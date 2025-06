Bukti rat!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a Ena Čolić i Luka Vujović brutalno su zaratili, te su jedno o drugom izneli ozbiljan prljav veš iz prošlosti.

- Džukelo jedna - rekao je Luka.

- Unosiš mi se u facu cink*ro jedna - rekla je Ena.

- Služim napolju za k*ranje svima - rekao je Luka.

- Kome? - upitala je Ena.

- K*rcu mome, mogu i ja da ti ga ubacim - rekao je Luka.

- Kome? - upitala je Ena.

- Po pet dana si napolju urađena - rekao je Luka.

- To ti je devojka. Šta se ti meni unosiš p*kice? Je l' si ušao da me čuvaš ovde - rekla je Ena.

- K*ravelo jedna odvratna - rekao je Luka.

- Ja k*ravela? Za to će napolju da te j*bu, je*em ti mamu - rekla je Ena.

- Zabranjeno je napolju da sedi sa muškarcima jer se d*ogira. Ti si n*rkomanka i nema te po pet dana nigde - rekao je Luka.

- Tužba i odmah test - rekla je Ena.

- Beži bre kretenko, takve kao ti sam j*bao dok sam imala 18 godina - rekao je Luka.

- Šta je bilo dr*karo? - upitala je Ena.

- Ona neće doći u ''Narod pita'' od sramote - rekao je Luka.

- Pljuješ Luka - rekla je Ena.

- Gde si na proslavama? Zašto si pila kod mene celu rakiju? - upitao je Luka.

- Kod tebe nikad nisam bila. Kod kog tebe bre c*vo jedna, služio si bre kao potrčko da se meni sredi frizer. Luka je rekao: ''Šta ako dokažemo Familiji da za devet meseci možemo da budemo zajedno, valjda će posle prihvatiti''. Lažna Familijo, podigla sam te ovde da ne bi ispalo da si došao da me čuvaš. On je došao ovde da mi pripremi teren i da me zaštiti i čuva, kao što smo i videli da je stajao ovde uz mene na početku. Kako si me zvao kad si ušao? Điđi, klošaru jedan, rekao si mi da sam ista ona - rekla je Ena.

- Ja kada sam potpisao, meni je rekao zajednički prijatelj da ulazi i Ena i ja sam rekao onda okej - rekao je Luka.

- Kakva je ovo laž. On je mene zvao i rekao da ne pričam Familiji, pa je smislio priču da će ući mene da čuva. Ti si bio njihov potrčko, a ja njihova princeza - rekla je Ena.

- Ona će ozbiljne probleme da ima kad izađe. Ti ljudi se njoj smeju - rekao je Luka.

- Najbitnije je ko kome šalje pozdrav, stigao je pravi pozdrav -rekla je Ena.

- Kad izađemo ćemo videti svi, a ti si obična sp*rmušica i zna te ceo grad - rekao je Luka.

- Pored sp*rmušice sediš. Kako si me upoznao? Znaš da ćeš pojesti g*vna za ovo što pričaš - rekla je Ena.

- Luka, što si odmah otišao kod njenog sina? - upitao je Milan.

- Milica se čula sa mnom dva dana pred ulazak i zvali su me jer su bili zahvalni što branim Enu. Ona je meni sada pokazala ko je i šta je. Prekrišio sam najgore, imam najveći problem na svetu kad izađemo - rekao je Luka.

- Pazi da ne završiš u apartmanu sa televizorima - rekla je Ena.

- Pazi da ti ne završiš kod bakice - rekao je Luka.

- Ma je l'? - upitala je Ena.

- Ukoliko poštuješ mene, nemoj komentarisati moju temu. Svi ovo gledaju kao posao - rekao je Peja.

- Kaže Dača da ti pričaš nekom o rijalitiju, a presvlačiš se za intervju - rekao je Milan.

- U pravu je Dača, slažem se. Ja eksplodiram i puknem, navikao sam drugačije da živim - rekao je Peja.

Autor: N.Panić