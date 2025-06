Ovo nikako niste smeli da propustite!

Ponedeljak je rezervisan za ''Izbor potrčka'' i ''Pretres nedelje''. Nakon što je Đole Kralj po svom ispadaju iz Elite za vođu imenovao Anđelu Đuričić, među takmičarima se podigla velika prašina, a njena podela budžeta izazvala je burne reakcije kod njih. Voditelj Milan Milošević, pokrenuo je tu temu, a tokom čitave večeri, nizale su se i druge teme, koje su razotkrile mnoge takne učesnika.

Voditelj Milan Milošević na samom početku dao je priliku takmičarima da iznesu svoje mišljenje o današnjoj podeli budžeta Anđele Đuričić.

- Klasičn amnaipulacija budžeta, a najviše je zaparao uši budžet Miće i Džordi. Rekla je da Ena ne može da sedi porednje, a Džordi dala veliki. Poštuje svog dečka, a Mići dala srednji budžet. Nije mi jasno ni da je Mića zadržao budžet. Mateja komentariše njihovu vezu, ali imaju korektan odnos. Spuštala je loptu budžetom sa svim učesnicima. Ne razumem zašto se to desilo. Ja sam očekivao da će nešto konkretno da kaže ljudima, ništa nije. Podela kmetovima velike budžete. Jordanka i mali Uroš vređaju sve ljude zbog njih, a oni kao izlaze i govore im da sednu. Odlična manipulacija, niko ništa nije ustao da odgovori. Kad je Kariću davala rekao sam da je najboljej još i njemu srednji. Klasična lakrdija i foliranje - rekao je Bebica.

- Ona sad pokazuje poštovanje posle onakvih reči, kad je trebalo nisu i pale su najgnusnije reči. Gastoz je braneći Anđelu rekao onakve reči koje Mića nikad nije dobio u ovoliko sezona. Zbog toga je trebala da mu da mali budžet i pomene da neke stvari nisu bile kako treba. Ja sam Đedoviću rekao da mislim da je ona svesna da joj je veza na klimavim nogama i da je pogrešila - govorio je Karić.

- Ja sam uleteo kad se to dešavalo sa Mićom i verujem da je ovo Gastozovom uticaj. Verujem da je ovo bilo za stare dane, matori konju. Ne verujem da je sama odlučila, nego da je Gastoz uticao. Namerno sam ustao da je gledam u oči, delovalo je kao da će da mi se izvini i da me zagrli. Anđela danas Matoroj kad je delila budžet rekla joj je najbolje reči. Ona je meni nekako danas bila iskrena, kao da je htela da mi se izvini i hteo sam da je zagrlim. Očekivao sam od Anđele da će da roka - komentarisao je Ivan Marinković.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Mileni Kačavendi kako bi prokomentarisala ''Podelu budžeta'' Anđele Đuričić, a Marko Đedović i Lepi Mića ušli su u žestok sukob mišljenja prilikom čega su pale teške uvrede.

- Jako je interesantno da ljudi koji su se u ''Eliti 7'' družili i svađali, a danas komentarišu mene koja nisam bila učesnik. Najviše komentarišu oni koji su se s njom družili, a promenili sada mišljenje. Ivan jaše mene ove sezone - rekla je Milena.

- Vidim da se svi bave mojim budžetom, ali to nije moj budžet, već Anđelin. Vreme će pokazati ko je bio u pravu. Ja sam deset puta objasnio za našu svađu kako je bilo i šta. Ja sam ćutao na mnoge stvari - rekao je Mića.

- Posle sukoba sa Enom, Anđela se zamerila šest ljudi. Kada se prešlo na lični nivo, to nije bio rijaliti već nešto drugo. Anđela je poludela na njega zbog vređanja Gastoza - rekao je Đedović.

