Jezikom seče poput mača: Đedović žestoko demolirao Peju i oblatio ga za sva vremena, pa Gastozu dodelio epitet foliranta! (VIDEO)

Razvezao jezik i ne staje!

Marko Đedović naredni je u ''Šiša baru'' imao priliku da priča o svim aktuelnim temama, te je na samom startu progovorio o Eni Čolić i Jovanu Pejiću Peji.

- Šta se desilo sa Pejom? - upitao je Darko.

- U ovom nekom mikro svetu sam ja uvek kriv za lične neuspehe takmičara. To je ideologija svake propalice, a na svu sreću ima 25 godina, pa može da se izvuče. Ja ne znam što će on da kolje i da siluje, ne znam ni kome preti. Ja sam poprilično naučio ove godine o sebi. Ne znam koga boli k*rac više za Enu i njega. Pun mi je k*rac i psovki i kletvi, klanja, nevaspitanja i tako dalje. To nije moj svet, totalno ću se povući - rekao je Đedović.

- Kako komentarišeš što je Kačavenda opsovala Anelino dete? - upitao je Darko.

- Ja sam joj rekao, ali izgleda da to samo mene nervira ovde jer to urade ljudi koji su meni dragi. Ja volim da se ljudi svađaju i vređaju, ali na ličnom nivou. Rasprava više nema smisao jer se samo vređaju, nema argumenata više. Ne volim psovke na osnovu bilo kojih podela. Ne mogu da verujem da je Terza do juče sedeo i jeo sa Aneli, a onda je juče pljunuo u facu, a pritom i svoju bivšu najbolju prijateljicu. Onda Luka skoči posle pet minuta kad skonta da treba da skoči ili mu neko dobaci, pa se posle njih dvojica grle i plaču - rekao je Đedović.

- Danima se Luka i Aneli prepiru, da li ti misliš da je Aneli ta koja traži svađu ili je krivica na njegovoj strani? - upitao je Darko.

- Mnogima su popustile kočnice i krenuli su da napadaju Aneli. Priča donji dom to, a ono što ste vi mogli da čujete, lepo je Aneli rekla u razgovoru sa mnom šta je razlog njenih nesigurnosti. Ovde više nema ko šta misli, ovde se ide po principu: ''Daj da istitramo j*ja onom ko može da skoči i prebije nas''. Ovde više nema realnih mišljenja. Više nema realnog mišljenja već samo napad ili odbrana - rekao je Đedović.

- Da li Gastoz veruje Anđeli? - upitao je Darko.

- Deluje da ne, ali ako si ti njoj poverovao nekad da ona nije bila sa Pavlom, šta će mu promeniti priču ako joj je on poljubio ruku? U određenim trenutcima mi je delovalo da želi da se opere od svog postupka. Više ne mogu da se napravim lud zarad rijalitija jer to meni deluje smešno i jefitno. Anđeli vidim da je blam od tog momka kao što su i oni godinama pričali da je taj momak blam - rekao je Đedović.

- Da li ti u nekim trentucima deluje da je ona malo pogubljena? - upitao je Darko.

- Ona nije staložena poslednjih dana jer je izmrcvarena. Oni nju zlostavljaju za stolom, pitaju je za otpremnice i tako dalje. Sanja Maletić meni preuzima pakete, je l' to znači da smo mi u vezi? Ukoliko te kao partner pitam: ''Da li smo zajedno?'', ona kaže: ''Nismo'' i ti poveruješ i uđeš u vezu, a sada je druga ploča. Dosadi ti, umoriš se, pun ti je k*rac. Meni je jasna stvar da su oboje hteli da zataškaju ovo. Anđeli ne odgovara priča da lik priča da je bio s njom, a Gastozu ne odgovara jer je taj lik njen drugar. Nekad pomislim da Gastoz neke stvari radi namerno - rekao je Đedović.

Autor: N.Panić