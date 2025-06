Dača Virijević reži na sav glas: Brutalno zapušio usta Milici Veličković i najavio joj osvetu kakvu nije ni sanjala! (VIDEO)

Šok!

Dača Virijević bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića, te je progovorio o svim aktuelnim temama u Beloj kući.

- Dačo, kakav problem Peja ima s tobom ovih dana? - upitao je Darko.

- Mislim da je njemu možda lakše da se iskali na nama nego na Enu. On je meni vređao porodicu i govorio svašta nešto, a glavni problem je što on nije mogao da odreaguje na Mateju. On je kivan i ljubomoran na sve ljude oko Ene. Ja ne utičem loše na Enu nego on ne može da kaže Kariću i Mateji. Ona nije otvarala šampanjac sa mnom nego sa Matejom i Karićem. Generalno on ne može da smisli Mateju očima, ali na žurki je bilo malo drugačije jer su oni bili prisniji malo. U tom izlivu besa on pokaže ljubomoru - rekao je Dača.

- I sa Lukom si ozbiljno zaratio, šta se tu desilo? - upitao je Darko.

- Luka je rekao pre par dana da sam hteo da ga diskvalifikujem jer sam proveo vreme sa Aneli. Ona pravi veštačke frke i to je tako. Na svaki način pokušava od njega da napravi nasilnika da bi ona u toj priči isplivala i bila njegova žrtva. Ona je videla kakva pitanja stižu i to je to - rekao je Dača.

- Da li se Sofija smekšala ili postala nostalgična otkad je Terza priznao da se kaje što je ostavio? - upitao je Darko.

- Mislim da se nikada neće vratiti u odnos s njim, ali joj je drago što je priznao da se kaje. Problem je što ja ne verujem u te reči i mislim da tera inat Milici. Milicom ću se pozabaviti čim izađem napolje, pa možda sledeće sezone ja uđem posle nje i rešim je - rekao je Dača.

Autor: N.Panić