- Za mene ovo danas nije bila podela budžeta, nego podela flajera u Igalu. Sve je bilo kopiranje, sve veze su za nju fejk, a svoju vezu najviše uzdiže. Mića je ostao pri svom stavu da više nikad sa njim neće razgovarati. Mića je dobio stari budžćet zarad starog vremena, zamislite da je Pavle ušao prošli petak, da li bi i on dobio? Ostavila je prostor za sutra kad izađe ako ne bude sa Gastozom da može da se izvini Mići. Što se tiče Milene i Anđele tu ništa Milena nije kriva, ali Anđela da govori reči hvale osobi koja je govorila takve reči za nju, a znamo da je svakome danas rekla da neće oprostiti reči - govorio je Luka Vujović.

- Ja da sam ušla u ovu sezonu i srala po Đedoviću sa kojim sam jela mogli biste da drvite k*rac. Tebe j*be što oni neće u pab da dođu - dodala je Kačavenda.

- Setimo se prošle nedelje kad nije bila u dobrom odnosu sa Gastozom, pa je jasno videla da Jordanka staje uz Gastoza, pa je sad manipuliše da ne okrene leđa. Dala joj je zeleno svetlo da svakog u kući gazi za nju, a Jordanka će ispasti naivna. Da li je ovo Anđela koja je samo pre 10 dana govorila za tog Pegija da osobe koje je pljuju napolju da nemaju svoj život, kao i sa Osmana? Kako je onda tako dobra sa Milenom? Dala je do znanja da Pegi ne može u životu više da joj priđe, pa kako može ovake reči da govori za Milenu? Pegi, ne brini sedeće ova devojka sa tobom sutra i smejati se - nastavio je Vujović.

Anđela Đuričić sedela je na krevetu u spavaćoj sobi, a u jednom trenutku prišao joj je Mateja Matijević, koji je bio oduševljen njenom posteljinom.

Anđela je odlučila da mu je pokloni pred sam kraj rijalitija, kad mu se već toliko dobila, a ostaje da vidimo kako će Nenad Marinković Gastoz reagovati na to, jer su je dobili od zajedničke podrške.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Mileni Kačavendi kako bi prokomentarisala odnos sa Anđelom Đuričić.

- Kačavenda rekla si da nisi krivila Anđelu kao što nisam krivila Sofiju. Ne, ti si baš krivila Anđelu - rekao je Milan.

- Zvezdan vrlo dobro zna da sam ja znala celu istinu, a šta ćemo sada da kažemo kad njih dvoje bleje zajedno s portala? Mića je govorio da su Anđela i Zvezdan bili ljubav, a šta je sada? Ceo postupak se sada svaljuje na Sofiju, tako je bilo i za Anđelu - rekla je Milena.

- Ja sam bila mnogo više vređana i osuđena nego što je Zvezdan ikada, a on se izvukao. Milena je bila neko ko je branio nekog svog i isto me osuđivala kao i ostali ljudi - rekla je Anđela.

Nenad Marinković Gastoz prokomentarisao je podelu budžeta svoje devojke Anđele Đuričić.

- Izdominiraće, ali u Tutinu. Majmune, ko ti drma kavez? Moj brat Karić Stefan koji se zalaže za poštovanje Lepog Miće, moja svaka reč se meri i naravno da nije lepo ono što sam rekao, a kad je Anđela ispala dama i lepo zatvorila vrata prijateljstva onda je to našao način da joj zameri. Ivan Marinković samo što nije zaplakao, a sve što je radio je pos*ao, a radio je iz kontre da bi bio na oštećenoj strani. Luka je veliki gospodin koji ovde može da priča o poštovanju i hoće nas da nauči nešto, a dečko se u 24 sata kune 40 puta da neće da bude sa ovom šklopocijom i obuče kecelju, tako da imamo Bebicu i Lukicu u ovoj kući. Anđela, bila si divna danas brza i efikasna, rekla si šta si imala i hvala ti što si ispoštovala Jordi bez obrzira što radi neke stvari koje joj zameramo. Ti si ispoštovala mene i zapamtila si kad sam ja ispoštovao Uroša. Meni je drago da si danas pokazala dominaciju ovim kerovima koji ništa nisu smeli da ti kažu jer su znali da će da izađe mitraljez, pokazala si koliko te se plaše i da si tata ove igre - govorio je Gastoz.

