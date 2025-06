Ovo nikako niste smeli da propustite!

Nedelja je dan rezervisan za emisiju ''Izbacivanje''. Voditeljka Dušica Jakovljević ugostila je u studiju majku Jelene Nedeljković Mrvice, te je sa njom razgovarala o brojnim zbivanjima u Eliti, dok je voditelj Darko Tanasijević razgovarao sa učesnicima u dobro poznatom Šiša baru.

Voditeljka Dušica Jakovljević ugostila je Ivanu, majku Jelene Nedeljković Mrvice, kao i njenu drugaricu. Ivana je odmah istakla šta zamera svojoj ćerki:

- Zameram joj to što je spavala, jedino to. Jedva čekam da izađe. Moja ljubav je jača od bilo koje cifre - rekla je Ivana.

- Trebala je samo malo ranije da se aktivira i da ne jade pažnju nebitnim ljudima - rekla je drugarica od Mrvice.

Anđela Đuričić bila je prva sagovornica voditelja Darka Tanasijevića, te je tom prilikom progovorila o svom odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom i otkrila da se pokajala za svoje laži.

- Anđela, da li misliš da si ćutanjem o Pavlu pokvarila odnos s Gastozom? - upitao je Darko.

- Meni je bilo bitno samo da dokažem da nisam bila s njim, a nisam razmišljala o sitnicima. Da, smatram da sam pogrešila jer mu nisam ispričala sve sitnice, ipak je njemu to bitno. Uvek sam izbegavala da uvaljujem ljude spolja - rekla je Anđela.

- Više puta si indirektno aludirala na to da je Pavle bio s tvojom kumom - rekao je Darko.

Ena Čolić bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića, te je tom prilikom progovorila o brojnim sukobima sa takmičarima ''Elite 8'', a najviše se osvrnula na Jovana Pejića Peju.

- Ena, juče je izbio ozbiljan haos, šta se desilo? - upitao je Darko.

- Ja sam donela šampanjac da Karić, Mateja i ja nazdravimo za rođenje deteta moje sestre i obraćamo se u kameru. U tom momentu, on mene gađa pikavcem u ruku i dolazi uzima mi čašu. Ostala sam u šoku kada sam videla da on stoji sa Lukom i Aneli, a to su jedine dve osobe koje mi nisu čestitale - rekla je Ena.

- Izgleda da je vaš problem mnogo kompleksnij i dublji, da li je Peja tempirana bomba ovih dana? - upitao je Darko.

- On je već eksplodiran danima, rekao mi je da sam k*rvetina. Ja ne mogu da budem flegma, ćutala sam i pokušavala da ne vređam, ali ne uspevam. Meni ne odgovara kad Jordanka čačka Sanju, a kamoli tako kad mene neko dira - rekla je Ena.

Aneli Ahmić naredna je razgovarala sa voditeljem Darkom Tanasijevićem, te je tom prilikom progovorila o sukobu s Enom Čolić i o odnosu s Lukom Vujovićem.

- Kakva je situacija s Lukom? - upitao je Darko.

- Odlična - rekla je Aneli.

- Kako onda sedi kod Sandre na krevetu? - upitao je Darko.

- Posvađali smo se jer sam ga videla da sedi tamo, ali mi je objasnio da ga je Gruja gurnuo - rekla je Aneli.

- Kada će on tebe staviti na prvo mesto u Beloj kući? - upitao je Darko.

- Mislim da to ovde neću doživeti. Juče me Terza pljunuo i izvređao me, a Luka je skočio i hteo da me odbrani. Meni nije normalno da oni danas sede i sve bude normalno. Ne želim da mu branim kontakt s bilo kim jer ću ja ispasti na kraju gadura. Ukoliko on želi da mi uspemo, ne znam kako planira da se dopadnemo našima ovako. On je sve tako lako pogazio i počeo da priča s Terzom - rekla je Aneli.

