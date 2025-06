Maja Marinković u jeku skandala sa Carem pobegla u Dubai: Vrelim fotkama srušila mreže, svi se okreću za CRNOM MAMBOM iz Srbije!

Popularna rijaliti zvezda Maja Marinković u žiži je interesovanja javnosti zbog turbulentnog kraha emotivne veze s Filipom Carem, o čemu ne prestaje da se priča na društvenim mrežama, a u jeku skandala spakovala je kofere i iz Beograda se uputila u Dubai, gde uživa.

Marinkovićeva se svojim pratiocima na Instagramu redovno javlja i pokazuje kako uživa na prelepim plažama i bazenima, ali i u noćnom provodu. Međutim, novim fotkama ruši mreže!

Maja je, naime, napravila set izazovnih fotografija u atraktivnim kupaćim kostimima, a u prvom planu je njena zanosna pozadina, na koju muškarci na mrežama nisu ostali imuni.

Podsetimo, nedavno je "pukla tikva" između nje i Cara, a u središtu skandala našla se i Careva bivša, sa kojom ima ćerkicu Leonu - Aleksandra Nikolić.

- Javno sam apelovala na svom Instagram profilu da me ostave na miru i da me ne uvlače u njihove priče, ali nisu ispoštovali to. Iz tog razloga sam objavila samo mali deo onoga što posedujem. Istina je sve što sam rekla i iza toga stojim. Za sve ove godine publika je navikla na jednu stvar, a to je da ja nikada ne lažem. Toliko od mene za sada, nadam se da će na ovome ostati i da me više neće provocirati, jer ja se nikoga ne plašim i znam da je istina na mojoj strani - rekla je Maja za Pink.rs, nakon što je Cara optužila za fizičko nasilje, a potom ga je ponovo prozvala na Instagramu.

- Koje pare druže, pa ti si dužan i Bogu i narodu. Njemu neko uzeo pare, čovek alimentaciju nije isplatio tri meseca, još ukrao zlato kao što smo čuli sinoć u Aleksandrinom lajvu. Sramota! Uzeo mi je pare za kocku, pa kad je morao da vrati, onda prpa. Druže, pa ne ide tako - istakla je Maja.

Autor: D. T.