Tokom emisije "Izbor potrčka" voditelj Milan Milošević dao je reč Anđeli Đuričić kako bi izabrala svoju omiljenu osobu.

- Omileni je naravno Gastoz, moj dečko i to se neće promeniti - rekla je Anđela.

Voditelj Milan Milošević dao je reč ovonedeljnom vođi Anđeli Đuričić kako bi izabrala svoje potrčke.

- Neka ustane Ivan Marinković i Aleksandra Nikolić, naravno mogu da ustanu Bebica i Teodora, mogu da ustanu Ena i Peja, naravno nek im se pridruži i Aneli. Mateja i Sofi neka ustanu, takođe Matora, Stefani, nek ustane i Sanja kao i Karić. Mislim da je to sasvim okej - rekla je Anđela.

- Ja neću da ustanem zbog ovog autoriteta o kojem Gastoz priča - rekao je Stefan.

- Čujem samo neku klimu - rekao je Gastoz.

- Imamo priču koja je bila od samog starta i vidim da je Tea sad slobodna tako da će potrčci biti Terza i Teodora - rekla je Anđela.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Eni Čolić kako bi progovorila o sukobu sa Jovanom Pejićem Pejom.

- Peja je izljubomorisao na Mateju i Karića, bilo mu je krivo što nisam njega pozvala. Nisam ga pozvala jer je stajao sa Aneli i Lukom koji su jedini ljudi u kući da mi nisu čestitali. On me gađao cigarom, a posle je pljunuo u mom smeru. Gledala sam svoja posla i onda mi je oteo čašu iz ruke, kao i što je izvređao Mateju i Karića. Mi imamo dogovor da se ne blatimo ako je to moguće. Našla sam u kući sve stvari pobacane i kutije, e tad sam primetila da mi nema pisma i tad sam poludela. Došao je i Ivan koji je u momentu dok ja plačem, a on je stao iza mene i govori mi: ''K*rvetino''. On me maltretira svaki dan i vređa, a ja mu sve više ćutim. Ne žalim jedan momenat što sam Ivanu izgovorila sve te uvrede. Želela sam da ga povredim, ali njega ništa ne povređuje - rekla je Ena.

- Koga više mrziš, Ivana ili Aneli? - upitao je Milan.

- To su najgora dva bića koje je Bog stvorio. Meni je samo najgore što mi je Peja slomio zub. Ja sam ušla u kuću i Stefani je u teškom paklu, a dolazi Aneli i pokušava da upali Stefani da krene na mene. Nju je*e ko stigne, tako da sad menjam iskaz - rekla je Ena.

- Ako možeš samo pokaži taj zub, pošto neću da se tresem. Želim mir i izgubio sam mir, ne sviđa mi se moje ponašanje. Ne osećam se lepo i ne treba njena mama ili moja da gleda. Ja sam kriv za subotu, ne sviđa mi se ovo što igraju svi rijaliti. Daj Bože da dođem kući i da me Televizija nikad više ne vidi. Ja nisam ljubomoran na Mateju - rekao je Peja.

Jovan Pejić Peja napustio je emisiju u suzama, a Ena je odmah potrčala za njim kako bi ga utešila i zamolila ga da se vrati u emisiju. Ona mu je dala i do znanja da će biti tu za njega i braniti ga za crnim stolom od svih dušmana.

- Žao mi je Pejo što si takav - rekla je Ena.

- Ne zanima me ni popularnost ni ništa - rekao je Peja.

- Kakva popularnost? Izguraj još četrdeset dana - rekla je Ena.

Voditelj Milan Milošević pokrenuo je temu oko sukoba koji se desio između Ene Čolić i Jovana Pejića Peje, a takmičari su komentarisali njihov odnos.

