Bivša učesnica Zadruge je pre dve godine uhvatila Anđelu i Pavla na delu! Sve detalje je ispričala javno, na televiziji, Gastoz će IZGORETI (VIDEO)

Nedeljama unazad domaća javnost, ali i učesnici aktuelne sezone "Elite", bez prestanka komentarišu dve različite verzije priče o odnosu učesnice rijalitija Anđele Đuričić i beogradskog ugostitelja, inače bivšeg učesnika "Zadruge", Pavla Jovanovića.

I dok on tvrdi da su njih dvoje bili u emotivnoj vezi, ona to demantuje, a Anđelinog dečka Nenada Marinkovića Gastoza, inače Pavlovog (bivšeg) prijatelja poljuljala je informacija da joj je on dovezao džakove sa garderobom prilikom ulaska u šestu sezonu "Zadruge", što je najpre poricala, a potom priznala da je informacija tačna.

Brojni gledaoci i dalje pokušavaju da utvrde šta je istina o odnosu Anđele i Pavla, njenom životu u srpskoj prestonici, stanu i kirijama za isti, automobilu koji joj je Pavle dao na korišćenje... Međutim, mnogo toga, po svemu sudeći, zna i pevačica Zlata Đurković, bivša učesnica "Zadruge".

Naime, ona je pre više od dve godine, kada je gostovala u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji, dok je Anđela bila u ljubavnoj vezi sa Zvezdanom Slavnićem u "Zadruzi 6", komentarisala baš nju i tom prilikom otkrila da je Đuričićeva bila u romansi s Pavlom.

- Uopšte nije naivna! Iskreno nije ni ušla, koliko ja znam... Ne znam da li je bila sama, ali ja znam sa kim sam je zatekla pre nego što je ušla - pričala je Zlata 1. marta 2023. godine.

- Zatekla sam je s jednim mojim dobrim prijatelj, koji je takođe u jednom trenutku bio u rijalitiju... Sa Pavlom. Slučajno smo bili u jednom istom lokalu, gde ga je ona sačekala u njegovim kolima. Znam da je imala ozbiljnu pomoć od njega pred sam ulazak u rijaliti. Videla sam je u tim kolima, a ušla je kao nije ni sa kim, nikoga nema... - objašnjavala je Zlata.

Na pitanje voditelja da li smatra da je odnos Anđele i Pavla prijateljski, Zlata je tada odgovorila.

- Apsolutno više od prijateljstva, sto posto - rekla je tada ona.