Nenad Marinković Gastoz naredni je razgovarao sa voditeljem Darkom Tanasijevićem, te je tom prilikom progovorio o svom odnosu sa Anđelom Đuričić.

- Ti si nam mnogo pomogao u petak. Postavio so stavri na svoje mesto i pomogao nam da shvatimo šta se izdešavalo. Da nije bilo tebe da to lepo posložiš... - rekao je Gastoz.

- Mnogi u kući misle da ti Anđeli i dalje ne veruješ - rekao je Darko.

- Ako treba da lažemo daj da lažemo zajedno. Ja sam napravio scenu oko toga jer me Milan uhvatio nespremnog i poljuljao sam se malo. Nisam mogao da sakrijem, napravio sam scenu bez scene - rekao je Gastoz, pa nastavio:

Dača Virijević otkrio je svoja sazanja o Aneli Ahmić i Luki Vujović, te priznao svoje mišljenje o njemu i Eni Čolić.

- On u mene ovako gleda, traži moju potvrdu - rekla je Ena.

- I ja sam to rekao. Rekao sam da mislim da je Luka zaljubljen u tebe. Rekao sam da kod njega postoje emocije i da je zaljubljen u Enu. Ti uvek ustaneš i lažeš za njega jer ti je drug. Ja mislim da ti misliš da je Luka zaljubljen u tebe - rekao je Dača.

- Ja kad sam bila sa tim dečkom iz zatvora, svi su bili protiv - rekla je Ena.

- Sećate se kad sam se ja pomirio kao sa Aneli? Aneli je njega htela da navede na diskvalifikaciju. Htela je da ga provocira, vukla me za ruku da mu kažem kako je ona videla da on gleda Sandru - rekao je Dača.

Jovan Pejić Peja naredni je porazgovarao sa Darkom Tanasijevićem o odnosu sa Enom Čolić i tom prilikom otkrio da ima emocije prema njoj, ali je i žestoko napljuvao.

- Čini se da ste ti i Ena u nikad gorem odnosu - rekao je Darko.

- Da, došla je žurka posle dužeg vremena obzirom da sam ja u diskoteci fokusiran na rulet. Gledao sam juče u nju i bio sam fokusiran na nju. Meni su emocije proradile i vidim nju koja donosi Moet, a zajednički je. Očekivao sam da će me ponuditi jer sam joj čestitao što je postala tetka, to je bilo poštovanje. Iznervirao sam se i bacio joj čašu, a posle sam se sklonio. Kada sam ušao unutra, video sam da je ona bila u svađi sa Stefani i Aneli. Zaspao sam, a posle sam dobio udarac u glavu. Sve u poslednje vreme je postala mržnja, nema više ljubavi - rekao je Peja.

- Da li ste svesni šta ste izgovorili jedno drugom? - upitao je Darko.

Aneli Ahmić došla je kod Luke Vujovića i napala ga zbog njegovog razgovora sa Borislavom Terzićem Terzom.

- Zamisli kako je mojima, sediš sa nekim ko mi je pjunuo u facu - vikala je Aneli.

- Je l' treba da udarim i zađem? Sa četrdeset ljudi si u sukobu! Ja više ne znam šta je dobro, a šta ne! Ne može čovek da se povuče. Ko priča sa Enom? - vikao je Luka.

- Nisam pričala - rekla je Aneli.

Luka Vujović bio je naredni gost voditelja Darka Tanasijevića, te je tom prilikom progovorio o odnosu sa Aneli Ahmić.

- Luka, oko čega je malopre nastala rasprava? - upitao je Darko.