- Vidi se da je Peja konstantno ljubmoran na Mateju, a kad njemu ne može ništa da kaže okrene se na Đedovića, Milenu i mene. Zaboravili smo kakav je odnos imao sa Karićem, kad je rekao da se k*rči jer ima ručak, a sad imaju dobar odnos. Ena je pila šampanjac sa Matejom i na to je konkretno odreagovao - govorio je Dačo.

- Kako si kvaran, ti dolaziš i govorio da je to zbog mene, a Peja tu vileni - dodao je Mateja.

- Mateja njemu šukne sa strane, tako što će biti dobar sa Enom i neće ništa da mu kaže za stolom. Mateja odlično zna da Peja ljubomoriše zbog Ene - nastavio je Dačo.

Ena Čolić i Luka Vujović brutalno su zaratili, te su jedno o drugom izneli ozbiljan prljav veš iz prošlosti.

- Džukelo jedna - rekao je Luka.

- Unosiš mi se u facu cink*ro jedna - rekla je Ena.

- Služim napolju za k*ranje svima - rekao je Luka.

Voditelj Milan Milošević tokom emisije "Pretres nedelje" pokrenuo je temu o odnosu Ene Čolić i Jovana Pejića Peje, a nakon haosa koji se desio za crnim stolom on je iskreno otvorio dušu o svemu što ga boli.

- Je l' si ti ušao sa mnom u odnos da bi ostao? - pitala je Ena.

- Ena, ja sam se zaljubio, ali u pogrešnu osobu. Ona ovo shvata kao posao - rekao je Peja.

- Ne, nego ja imam veći pritisak. Je l' treba da plačem ovde? Ja plačem u krevetu do osam ujutru - rekla je Ena.

Jovan Pejić Peja nastavio je da plače za vreme reklama jer se oseća usamljeno, a Ena Čolić mi je na nos natrljala što provodi vreme sa Lukom Vujovićem.

- Ena, ja više ne znam sa kim da se družim jer su moji pravi prijatelji ispali. Ja ne mogu tako da se družim - rekao je Peja.

- Kako blejiš sa Lukom? - pitala je ona.

- Blejim sa Grujim, nekad Karić i Luka, ali ne mogu jer ne gledam tako na taj način - dodao je on.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Ivanu Marinkoviću kako bi progovorio o Jovanu Pejiću Peji i Eni Čolić.

- Ja ne želim više da komentarišem Enu Čolić i to je to. Nek je komentarišu bivši jer je Peja sada spreman za ludnicu. On je psihički bolesnik, dečko je oboleo - rekao je Ivan.

- Da se ovo desilo Gastozu i Anđelu, takmičili bi se ko bi pre da komentariše. Peja je izgovorio najmonstruoznije reči i on je prikriveni nasilnik. Bolje da glumi ludaka nego da bude nasilnik, ali on je i jedno i drugo. Svi ga ovde štede i niko ga ne komentariše jer je Zlatin i Pejin sin, a ti si njihova sramota. Ena ne može da probudi u tebi nešto što ti nisi. Ena, on ti nije izbio zub već okrnjio. Nije ista težina ako muškarac udari ženu i ako muškarac udari ženu. Ena propagira govor mržnje i Beograđani se tako ne ponašaju - rekao je Uroš.

- Ne možete da mi nametnete nešto što u životu nisam izgovorila - rekla je Ena.

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" podigao je Stefani Grujić kako bi progovorila o haosu koji je imala sa Danijelom Dujkovićem Munjezom i njegovom flertu sa Enom Čolić.

- On je prišao Eni, ona mu se obratila, a on joj je odgovarao na pitanja, a kao pričas sa Terzom. Ja sam rekla da nemaju komunikaciju, a on pristaje na sve. Meni je muka da me neko ponižava konstantno i tu je nastao problem. Ja sam krenula da je vučem u kupatilo, a on mi se smejao u facu. On mene ni sad ne j*be dva posto. On je gledao u nju, a ona se njemu obratila. Ja sam tražila da se razjasni, a on je ponovo počeo da je brani - govorila je Stefani.

