U emisiji ''Pitam za druga'' Stefan Kandić Kendi i Stefan Milošević Panda ugostili su Lazara Čolića Zolu, koji je progovorio o aktuelnim zbivanjima.

Lazar Čolić Zola nedavno je napustio "Elitu", a tokom svog učešća ušao je u emotivnu vezu sa Mateom Stanković, koja je i dalje učesnik rijalitija. Međutim, po njegovom izlasku došao je do određenih saznanja o njenoj prošlosti kao i lažima koje je ispričala njemu. Tom prilikom Zola je progovorio o svemu:

- Svi su nas hvalili i svi su bili na našoj strani. Devojka mi je stvarno legla u smislu koliko je pažljiva i posvećena, svaki dan me dočekala kafa. Jedno drugom smo obećali neke stvari. Insistirala je na to daja budem neko ko će da joj veruje. Međutim, nije sve okej. Dešavaju se neke stvari, gde dobijam razne dokaze i vidim da neke stvari nisu bile kao što je ona pričala meni. Ne želim da imam sustrete sa devojkama sa kojim neću biti siguran. Slagala me da njen Instagram vodi jedna muška osoba koja je plaćena, a ja izlazim napolje i javlja mi se skroz druga osoba. Čujem se sa tom osobom i pokazuje mi da se nalazi u njenom stanu. Ona je meni tvrdila da se niko ne nalazi u njenom stanu. Nisam ljut ni razočaran jer nisam bio nešto ni očaran. Javila se njena bivša devojka sa kojom je bila mnogo godina u vezi. Devojka je ispala ozbiljan šmeker i mangup. Čak je u jednom momentu ona rekla: "Mogao si da vidiš sa tim drugom da uzmeš moj pasoš i telefon, pa da me sačekaš u studiju", a njena devojka mi je rekla: "Nema šanse da bih ikad pomislila da se pomirim sa njom, ali želim da ispoštujem neke stvari do kraja i da budem čovek". Nije mi nijednog trenutka rekla da ja ne sačekam Mateu, ali šta, je l' mi treba zajedno da idemo da je sačekamo!? Ima tu još mnoštvo laži. Njena bivša mi je slala dokaze da stvari nisu baš ovakve kako što je meni Matea pričala. Glupo bi bilo da kažem da je raskid. Govorila mi je da će se smrtno naljutiti na mene ako ne budemo išli na Santorini - ispričao je Zola, pa otkrio i kakvu je poruku Matea poslala:

- Kad je Ana Nikolić izašla na četrdeset dana, Matea je rekla njoj da poruči njenoj bivšoj: "Znam šta radim ovde, volim te i čekaj me" - ispričao je Zola, pa se osvrnuo na bivšu ljubav:

- Pre više od godinu dana ja sam upoznao jednu osobu i zavoleo sam je na poseban način. Svaki trenutak sa tom osobom mi je bio poseban. U prethodnih pola godine možda sam video da ne dobijam ono što zaslužujem. Mislio sam da mi se neće desiti nakon toga da zavolim tako nekoga. Ušao sam tamo rzmišljajući da se sprdam. Međutim meni se dešava spontano da Matea počinje meni da prija. Mnogo mi je pomogla u svemu tome. Nisam zaslužio da me lažeš. Vrlo lako se može desiti da ja nju sačekam po ozlasku sa njenom bivšom devojkom, ali to sve zavisi od mog raspoloženja - završio je Zola.

Detaljinije pogledajte u video - prilogu.

Autor: A.Anđić