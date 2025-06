Rano jutros velelepno imanje, tj. rijaliti "Elitu 8", odlukom gledalaca napustio je Đole Kralj, koji se sada oglasio za Pink.rs!

Sada već bivši učesnik "Elite 8" Đole Kralj rano jutros napustio je rijaliti, s obzirom na to da su mu gledaoci ukazali najmanje poverenja i najmanji broj glasova, a ekipa portala Pink.rs stupila je kontakt sa njim kako bi sumirali sa njim utiske i kako bi nam on, koji je poznat kao neko ko je bez dlake na jeziku, prokomentarisao "iz prve ruke" najaktuelnija dešavanja u Beloj kući.

Na samom početku razgovora Đole je iskoristio priliku kako bi se javno pokajao zbog monstruoznih uvreda koje je uputio Eni Čolić, što su mu, kako kaže, i najbliži zamerili.

- Zamerili su mi te uvrede za Enu Čolić, a moje učešće im se sviđa. Kajem se, s obzirom da je bila Ena Čolić dobra prema meni, baš sam rekao Mateji da mi je krivo što sam je izvređao. Ona je bila ljubomorna na moje druženje s Pejom, prva me je uvredila, ali svakako nema opravdanje. Kajem se! - rekao je Đole na samom početku razgovora, a potom se osvrnuo na odnos Aneli Ahmić i Luke Vujovića, otkrivši da Vujović "šuruje" sa Terzom:

Luka je sto odsto igra rijaliti s njom jer sluša Terzu. Špijunirao sam Terzu i njega, on sluša sve, kako kaže Terza, on tako radi. Na početku je bio rijaliti, a sada se zagreva, kuva i titra joj!

Takođe, Đole se osvrnuo i na odnos Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza koji od samog početka, pa i u poslednjih nekoliko dana zbog priče sa Pavlom Jovanovićem, intrigira javnost.

- E oni su mi top! Za njih sam rekao da po meni deluju da je prava priča i ljubav. Imali smo dobar odnos, što se tiče njih, slatki su - rekao je Đole.

Nije imao lepe reči na račun Sanje Grujić i Marka Stefanovića.

- Fejk, jako loši ljudi, Sanja je jedan ološ ogroman, iskorišćava Marka. Marko zaslužuje bolju devojku. Ona njemu neće ništa da napravi, da mene nije bilo, ne bi mu napravila sendviče. Ponižava ga. Bila je loša u "Zadruzi 5". Najodvratnija osoba, umesto da mu titra ja*a. Mislim da neće ostati zajedno. Verujem u to da ju je pljuvao i to, za mene je on ogroman nasilnik. Šokirao sam se kada sam video šta je uradio Slađi - rekao je Đole, te se za sam kraj osvrnuo i na Jelenu Ilić:

Što se tiče Jelene Ilić, to je najgora osoba koja postoji, hvala Bogu što Ivan nije sa njom. Ena i Peja, neće biti zajedno, igraju rijaliti.

Autor: Nikola Žugić