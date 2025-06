Preokret: Munjez se pokajao što je ispao loš prema Stefani, priznao da ga Matora jednim potezom kupila! (VIDEO)

Neočekivano!

Danijel Dujković Munjez bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom progovorio je o svom problemu sa Stefani Grujić, zbog kojeg je juče nastao pravi karambol.

- Šta se dešava sa Stefani? - upitao je Darko.

- Ona meni pokušava da nametne da sam ja kriv jer je uvredim, a nije ni svesna šta je ona meni uradila. Ja bih se do kraja života borio da naš sin ima oba roditelja. Ona je meni jedina ljubav u životu i nikada je ne bih menjao. Jedno radimo, treće mislimo, drugo pričamo. To dete će do kraja života imati oba roditelja - rekao je Munja.

- Otkad se desila ova situacija, ti si pokazao zrelost i dobre strane. Ipak onda Stefani ustane i kaže za stolom totalno drugu priču od tvoje, šta se dešava tu? - upitao je Darko.

- Ona nije iskrena jer meni u krevetu priča jedno, a za stolom drugo. Ja sam mislio da mogu da pređem preko veze s Matorom, ali ne mogu da ne spominjem. Boli me i uvek se setim da je bila s ženom. Ona meni u krevetu priča da nikada nije volela Matoru i da je samo mene volela. Onda dođe za sto i priča drugačije, onda to mene slomi. Ja je posle emisije pitam: ''Zašto?'', ona kaže: ''Neću da me smaraju da jedno pričam, a drugo sam radila''. Ona tvrdi da je nije volela i mene boli samo zato što me laže u krevetu. Kada se ja iskompleksiram, ona meni kroz komunikaciju kaže neke stvari - rekao je Munjez.

- Da li se tvoji maniri zloupotrebljavaju od strane Ene ili je Stefani luda što stalno to primećuje? - upitao je Darko.

- Mene i Terzu je Ena pitala nešto za pivo i ja sam joj odgovorio. Stefani je to čula i nastao je karambol. Ja hoću da dokažem da nisam kriv i idem još u dublji problem. Ja sam nju sinoć počupao, ali nisam našao način da je smirim - rekao je Munjez.

- Kako gledaš na to što je Matora štitila Stefani? - upitao je Darko.

- Stefani se toga ni ne seća, ali što se mene tiče je to ispravan postupak Matore. Verovatno je videla da sam ja pukao, pa je ljudski stala da odbrani Stefani - rekao je Munjez.

- Kako komentarišeš sve ono što se desilo sa Enom i Pejom? - upitao je Darko.

- Peja je do ušiju zaljubljen u nju i ne može da gleda kako Ena ima komunikaciju s drugim ljudima. Mislim da on neće do kraja izdržati bez komunikacije. Ja ne znam da li je Eni sve ovo rijaliti ili se stvarno zaljubila, pa prelazi preko svih izrečenih reči, ja ne znam - rekao je Munjez.

Autor: N.Panić