- Ena je poslednja koja ju nju trebala da smiruje. Ovo je suvišne mirno za sve što smo videli u subotu - dodala je Kačavenda.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Eni Čolić kako bi progovorila o odnosu Stefani Grujić i Danijela Dujkovića Munjeza.

- Stefani je jedina ovde oštećena i to je to - rekla je Ena.

- Je l' ja flertujem sa Pejom? - upitala je Stefani.

- Pa ne znam ko je pio viski iz iste čaše? Ena i ja ili Stefani i Peja? - upitao je Munjez.

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" dao je reč Mileni Kačavendi kako bi prokomentariše turbulentan odnos Danijela Dujkovića Munjeza i Stefani Grujić.

- Oboje su krivi, nisu trebali da dozvole. Meni on nije jasan jer je zreliji. Ja sam pomisila nakon subote da će da pokušaju da se odvoje, a oni majkama daju za pravo da misle da su debili. Mislim da postoje emocije kod Matore i Stefani, a da se to prikriva. Odnos je skrenut na Munju i Stefani, a k*rac je na bicikli i ne valja ništa. Oni su mogli ovde da budu super drugari, a sutra da budu sa detetom - govorila je Milena.

- Ja sam zaljubljen u nju i volim je. Vi ne znate šta se dešava sa njene strane i šta mi priča - rekao je Munja.

- Ti si zaljubljen u Enu. Stefani je u pravu, šta Ena ima da priča sa tobom? Niko ne može da priča od tebe. Meni deluje da ti nju hoćeš da napraviš ludačom - nastavila je Kačavenda.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Aneli Ahmić kako bi progovorila o žestokoj svađi sa Borislavom Terzićem Terzom.

- On je jedan ološ, smatra da smo on i ja lažni. Ja sam jako loše ovih dana i sve đto sam opraštala Terzi cele sezone me sada stiglo. Svaki dan sam svesnija i svesnija da me je iskoristio - rekla je Aneli.

- Ona je ležala u krevetu i krenula je da zaustavi Stefani - rekao je Milan.

- On ima mržnju prema meni jer se manje druži s Lukom - rekla je Aneli.

Tokom emisije "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" došlo je do žestokog haosa zbog sukoba koji se desio između Aneli Ahmić i Borislava Terzića Terze.

- Verovatno bih reagovao kao Luka, ali nas niko ne može da posvađa. Ja sam se sklonio da mu ne pravim problem u vezi, ali ja Luku volim i nikad mu nikog nisam opsovao - govorio je Terza.

- On je rekao da neće prvi da je vređa, a ako je vređa ja skačem - dodao je Luka.

- Ceo dan me vređa - poručio je Terza.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Anđeli Đuričić kako bi prokomentarisala odnos Luke Vujovića i Aneli Ahmić.

- Luka što tražiš od Aneli da te brani kad si loš, a meni zameraš što ja branim Gastoza kad nije u pravu - rekla je Anđela.

- Smetalo mi je što me ovako za stolom maršira pred svima - rekao je Luka.

- Aneli, da li se sećaš kako je prošle godine Janjuš skočio na Ivana? - upitao je Milan.

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" pokrenuo je novu temu i podigao je Slađu Lazić kako bi progovorila o optužbama koje je iznela na račun Marka Stefanovića, da je pretukao svoju majku.

- Slađo, kao grom iz vedra neba odjeknula je vest da je Marko Stefanović prebio svoju majku i da ga je otac zato izbacio iz kuće. Odakle to? - upitao je voditelj.

- Ja vrlo dobro znam kad sam bila u šestici da mi je žena prišla i rekla da želi da odvoji k*rvu od svog sina. Sve što sam rekla stojim iza toga i tvrdim to. Meni je majka od Marka Stefanovića rekla da je došla da odvoji k*rvu od svog sina. Sanja mi je rekla da su se posle izmirili, ali da nisu u dobrim odnosima. Sanja mi je rekla kako je on prebio svoju majku i da ju je otac zbog toga izbacio, zbog nasilja nad majkom i bratom - govorila je Slađa.