- Nervira me što kada nam je sve dobro, ona mora da pokvari i da bude nešto loše. Ja sam Terzi zamerio najstrašnije jer je on bio toliko pijan da nije znao šta izgovara. On je sutradan došao i plakao, pa me molio da mu se izvinim. Mi nismo progovorili dve rečenice, čak sam se i sklonio od dečka. To ne znači da neću da mu dam hranu ako me pita. Ja ne mogu da ga opravdam nijedne sekunde jer je Aneli htela da smiri Stefani, a on je u svađi i krenuo na mene. Njih dvoje su osobe koje su se u zadnjih mesec dana posvađali pet dana. Ja ne pričam sa ljudima s kojima je u sukobu, a ona opet priča sa tim ljudima i ja ispadnem donja. Mi smo poslednjih 48h nerazdvojni, nama je sad sve savršeno. Terza je neko ko je meni jako draga osoba - rekao je Luka.

- Pobunio se on na Aneli i u petak - rekao je Darko.

- Da, ali poenta je što Aneli komunicira s ljudima, a meni brani da pričam s njima. Ne mogu ja preko noći da promenim odnos s Terzom - rekao je Luka.

Anđela Đuričić iskoristila je priliku da zapali jednu cigaretu dok je Nenad Marinković Gastoz bio na razgovoru sa Darkom Tanasijeviće. Po njegovom povratku je pokušala da spusti loptu sa njim i dobije dozvolu za još jednu cigaretu.

- Idealna je prilika. Da li može sa Milovanom da završimo ovu jednu? - pitala je Anđela.

- Šta bre da završiš jednu? Kutiju? Ti mene za*ebavaš? Ti si već pokazala da nemaš poštovanje prema mojoj reči, ali slobodno sve će doći na naplatu - rekao je Gastoz.

- Ja tebe pitala. Neću, htela sam da te pitam - rekla je Anđela.

Stefani Grujić je bila naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića, koja je ovom prilikom govorila o žestokoj svađi sa Danijelom Dujkovićem Munjezom.

- Stefani, šta je ono što ti dugo ćutiš i trpiš od Munje? - upitao je Darko.

- Danima imamo probleme i odnosi su nam zahladneli. Puklo je kada sam videla da mi je opet uradio iza leđa, a to je da je prišao za Enin sto. Ne mislim da ćemo se miriti, iako je juče prilazio da mi se izvini - rekla je Stefani.

- Ti si rekla da ti on svakodnevno preti da će ti oduzeti dete? - upitao je Darko.

- U svakoj svađi on provuče da je moje ponašanje loše. Ja i kad ustanem za crnim stolom, ne iznesem svoje mišljenje jer on ne želi da se ja svađam sa Matorom. Smeta mu šta god da kažem u vezi tog odnosa. Ja govorim ono što bi on želeo da čuje, a nije svestan da moja veza s Matorom ne može da se izbriše. Jednostavno ne može da se pomiri s tim da sam bila s Matorom - rekla je Stefani.

Marko Stefanović održao je životnu lekciju Sanji Grujić nakon njenog očajavanja.

- Neki su rođeni da prožive život, a neki da ga prežive - rekla je Sanja.

- To ti misliš. Pojavi se u skupom autu, najnovijoj garedrobi, ima vilu, a nema jednu nogu. U mnogo slučajeva je tako, gde ti misliš da je tako a ima kući bolesno dete. Mi se ceo život mučimo da bi nešto zaradili. Kad vidiš da neko ima para on nema nešto drugo. Nemaju deca u Egiptu da jedu, nemaju da piju vode. Dolazi malo dete i neko mu pruža lizalicu, a on je nasedmom nebu. Plače i smeje se, odlepilo od sreće. Ti doživljavaš kao nešto da se preseliš u Pab. Ugasila te rečenicom, ne znaš gde biješ - ispričao je Marko.

- Bolje mi da ne živim, ako ću da živim ovako - rekla je Sanja,

Borislav Terzić Terza progovorio je o Milici Veličković i Urošu Rajačiću, te ih je zbog njihove emotivne veze žestoko oblatio.

- Terza, kako se osećaš nakon saznanja za Milicu i Rajačića? - upitao je Darko.

