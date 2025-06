Piškio sam u krevet i g*zica mi je bila modra: Marko ponovo progovorio o svom detinjstvu, pa žestoko napoljuvao Anđelu i Gastoza! (VIDEO)

Oni su foliranti za njega!

Marko Stefanović bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića, koja je ovom prilikom govorila o problemima sa Sanjom Grujić, ali i o aktuelnim temama u Beloj kući.

- Marko, kako su ti prošle nominacije? - upitao je Darko.

- Iskreno su me iznenadili Marko i Bebica što su me ostavili, mislio sam da su bliži sa Sofijom. Uspeo sam da izdržim i saslušam mišljenja drugih ljudi o sebi. Najveći utisak su mi ostavili ljudi koji su pričali da sam ja opljuvao svoju porodicu, a to nije istina. Mene je otac prodao za 30.000 evra i ljudi kao da me nisu slušali. Oni mene ne mogu da razumeju jer nisu bili u mojoj koži. Ne znam koliko bi se poniženo osećali drugi da nisu dobijali rođendansku tortu, ekskurziju i tako dalje. Ja sam izneo stvari koje su me bolele u detinjstvu, a pomirio sam se sa činjenicom da je drugi brat omiljen. On je imao rođendanske torte, slavlje i tako dalje. On je mnogo više dobijao od mog oca nego ja i ja sa tim nemam problem. Mene je zabolelo što me otac izdao kada sam izašao iz ''Zadruge 6''. Okrenuli su celu priču na to da sam ja opljuvao svoju porodicu, a to nije istina. Kap koja je prelila čašu je kada je on oblatio mene kod te neke žene tamo - rekao je Marko.

- Ljudi su ti mnogo puta do sada rekli: ''Tebe tvoja devojka kvari i ona te uvlači u sukobe''. Da li si se nekad zapitao da li si u pravu? - upitao je Darko.

- Ljudi su počeli da govore da sam ja loš ili isti kao Sanja, a to nije tako apsolutno. Mene niko ne može da poremeti - rekao je Marko.

- Kako gledaš na ono što je Gastoz izgovorio vama u petak? - upitao je Darko.

- Ljudi se ovde dele na Anđelu i Gastoza i to je tako. U Gastozu se krije jedna jako teška ljiga od čoveka, koje su to priče da je on zaboravio da je Pavle na spisku od drugara koji su ga vadili iz zatvora? Koliko god da je on dao, te stvari se cene. Oni sada njega ponižavaju i nazivaju lažovom - rekao je Marko.

- Je l' ti čudno to obzirom da poznaješ Anđelu iz prošle sezone? - upitao je Darko.

- Anđela je s tim momkom bila u se*s kombinaciji ili u vezi. Ne može niko da dođe i u društvu te pita: ''Hoćeš stan, hoćeš kola''. Ona odmah ide u stan kod tog lika, ona toliko menja priče. Ona i Gastoz su se isfolirali, u fejk si odnosu i to je to. Tu svako gleda da izvuče svoju zadnjicu, za mene je to fejk odnos - rekao je Marko.

- S kim bi pre proveo šest meseci na pustom ostrvu: Džordi, Slađa ili Sofija? - upitao je Darko.

- Sa Jordankom, ona mi je tu najbezbolnija - rekao je Marko.