- Slađa ovo laže, Sanj bi to meni prvoj rekla. Nema veze s vezom, Slađa se bavi lažima - dodala je Mimas.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Teodori Delić kako bi progovorila o raskidu sa Nenadom Marinkovićem Bebicom.

- Meni neće niko da mlati prstom ovde, neće mene niko vaspitati. Vikao mi je mrš i tako dalje - rekla je Teodora.

- Ona je mene gađala kao kera parama, a posle mi je rekla: ''Mrš keru''. Ovog puta je došlo do kraja i držim se toga da jeste. Ne želim da me niko niko ovde ponižava i to je tako. I dalje mi prebacuje za Aleksandru. Pun mi je k*rac budalaština - rekao je Bebica.

- Teodora je počela non stop da mu zamera kako on komentariše odnos Gastoza i Anđele. Ona se ne slažes njim i krene da plače. Ja verujem da je ona nešto imala sa Gastozom i to se vidi u vazduhu - rekao je Ivan.

Voditelj Milan Milošević saopštio je takmičarima "Elite" rezultate ankete za najvećeg egoistu.

Treće mesto zauzeo je Jovan Pejić Peja.

- Pa jeste to pokazao, u odnosu sa Enom, u drugarskim odnosima i za svoju porodicu. Ona neke stvari nije mogla da zna da on nije pričao. On gleda samo sebe, koliko god da predstavlja da je to drugačije - rekla je Milena.

- Bio sam još veći egoista, drago mi je da nisam prvi nego bar da sam treći. Milenu jesam izvređao, ja bih da joj se izvinim jer može majka da mi bude - dodao je Peja.

Drugo mesto zauzela je Aneli Ahmić.

- Ja sam razmišljala danas da je stavim na anketu, ali slažem se da ima to. Ima to da je u pravu i da je žrtva - rekla je Sofija.

Prvo mesto zauzela je Anđela Đuričić.

- Gastoze, da li si pitao Anđelu kojim autom je otišla u Crnu Goru posle Zlatibora? - pitao je Milan Milošević.

- Odmah to demantujem, otišla sam svojim kolima. Nikad nisam izlazila sa teritorije Srbije - umešala se Anđela.

- Ljubavi, je l' si ubila nekog? Neko se nameračio na nju, ona je jako dobra i povučena osoba, koja je simoatična i draga, ne misli samo na sebe i to je pogrešno. Ljudi su je pogrešno protumačili jer su možda revoltirani zbog stvari koje mi je rekla. Na mene se naljutila bez razloga jer sam ja bio ljut na nju. To su naše besne gliste i sve to prođe - govorio je Gastoz.

Ovonedeljni vođa Anđela Đuričić noćas je odlučila da njeni potrčci budu Borislav Terzić Terza i Teodora Delić, pa će njih dvoje ove nedelje boraviti u sobu za izolaciju.

Terza je odlučio da jo olakša posao i bude pravi džentlmen, pa joj je sve stvari prenao, ali i namestio da joj bude ušuškano kad stigne. Ostaje da vidimo kako će njihova izolacija proći i da li će preći granicu prijateljstva.

Anđela Đuričić i Uroš Stanić zajedno su prošetali do hotela u kom će ona boraviti narednih sedam dana sa svojim dečkom, Nenadom Marinkovićem Gastozom. S obzirom na to da su ona i Uroš ćaskali, on je ovog puta imao posebnu molbu za nju.

- Oni mene namerno hoće da odvoje od vas, ali neće uspeti. Samo molim te kaži Gastozu da me ne zove: ''Minion ili Minjon'', kako se već kaže - rekao je Uroš.

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz uživali su u hotelu, a ona nije mogla da sakrije koliko jedva čeka da izađu napolje i imaju potpunu privatnost, pa se indirektno našila i povodom intimnih odnosa koje po svemu sudeći željno iščekuje.

- Jao, još 40 dana i ovako ćemo stalno moći da sedimo sami - rekla je Anđela.

- Nećemo - smejao se Gastoz.

- Dobro, nećemo... Ne znam da li ću moći da sednem - dodala je ona.