- Nije mi bilo prijatno kada sam čuo. Mnogo me pogodila činjenica da je Rajačić video moje dete pre mene. Drago mi je ukoliko je ona srećna, ali šokiran sam. Ja imam lepo mišljenje o njemu kao drugaru, ali njegovi postupci su slični mojim. Smatram i tvrdim da je sve to rijaliti i da je spremanje priče za ''Elitu 9''. Mislim da nije iskren prema Milici i da će ona ispasti jako glupa. Vrlo dobro znam kako izgleda njegov život, ali ako je to njena sreća, onda okej. Čovek je sve ovde radio zbog rijalitija, Milica mu je dobra karta za ulazak ovde, a mislim da je Milica želela da se osveti meni. Ja se samo pitam čime je on toliko njoj promenio mišljenje o sebi. On je Jeleni pričao da je blam što je bila sa Marinkovićem, a onda je on sad sa osobom za koju su stizala ovde svakakva pitanja. Videćeš koliko će Milica ispasti smešna u tom odnosu - rekao je Terza.

- Uputio si izvinjenje svom ocu i rekao da je bio za sve u pravu - rekao je Darko.

- Jesam, nikada nisam slušao svog oca i to mi je greška. Savetovao me da prekinem taj odnos i njemu nije bilo pojmljivo da on ima takvu snajku - rekao je Terza.

Aneli Ahmić nastavila je svoju raspravu sa Lukom Vujovićem koju su započeli maločas zbog njegovog dobrog odnosa sa Borislavom Terzićem Terzom.

- To si ti napravio večeras - rekla je Aneli.

- Ja? Okej, izvini. Ja sam neko koga opet praviš. O tebi govorim sve najbolje uvek - rekao je Luka.

- Ja sam rekla da ti daješ takvu sliku - rekla je Aneli.

- Od danas dajem sliku sam, sam sa sobom. Tebi očigledno ništa ne valja - skočio je Luka.

Stefani Grujić i Danijel Dujković Munjez su pokrenuli raspravu zbog jaja koje je Munja spremao.

- Ja bih mogla da izdržim to, ali ne mogu svaki dan - rekla je Stefani.

- Jutros si jela dva jaja bez pogovora - rekao je Munja.

- Tresle su mi se ruke posle, bilo mi je muka, ali ti to ne vidiš. Kad sam ti rekla da mi spremiš jaja, ti si premio onako kako si ti želeo. Jelena mi je spremila jaja kakva ja želim. Iznerviram se, smuči mi se i gadi mi se - rekao je Munja.

Jovana Tomić Matora bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića, te je tom prilikom progovorila o Stefani Grujić, ali i odnosu sa Draganom Stojančević.

- Matora, imali smo prilike da vidimo juče kako si skočila da odbraniš Stefani - rekao je Darko.

- Jeste i odmah sam se pokajala. Optuživali su me ona i Munja da sam nasilnica i ovo i ono. Ja ne osećam nikakvu emociju prema Stefani, ja se čak i kajem što sam bila s njom u vezi. Stvarno je bio haos, pokušala sam nju da smirim. Posle sam se izvinila i Munji što sam skočila jer što bi ja njoj činila iako je ona mene ocrnila za sva vremena - rekla je Matora.

- On nju konstantno tera da tebe ne spominje - rekao je Darko.

Danijel Dujković Munjez bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom progovorio je o svom problemu sa Stefani Grujić, zbog kojeg je juče nastao pravi karambol.

Danijel Dujković Munjez bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom je progovorio o svojim problemima sa Stefani Grujić.

- Šta se dešava sa Stefani? - upitao je Darko.

- Ona meni pokušava da nametne da sam ja kriv jer je uvredim, a nije ni svesna šta je ona meni uradila. Ja bih se do kraja života borio da naš sin ima oba roditelja. Ona je meni jedina ljubav u životu i nikada je ne bih menjao. Jedno radimo, treće mislimo, drugo pričamo. To dete će do kraja života imati oba roditelja - rekao je Munja.

