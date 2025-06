DEGUTANTNO, RUŽNO, ODVRATNO! Ana Spasojević pogledala sve Anđeline snimke: Pljuvala je druge devojke, a najviše je o njoj stvari izašlo!

Ana Spasojević nedavno je napustila "Elitu", nakon čega su je pratioci na mrežama informisali o brojnim detaljima iz privatnih života njenih cimera, o čemu je govorila gostujući na RED TV.

Gledaoci su je pitali da li je pogledala eksplicitne snimke Anđele Đuričić, o kojima se u više navrata govorilo u Beloj kući.

- Što se Anđelinih snimaka tiče, naravno da je degutantno, ružno, odvratno, ali šta sad... Izašlo pa izašlo. Više krivim tog nekog koji je to izbacio, koji je tolika morončina, a ne nju. Jeste i ona kriva, ne šalju se takve stvari bilo kome... Ne znam šta bih rekla. Da je ružno, ružno je, katastrofa je - rekla je Ana i dodala:

- Na kraju je najviše stvari o njoj izašlo, u suštini. To tako negde uvek bude. Jeste ona na početku govorila da je ona... Mislim, nikada ona sebe nije predstavljala sveticom, ali jeste napadala druge devojke, pljuvala po njihovim postupcima. Priznala je da se to desilo, da je sa tim nekim na sudu i šta sad da radi - istakla je Spasojevićeva.

- Ima to u sebi, kada se o njoj priča, govori:"Ja sam sad tu, ja sam sad drugačija, promenila sam se, to je bilo u drugoj sezoni", a kada ona to njima spomene, onda je to legitimno, to je okej... Tu jeste kontradiktorna - zaključila je ona.

Autor: D. T.