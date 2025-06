Obelodanila sve detalje: Sanja Grujić ubeđena da se Terza posle svega nadao zajedničkom životu s Milicom, kompleksi ga pojeli! (VIDEO)

Iskreno!

Sanja Grujić bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića, koja je ovom prilikom govorila o problemima sa Markom Stefanovićem, ali i o aktuelnim temama u Beloj kući.

- Da li je sve kako treba u tvom i Markovom odnosu? - upitao je Darko.

- U odnosu da, ali sam ja nervoznija u poslednje vreme. Ovo učešće nije kako sam zamišljala i razočarana sam u sebe što neke ljude nisam ignorisala. Ne osećam se lepo zbog nekih sukoba i kajem se jer nisam trebala tako da odgovaram - rekla je Sanja.

- Primetio sam u nekoliko navrata da kada ti i Marko imate zajedničke svađe sa ostalim takmičarima, vi ste povezani i zajedno se borite, a čim odete u Pab vi krenete međusobno da se svađate - rekao je Darko.

- Ja imam sukobe u koje se Marko meša da bi mene odbranio i mi smo tu zajedno, ali posle ja njemu zamerim što se mešao. Ja bih kao partner njegov volela da ga poštedim nekih izgovorenih reči. Na početku se meni sviđalo što me branio, ali sada kada vidi da mogu sama - nek bude jedan na jedan. Mislim da je drugačije kada bih se ja raspravljala sa Slađom kao žena, nego i on kad se ubaci. Ne bih imala teret da je on oštećen u raspravama - rekla je Sanja.

- Da li Gastoz veruje Anđeli ili želi da oda utisak da je to tako? - upitao je Darko.

- Mislim da joj ne veruje uopšte jer je ušao sa uverenjem da je bila sa Pavlom. Ne mogu da tvrdim da su bili u vezi jer nisam bila prisutna u njenom životu, ali su bili prisni. Marko zna sve o meni i on može da slaže za mene kako nas drugi ne bi napadali i to je to. Gastozu se kose razum i srce i zato je bilo ono tokom radija. On ni ne sprečava prijatelje da pljuju Anđelu već sedi na dve stolice da bi Anđeli sutra rekao da ga je slagala i šutne je, a ostane sa svojim prijateljem - rekla je Sanja.

- Kako komentarišeš što je Sofija zaključila da ona nije ljubavnica već je Milica ljubavnica? - upitao je Darko.

- Ne slažem se s tim. Milica je bila itekako povređena i slomljena i jedno dete je ostalo uskraćeno zajedničkog života. Nikako ne mogu meriti Sofijin i Miličin čin. Ona ima pravo posle svega da pronađe partnera, a sada koliko će to s Urošem trajati ćemo videti. Mislim da je Sofijin još veći kanal da se poredi sa Milicom. Mislim da je Terza razočaran jer se potajno nadao da će nastaviti život sa Milicom. On se nadao i pravi šok je doživeo sada što se Milica po njegovom usudila da ima nekog novog u životu - rekla je Sanja.

- Marko je žestoko oblatio Sofiju kada ga je optužila da se gledaju - rekao je Darko.

- Pogled ne znači ništa dok ne budu neki signali. Dok se samo uzimaju pogledi u obzir, ja bih tu pustila Sofiju i Marka da pričaju o tome - rekla je Sanja.

Autor: N.Panić