Marko Đedović naredni je u ''Šiša baru'' imao priliku da priča o svim aktuelnim temama, te je na samom startu progovorio o Eni Čolić i Jovanu Pejiću Peji.

- Šta se desilo sa Pejom? - upitao je Darko.

- U ovom nekom mikro svetu sam ja uvek kriv za lične neuspehe takmičara. To je ideologija svake propalice, a na svu sreću ima 25 godina, pa može da se izvuče. Ja ne znam što će on da kolje i da siluje, ne znam ni kome preti. Ja sam poprilično naučio ove godine o sebi. Ne znam koga boli k*rac više za Enu i njega. Pun mi je k*rac i psovki i kletvi, klanja, nevaspitanja i tako dalje. To nije moj svet, totalno ću se povući - rekao je Đedović.

- Kako komentarišeš što je Kačavenda opsovala Anelino dete? - upitao je Darko.

- Ja sam joj rekao, ali izgleda da to samo mene nervira ovde jer to urade ljudi koji su meni dragi. Ja volim da se ljudi svađaju i vređaju, ali na ličnom nivou. Rasprava više nema smisao jer se samo vređaju, nema argumenata više. Ne volim psovke na osnovu bilo kojih podela. Ne mogu da verujem da je Terza do juče sedeo i jeo sa Aneli, a onda je juče pljunuo u facu, a pritom i svoju bivšu najbolju prijateljicu. Onda Luka skoči posle pet minuta kad skonta da treba da skoči ili mu neko dobaci, pa se posle njih dvojica grle i plaču - rekao je Đedović.

Sanja Grujić bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića, koja je ovom prilikom govorila o problemima sa Markom Stefanovićem, ali i o aktuelnim temama u Beloj kući.

- Da li je sve kako treba u tvom i Markovom odnosu? - upitao je Darko.

- U odnosu da, ali sam ja nervoznija u poslednje vreme. Ovo učešće nije kako sam zamišljala i razočarana sam u sebe što neke ljude nisam ignorisala. Ne osećam se lepo zbog nekih sukoba i kajem se jer nisam trebala tako da odgovaram - rekla je Sanja.

- Primetio sam u nekoliko navrata da kada ti i Marko imate zajedničke svađe sa ostalim takmičarima, vi ste povezani i zajedno se borite, a čim odete u Pab vi krenete međusobno da se svađate - rekao je Darko.

- Ja imam sukobe u koje se Marko meša da bi mene odbranio i mi smo tu zajedno, ali posle ja njemu zamerim što se mešao. Ja bih kao partner njegov volela da ga poštedim nekih izgovorenih reči. Na početku se meni sviđalo što me branio, ali sada kada vidi da mogu sama - nek bude jedan na jedan. Mislim da je drugačije kada bih se ja raspravljala sa Slađom kao žena, nego i on kad se ubaci. Ne bih imala teret da je on oštećen u raspravama - rekla je Sanja.

Ena Čolić i Jovan Pejić Peja osamili su se kako bi poragovarali o svom odnosu i napokon pronašli zajednički jezik.

- Otvorila sam juče jer mi se sestra poprodila, a ti si mi bacio čašu. Jesi li izljubomorisao? - pitala je Ena.

- Da. Ja kad odem u kazino ne gledam šta ti radiš jer igram rulet - rekao je Peja.

- Sa kim sam se ja muvala ikad? - pitala je Ena.

- Jako je ružno što se to desilo. Ali sam se osetio jako ružno u tom trenutku, pomisliće ljudi da sam nasilnik. Ne znam, iznervira me to. Ja jesam tempirana bomba u poslednje vreme - rekao je Peja.

Jelena Ilić bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića, te je tom prilikom progovorila o emotivnoj vezi Milice Veličković i Uroša Rajačića.

- Jelena, čini se da te u petak baš potresla informacija od mene? - upitao je Darko.

