RASUO SE NA KOMADE: Peja plače na sav glas, u suzama priznao krivicu za haos sa Enom Čolić! (VIDEO)

Tokom emisije "Pretres nedelje" voditelj Milan Milošević pokrenuo je temu oko sukoba koji se desio između Ene Čolić i Jovana Pejića Peje, a takmičari su komentarisali njihov odnos.

- Vidi se da je Peja konstantno ljubmoran na Mateju, a kad njemu ne može ništa da kaže okrene se na Đedovića, Milenu i mene. Zaboravili smo kakav je odnos imao sa Karićem, kad je rekao da se k*rči jer ima ručak, a sad imaju dobar odnos. Ena je pila šampanjac sa Matejom i na to je konkretno odreagovao - govorio je Dačo.

- Kako si kvaran, ti dolaziš i govorio da je to zbog mene, a Peja tu vileni - dodao je Mateja.

- Mateja njemu šukne sa strane, tako što će biti dobar sa Enom i neće ništa da mu kaže za stolom. Mateja odlično zna da Peja ljubomoriše zbog Ene - nastavio je Dačo.

- Ja nisam ljubomorisao na Mateju, nego su svi moji prijatelji otišli i nemam sa kim da se družim, pa mi ona zamera što sedim sa Aneli. Voleo bih da nisam bio sa njom, nego da sam izašao kao i ti ljudi koji su 10 puta bolji. Ona se smeje s tim šampanjcem, sva ta dešavanja i boli me jer me pravi da sam lud. Ja njih ne diram, ne mislim ništa i ne sedim sa njima. Sedim sam, distancirao sam se. Gruja je isto sa devojkom i ne mogu da kažem da sedi sa mnom. Ne mogu da mi se nešto kaže jer sam seo sa Sofi, a tu je slobodno mesto. Rekao sam da znam da budem previše gadan kad popijem i nisam ni ja cvećka i zato i ne pijem ovde. Video sam kako naš šampanjac donosi, rekao sam da može da ga otvori kad hoće, ali sam očekivao da me ponudi. Loše sam se osetio - govorila je Aneli.

- Kao i ja kad si stajao sa Aneli - dodala je Ena.

- Ne prilazi mu, ovo si ti napravila. Ovo je tvoje delo - odbrusila je Aneli.

- Mrš tamo, kartonjarsko. Da li vidiš šta mi radi? - vikala je Ena.

- Ne zanima me, moja majka više neće da gleda neke stvari. Meni ovo ne treba. Ja sam kriv - rekao je Peja.

- Ona ovo namerno radi, urliče ova životinja van kaveza, Bolesnica njemu dobacuje - natavila je Ena.

- Ja sam inicirao sukob. Rekao sam da mi slike ne trebau, pobacao sam sve i to je bilo naše - dodao je Peja.

Autor: A. Nikolić