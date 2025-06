VIŠE NE ĆUTI: Zola progovorio o svom odnosu sa Stefani, priznao da li se kaje, a evo zbog čega je tražio DNK test! (VIDEO)

Otvorio dušu!

Stefani Grujić donela je na svet dečaka Konstantina sa Danijelom Dujkovićem Munjezom. Svoju celu trudnoću je krila od očiju javnosti, pa tako i od oca svog deteta. Nakon saznanja o rođenju deteta, oglasio je Lazar Čolić Zola koji je priznao da postoji mogućnost da je dete njegovo.

Ovom prilikom je progovorio o svom odnosu sa Stefani:

- Kako si imao se*s sa Stefani a da se to nije videlo? Ostao sam dužan odgvor Slađi Bošković - pitao je Ivica.

- Malo ispod pokrivača. Nije to nešto čime se ja ponosim niti mi to imponuje. To mi nije trebalo, samo mi je poremetilo neke stvari. To da se nije desilo, ja bih bio u drugom fazonu. Kad sam video u kom smeru me može odvesti odnos, rekao sam sebi da se pomerim. Kakav bih ja čovek bio da uđem unutra i slažem. Nikad to ne bih izneo da Munja nije njoj punio glavu kako sam ja blam. Da ti ja kažem u facu ko je blam! Sa njim nisam bio u prijateljskim odnosima kad se to desilo sa Stefani - ispričao je Zola, pa se osvrnuo na DNK test:

- Bio sam spreman na to jer su njegovi roditelji inicirali. On je rekao da ja lažem za taj odnos, a onda je neki dan rekao: "Da i ja budem sigurniji", e onda je to kontradiktorno da sam ja izmislio da budem bitniji - rekao je Zola.

Detaljinije pogledajte u video - prilogu.

Autor: A.Anđić