- Nekako se suzdržavam i sputavam u mnogim reakcijama - rekla je Jelena.

- Koga bi izvređala, pa se sputavaš? - upitao je Darko.

- Nisam ga nikada vređala i neću, ali i dalje sam u šoku. Bila sam ubeđena da je to neki spoj na Tik Toku, a kada si mi rekao u petak - osetila sam se kao da me neko maljem udario po glavi. Mislim da ona nije za Uroša, mislim da nisu nikakav spoj. Milica je prošle sezone rekla da joj se Uroš gadi i tako dalje. Obzirom da Milica smatra da Uroš ulazi u fejk vezu, možemo da tumačimo i da je s njom fejk - rekla je Jelena.

Aleksandra Nikolić bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića, te je tom prilikom progovorila o emotivnoj vezi Milice Veličković i Uroša Rajačića, ali se osvrnula i na sukob koji je imala sa Enom Čolić.

- Ona zna da ja gotivim i nju i Peju i tu se ne mešam - rekla je Aleks, pa se osvrnula na Milovana:

- On je sedeo sa Jordankom nakon svega, a voleo je moje dete 4 godine. Mene ne interesuje šta je on rekao nego dole. Vidim čoveka kog niko ne zna kako je potkupio ljude. Danas je čovek napravio 17 pica. Ja znam njegove stavove i mišljenja, znam da ne misli o većini ljudi dobro. Ne može da uđe u konflikt jer ne podnosi krtike. Da sam znala da moja iskrenost neće dobro da mi donese, verovatno bih imala taktiku. On ne podnosi autoritet. Bolje mu je da se folira nego da uđe u sukob sa Milenom - pa nastavila o Anđeli i Gastozu.

- Ona se prvio put pogubila. Ja sam zaključila da nije imala se*sualne odnose, ali ga je iskorištavala. Najviše su mi stan i kola zaparali uši. Morali su imati dubook odnos. Ovde nema tela, nema dela. Možeš da tvrdiš da nešto nsi radio sve dok nema dokaza - rekla je Aleks, pa otkrila šta misli o odnosu Miluce i Rajačića i da li je Terzi krivo:

- Jeste. Sigurno mu je drago. Sve se vraća, pa se i njoj vratilo. Milica i da je htela da se osveti imala je pravo. Ona je prva prevarena. Terzu ovo boli jako, ne spava uopšte. Nije mu drago ni svejedno. Da može da vrati vreme ne bi nikad bio sa Sofijom. Za Jelenu mi uoptšte nije žao. Kako uđeš u vezu sa nekim, a Rajačić je neko ko voli da se švaleriše, šta možeš da očekuješ - ispričala je Aleks.

Dača Virijević bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića, te je progovorio o svim aktuelnim temama u Beloj kući.

- Dačo, kakav problem Peja ima s tobom ovih dana? - upitao je Darko.

- Mislim da je njemu možda lakše da se iskali na nama nego na Enu. On je meni vređao porodicu i govorio svašta nešto, a glavni problem je što on nije mogao da odreaguje na Mateju. On je kivan i ljubomoran na sve ljude oko Ene. Ja ne utičem loše na Enu nego on ne može da kaže Kariću i Mateji. Ona nije otvarala šampanjac sa mnom nego sa Matejom i Karićem. Generalno on ne može da smisli Mateju očima, ali na žurki je bilo malo drugačije jer su oni bili prisniji malo. U tom izlivu besa on pokaže ljubomoru - rekao je Dača.

- I sa Lukom si ozbiljno zaratio, šta se tu desilo? - upitao je Darko.

- Luka je rekao pre par dana da sam hteo da ga diskvalifikujem jer sam proveo vreme sa Aneli. Ona pravi veštačke frke i to je tako. Na svaki način pokušava od njega da napravi nasilnika da bi ona u toj priči isplivala i bila njegova žrtva. Ona je videla kakva pitanja stižu i to je to - rekao je Dača.

