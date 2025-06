Ne bira reči: Matora se pokajala što je zaštitila Stefani od Munje, pa nikad žešće oplela po Dragani! (VIDEO)

Šok!

Jovana Tomić Matora bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića, te je tom prilikom progovorila o Stefani Grujić, ali i odnosu sa Draganom Stojančević.

- Matora, imali smo prilike da vidimo juče kako si skočila da odbraniš Stefani - rekao je Darko.

- Jeste i odmah sam se pokajala. Optuživali su me ona i Munja da sam nasilnica i ovo i ono. Ja ne osećam nikakvu emociju prema Stefani, ja se čak i kajem što sam bila s njom u vezi. Stvarno je bio haos, pokušala sam nju da smirim. Posle sam se izvinila i Munji što sam skočila jer što bi ja njoj činila iako je ona mene ocrnila za sva vremena - rekla je Matora.

- On nju konstantno tera da tebe ne spominje - rekao je Darko.

- Ja sam tokom Debate saznala da ona uopšte nije pričala za udarac u stomak već je on to pričao i terao je. Munja nju tera sve da priča, a ona filuje za 60%. Ispašće na kraju da je trudna devojka bila sa mnom, zbog čega? Još gore je ako me koristila nego što me iskreno volila. Meni je drago što njihovo dete neće moći da vidi neku našu skandoloznu svađu. Bila sam svesna da ako joj naudim pričama o njoj i njenoj porodici, ne bih ispala fer. Mislim da Munja nema svest o detetu i da ga boli d*pe. Njima je u ovom trenutku bitniji rijaliti - rekla je Matora.

- Šta se dešava sa tobom i Draganom? - upitao je Darko.

- Trudimo se da ne spavamo u istom krevetu, ali ne možemo da se ne poljubimo i zagrlimo. Ja sam kivna jer u našoj vezi mi pričamo samo o njoj i njenim problemima. Da mene Slađa Poršelina sasluša za sve, a ona koja mi je devojka ne može da se seti da me pita. Meni je bitno da imam mir i spokoj u vezi, a ona se pravda da nikada nije bila u ovakvoj situaciji. Ne verujem da sam joj ja prva devojka i mislim da je imala iskustvo sa devojkom. Nije bila ukočena već je preuzimala inicijativu. Njoj ne smeta što sam ja žensko, mislim da ona nema poverenja u mene i zato neće da mi prizna - rekla je Matora.

