Želi da mi se osveti, žao mi je što nisam ostao sa Sofijom: Terza brutalno opleo po Milici i Rajačiću, ne bira reči da ih ponizi! (VIDEO)

Kipti od besa!

Borislav Terzić Terza progovorio je o Milici Veličković i Urošu Rajačiću, te ih je zbog njihove emotivne veze žestoko oblatio.

- Terza, kako se osećaš nakon saznanja za Milicu i Rajačića? - upitao je Darko.

- Nije mi bilo prijatno kada sam čuo. Mnogo me pogodila činjenica da je Rajačić video moje dete pre mene. Drago mi je ukoliko je ona srećna, ali šokiran sam. Ja imam lepo mišljenje o njemu kao drugaru, ali njegovi postupci su slični mojim. Smatram i tvrdim da je sve to rijaliti i da je spremanje priče za ''Elitu 9''. Mislim da nije iskren prema Milici i da će ona ispasti jako glupa. Vrlo dobro znam kako izgleda njegov život, ali ako je to njena sreća, onda okej. Čovek je sve ovde radio zbog rijalitija, Milica mu je dobra karta za ulazak ovde, a mislim da je Milica želela da se osveti meni. Ja se samo pitam čime je on toliko njoj promenio mišljenje o sebi. On je Jeleni pričao da je blam što je bila sa Marinkovićem, a onda je on sad sa osobom za koju su stizala ovde svakakva pitanja. Videćeš koliko će Milica ispasti smešna u tom odnosu - rekao je Terza.

- Uputio si izvinjenje svom ocu i rekao da je bio za sve u pravu - rekao je Darko.

- Jesam, nikada nisam slušao svog oca i to mi je greška. Savetovao me da prekinem taj odnos i njemu nije bilo pojmljivo da on ima takvu snajku - rekao je Terza.

- Da li mu je onda pojmljivo da ima takvog sina? - upitao je Darko.

- Čim sam ušao na vrata, odmah je bilo pakleno. Pitao me: ''Ko si ti dečko i koga ti vređaš?''. On je komandir i čovek spreman za posao, jednostavno su mu te stvari užasne, ali me opet znaju da sam ja lud - rekao je Terza.

- Shvatio sam da si ti shvatio da si ispao glup što si se onomad distancirao od Sofije? - upitao je Darko.

- Pa da, gledam ako je već ovako ispalo, trebali smo da ostanemo zajedno. Meni se život srušio kada sam video trudnu Milicu i distancirao sam se. Ponizio sam Sofiju, a evo Milica je sada našla dečka i srećna je u Pančevu dok je dete na Novom Beogradu. Ja ću se pravno boriti da viđam svoje dete, pošto neću imati puno vremena da je viđam i želim sve da uradim - rekao je Terza.

- Da li je okej da devojku svog najboljeg druga pljuneš i nazoveš je ku*vom? - upitao je Darko.

- Ja ne dozvoljavam nikome da udara na Munju i zato smo se posvađali. Mislim da je to zaslužila jer me konstantno ponižava i vređa. Ja ne vidim njih zajedno i ne smatram da mu je devojka. Dečko je sluđen i nije dobro, a zbog njega se njoj neću obratiti u životu. Ona je skočila na novinarima jer nju boli što smo mi tema. Karić joj kaže da je fejk i ona njemu kaže: ''Sram te bilo'' - rekao je Terza.

Autor: N.Panić