Voditelj Darko Tanasijević otišao je do izolacije kako bi pokupio nominovane učesnike i odveo ih u diskoteku. Nominovani takmičari ove nedelje bili su: Sofija Janićijević, Kristina Buđevac, Đole Kralj i Jelena Nedeljković Mrvica.

Kako su takmičari ušli u diskoteku, cimeri su ih pozdravili gromoglasnim aplauzom, a potom je došlo vreme i za igricu. Voditelj Darko Tanasijević saopštio je takmičarima pravila, a Sofija Janićijević odnela je pobedu i njoj su duplirani glasovi.

- 90 posto glasova publike ima Sofija Janićijević, 6 posto glasova gledalaca ima Kristina Buđevac, 3 posto ima Mrvica i 1 posto ima Đole Kralj - saopštio je Darko.

Đole Kralj je imao najmanji procenat glasova publike, te je tako ove noći zauvek napustio najgledaniji rijaliti ''Elitu 8''.

Đole Kralj je zauvek napustio ''Elitu 8'', te je kod voditeljke Dušice Jakovljević otkrio sve najaktuelnije tračeve iz Bele kuće.

- Đole, kakva je situacija unutra? - upitala je Dušica.

- Haos, svi su se okomili na Anđelu. Nadam se da će izaći sa nagradom u ruci i da uživa, ali sa Gastozom jer mislim da će opstati - rekao je Đole.

- Kako gledaš na Aneli i Luku? - upitala je Dušica.

- Oni su ludilo, oni se mnogo vole. Hvala Bogu što je našla ljubav svog života, on je drži kao malo vode na dlanu. Oni su mi najrealniji pored Anđele i Gastoza, nema jače ljubavi od njih dve - rekao je Đole.

Nakon izbacivanja, Lepi Mića je započeo svoju igru istine. Mića je postavio pitanje Urošu Staniću da prokomentariše večerašnje procente Izbacivanje.

- Kakva konkurencija takvi i procenti. Osobe koje se nisu istakle i koje su mesecima dizanje za ispadanje. Da sam ja bio konkurencija sa Sofijom ja bih izdominirao. Čekam superfinale i malo jače igrače da budu u duelu sa njom. Stojim iza toga da ona nema podršku ljudi. Osobe slične njoj nju glasaju. To su osobe iz Tetova i Švajcarske. Lunu i Sofiju ne mogu da poredim jer je Luna sve iskreno i iz srca radila. Sofija je sve lažinjala. Nikad ne mogu Miličin postupak i njihov da uporedm - rekao je Uroš.

- Osam. Prekjuče je bilo deset, sad se malos manjilo. On je neko koga ja volim, a taj dan se napio. Meni se izvinio i ja sam video pokajanje. Zamisli da je i Sttefani rekao tkave stvari i pljunuo je u lice. Kao Anelin dečko tu sam sa njom. Nemam takvu mržnju prema njemu kao što imam prema drugim ljdima koji nju vređaju. Razočarao me sa tim postupkom. Da nije bio alkohol u pitanju prekinuo bih svaki kontakt - rekao je Luka.

- Luka od pet do deset odnos tebe i Terze? - pitao je Mića.

Nakon izbacivanja, Lepi Mića je započeo svoju igru istine. Mića je postavio pitanje Urošu Staniću da prokomentariše večerašnje procente Izbacivanje.

- Sanja, šta znači rečenica od Anđele da ona odlučuje kolika će tebi biti kazna? - pitao je Mića.

- Mislim da to znači da ona odlučuje o tome koliko će Jordanka da me provocira. Mislim da svaki čovek malo prelazi granice i postaje psihopata - rekla je Sanja.

Veliki šef poslao je učesnicima bogatu nagradu za uspešno odigranu "Mićinu igru istine".

Kao i uvek učesnici su se otimali oko nagrade, a danas je na tapeti bio najbitniji jogurt.

