je vesela sa strane i uživa sa svojom ekipom, njemu nije lako. Ena nema razumevanja i mislim da se njeno ponašanje ide po Pejinim odgovorima - rekao je Luka.

Autor: N.Panić