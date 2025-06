U "Eliti" se već danima priča o Pegiju, prijatelju Nenada Marinkovića Gastoza, budući da je negativno komentarisao njegovu devojku Anđelu Đuričić.

Sada se Pegi oglasio za naš portal i progovorio o Anđeli i njenom odnosu s njegovim drugom Gastozom. Ne dopada mu se to što je uočio da ona kontinuirano ponižava Gastoza, za šta, kako kaže, nema pravo niti legitimitet.

- Nisam pominjao Anđelinu prošlost, već samo citate, zato mi je i služila fascikla, da nešto ne bih pogrešno rekao... Citati su vezani za to koliko je ona Gastoza omalovažavala, isključivo sam govorio ono što je ona izgovarala njemu. Rešio sam da se jedini od prijatelja oglašavam jer je on od dobrog dečka na početku sezone došao do najozloglašenijeg čoveka tu. Zamislite da sada niko od njegovih prijatelja ne kaže neku lepu reč o njemu? Ne oglašavam se da bih pljuvao Anđelu, već da bih branio Nenada. Kada njegova devojka izjavi da bi on bio najveća budaletina ikada u rijalitijima da mu nije nje, šta ja treba, da ćutim?! A on je dvaput pobedio, snimi pesmu, odmah je hit, otvori Jutjub kanal, svi ga prepoznaju... Maca mu je na "Audiciji" rekao:"Kolega, odmah upišite akademiju". I onda dođe jedna Anđela, koja je samo rijaliti igrač, nema nikakve druge kvalitete, i tako ga ponižava?! Mene njen privatni život spolja i ti njeni klipovi ne interesuju, zanima me njeno ponašanje prema Nenadu, koje je bilo katastrofalno - užasnut je Pegi, naročito situacijom od prošle srede, tokom radio emisije "Amnezija".

- Prošle srede imao je maltene srčani udar, ludilo, odlepio je, a ona je, gospođa, nastavila da priča, nije ni pogledala u pravcu Nenada, Karić i Milovan su mu pomogli. Pa, je l to ljubav?! Meni to govori da tu nema lj od ljubavi, a da li će Nenad kada izađe da nastavi sa njom? Verujem da možda i hoće, ali kratko. Ni na jedan način nisam remetio njihovu vezu, samo ljudima napolju iznosim činjenice, da vide šta ona o njemu priča. Odakle njoj kredibilitet da ga tako ponižava i degradira, da li ima pravo? Šta je ona postigla u životu, rijaliti igrač?! - oštar je Pegi.

Smatra da Gastoza baš Anđela najčešće "uvodi u crveno".

- Kada je on nju pustio da igra rijaliti od starta jer je skakala na svaku priču, iako zna da ima prošlost na koju će svako da se zakači... Pokušavao je to da joj objasni, nije upadao u njene frke, tada su ga svi pljuvali da ne brani devojku. Onda je počeo da je brani, a ona ga sve vreme uvodi u crveno. Uvek priča:"Šta hoće ovaj lik?!", "Hajde, vozi!" Ja sve klipove imam! - rekao je Pegi i dodao:

- Shvatio sam definitivno da je manipulatorka. Šopićka je rekla da sam osuo drvlje i kamenje po njoj, a ja sam izneo samo činjenice, a ona nije pitala:"Šta je pričao?", već je odmah spinovala priču u dobro poznatom pravcu:"Eto, njegovi prijatelji se hvataju za to što me je dečko prevario, izbacio moje snimke". Odmah je to iskoristila i zloupotrebila. Pa, to je klasična manipulacija! Zašto nije pitala šta sam ja to pričao?!

Progovorio je i o svom odnosu sa Gastozom, budući da je u "Eliti" rekao da ga drži u šaci.

- Meni je Nenad bitan. Svi njegovi najbliži prijatelji me podržavaju, što je najbitnije, a on, kako će da reaguje kada bude izašao... Da li će mene da pljuje jer sam govorio istinu ili će da ostane sa njom, ne znam. Nenad je takav, znam ga deset godina. Ti mu reci za neku devojku nešto da ne valja, on će da radi kontra, on je takav lik. On mene ne drži u šaci, celog života sam ja njemu pomagao. Ništa se ja na njemu obogatio nisam, vozio sam ga po celoj Srbiji... Imao je auto, nema dozvolu, hteo je da ga registruje na mene, kum Uki ga je zaj*bao za taj auto... Ja sam čist. Nikad nešto nisam s njim izlazio po klubovima, nikad se slikao nisam da bih ja bio baja, kao što rade paraziti. Izbegavao sam da izlazim jer nisam voleo da ga gledam kad prepije, kad izađem ostanem kratko. On mene ni u kakvoj šaci ne drži, cenim što se nije primio na neke priče - ispričao je Pegi, koji je za kraj priznao da mu Anđela i Gastoz nikako ne idu zajedno.

- Ne da se meni ne uklapaju njih dvoje, nego nikome. Nikome se ne uklapaju njegova energija i njena energija. Njena posesivnost i njegova opuštenost, to su nebo i zemlja, to svi vide i znaju - zaključio je on za Pink.rs.

Autor: D. Tanasijević