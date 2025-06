ANĐELA JE ISKORISTILA PAVLA! Gastozov Pegi potkačio Đuričićevu, pa opleo po Jovanoviću: Ovca za šišanje, klošarčina i običan propalitet!

Nedeljama se u "Eliti" polemiše o prirodi odnosa aktuelne učesnice rijalitija Anđele Đuričić i bivšeg učesnika Pavla Jovanovića, kao i o njegovom prijateljstvu s Anđelinim dečkom Nenadom Marinkovićem Gastozom, a sada je svoj sud dao Pegi, njegov prijatelj.

Ne veruje u Pavlovu priču da je bio sa Anđelom, koja to demantuje, međutim smatra da ni njene namere nisu bile časne, već da je Jovanovića klasično iskorišćavala.

- Pavlu ne verujem ništa... Nebitno je da li je ona spavala kod njega, da li joj je on plaćao ručkove, večere... To je njegovo, on je ovca za šišanje, primio se na nju i to je radio. Jedino za šta se zna sigurno jeste da joj je dao auto i da je vozila njegov auto. Ako ona unutra priča da je on samo njen fan, pa šta je onda to nego manipulacija?! Manipulacija da bi živela u Beogradu, vozila njegov auto... Iskoristila ga je. Čim je ona vozila njegov auto... Ne daju muškarci skupe automobile devojkama tek tako, da se k*rče po gradu, a da nisu dobili ništa - kaže Pegi.

Objasnio je i prirodu odnosa Gastoza i Pavla.

- Pavle ne da nije plaćao niti izvlačio Gastoza iz zatvora na Tajlandu, nego žutu banku nije dao! On nije njegov prijatelj, već poznanik i partner koji mu je par puta pomogao za neke tezge, Grčku... A Nenad, pošto je dobar čovek, odužio mu se tako što ga je zvao na ručkove. Jedan jedini put je bio na slavi da ja znam, ja sam na slavi njegovoj svake godine. Ti si mu prijatelj, kao, hoćeš da mu pomogneš, došao je sa Tajlanda, a pričaš da te zavrnuo za sto evra! Alo?! Avioni, kamioni, pun si ko brod, imaš lokale i ti pričaš da je hteo da te zakine? Gastoz? Pa on 100 evra ostavlja konobarima! On je njemu manje platio, hteo da ga zakine, pa je Gastoz rekao:"U redu je", Tozla mi je sve ispričao, znam o čemu se radi. Pavle je ljubomoran kao pas, a očigledno bolesno zaljubljen u Anđelu i sad ne može da pusti. Postavite Pavlu jedno jedino pitanje i shvatićete da laže, a to je da li si imao seks sa Anđelom? Ako jesi, onda si baja, ona laže sve! Ako nemaš m*da da kažeš, a sve drugo iznosiš u javnost i pojavljuješ se na svim mogućim televizijama, onda si ti jedan propalitet običan, kao što sam ja i rekao, klošarčina koja sad na konto Anđele i Gastoza pokušava nešto da izvuče - rekao je Pegi za Pink.rs.

Autor: D. Tanasijević