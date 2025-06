Nije joj lako!

Jelena Ilić bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića, te je tom prilikom progovorila o emotivnoj vezi Milice Veličković i Uroša Rajačića.

- Jelena, čini se da te u petak baš potresla informacija od mene? - upitao je Darko.

- Nekako se suzdržavam i sputavam u mnogim reakcijama - rekla je Jelena.

- Koga bi izvređala, pa se sputavaš? - upitao je Darko.

- Nisam ga nikada vređala i neću, ali i dalje sam u šoku. Bila sam ubeđena da je to neki spoj na Tik Toku, a kada si mi rekao u petak - osetila sam se kao da me neko maljem udario po glavi. Mislim da ona nije za Uroša, mislim da nisu nikakav spoj. Milica je prošle sezone rekla da joj se Uroš gadi i tako dalje. Obzirom da Milica smatra da Uroš ulazi u fejk vezu, možemo da tumačimo i da je s njom fejk - rekla je Jelena.

- Budući da se veza tvoja i Uroševa nije realizovala do kraja, da li sebi kažeš: ''Bože, kako sam bila glupa?'' - upitao je Darko.

- Toliko sam bila oprezna i plašila sam se da me ne povredi, a ponovo sam ispala budala. Kako sam ja sa ovoliko godina pokušala da ne budem izigrana i na kraju budem? - rekla je Jelena.

- Kako ti deluje Ivan? - upitao je Darko.

- On je bio presrećan još na hipotetičko pitanje, a onda je sačekao prvu sledeću priliku da me strašno izvređa. Nakon svega što sam čula poslednjih dana, mislim da moram biti još opreznija i da ne bih trebala da budem sa muškarcima koji se takmiče sa mnom. Ne želim da mi neko poljulja samopouzdanje, iako se mnogi trude da to urade. Mislim da je to Milica prilično pokušala, a ja smatram za sebe da sam jako kvalitetna osoba. U šoku sam da me Uroš Rajačić zamenio za Milicu Veličković jer sam pametnija, bolja i tako dalje. Očigledno su se poklopili po karakterima. Zamerao mi je moju prošlost, a drago mi je da se Urošu sviđa prošlost Milice Veličković koja je pokazala da je jedna intelektualna dama koja nema mrlju u životu. Ja imam zakasnele reakcije jer moram da procesuiram informaciju. Mnogi su mi rekli da sam budaletina koja je htela da uhvati muškarca na dete, a ja stvarno ne mislim da sam uradila nešto previše loše, samo sam se zaljubila - rekla je Jelena.

Autor: N.Panić