Ponovo pokušava da zataška Munjine greške: Stefani priznala da je maksimalno povređena, pa Matoru vinula u nebesa! (VIDEO)

Dokle?

Stefani Grujić je bila naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića, koja je ovom prilikom govorila o žestokoj svađi sa Danijelom Dujkovićem Munjezom.

- Stefani, šta je ono što ti dugo ćutiš i trpiš od Munje? - upitao je Darko.

- Danima imamo probleme i odnosi su nam zahladneli. Puklo je kada sam videla da mi je opet uradio iza leđa, a to je da je prišao za Enin sto. Ne mislim da ćemo se miriti, iako je juče prilazio da mi se izvini - rekla je Stefani.

- Ti si rekla da ti on svakodnevno preti da će ti oduzeti dete? - upitao je Darko.

- U svakoj svađi on provuče da je moje ponašanje loše. Ja i kad ustanem za crnim stolom, ne iznesem svoje mišljenje jer on ne želi da se ja svađam sa Matorom. Smeta mu šta god da kažem u vezi tog odnosa. Ja govorim ono što bi on želeo da čuje, a nije svestan da moja veza s Matorom ne može da se izbriše. Jednostavno ne može da se pomiri s tim da sam bila s Matorom - rekla je Stefani.

- Zašto ti se onda vraća? - upitao je Darko.

- On je na početku stao uz mene, ali kako vreme prolazi, on se ne miri s tim - rekla je Stefani.

- Iako je sve ove mesece tvrdio da je Matora agresivna, juče je to on pokazao, a Matora je stala da vas razdvoji - rekao je Darko.

- Ja to u tom trenutku nisam ni videla, a kasnije su mi ljudi rekli da je ona mene držala i sklanjala jer nije to mogla da gleda. Njega je to još više isprovociralo i počeo je da me ponižava jer je ona stala u moju zaštitu. Vređao mi je i majku i sve, problem je što sam bila s Matorom - rekla je Stefani.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić