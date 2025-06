Voditelji Stefan Milošević Panda i Anastasija Buđić su u emisiji "Pitam za druga" ugostili Đoleta Kralja, Dejana Đokovića i Natašu Gluhović.

Prethodne nedelje Đole Kralj je napustio "Elitu 8", tim povodom rešio je da izrešeta sve takmičare Bele kuće. Poseban fokus stavio je na njegovu, sada bivšu, prijateljicu Slađu Lazić Poršelinu:

- I te kako sam promenio mnogo mišljenja. Sa Matorom sam bio dobar kad je ušla, a svi su je napadali. Po mom izlasku sam mogao da vidim pljuvačinu što sam stavio Anđelu za vođu, a ne Poršelinu. Ona je gledala samo korist od mene. Pravio sam se da joj verujem i slušao sam njene tajne. Imala je vatren se*s sa Terzom u hotelu, a to je vešto krila. Borila se za opstanak. Imala se se*s za opstanak. Terza je isto to rekao. Kako je sa Munjom flertovala, pa se odjednom prebacila na Terzu i zavolela ga. To je španska serija od tri dinara. Ona je sramota Srbija. Zarad kadra je legla sa njim, a siapal je Blamolina i Slinolina. Bilo joj je krivo što je Sofija dobila pitanje, a ne ona. Sofija nije blam, ona se zaljubila u jednog muškarca - ispričao je Đole, pa se osvrnuo na Kristinu:

- Kristinu boli uvo za sve. Mala je provokator veliki, može da radi šta god hoće. Između nje i Poršeline postoji ljubomora. Slađa je mrzi jako. Ona se budi kao robot, a opet je podignuta - rekao je Đole, pa se dotakao Terze, otkrio koliko ga je pogodilo saznanje o vezi Milice Veličković i Uroša Rajačića:

- Eto koliko je Terzu pogodilo da je imala se*s sa svakom. On je ušao i odneo šou sa Sofijom, to znači da je nije voleo. Jelena je bila kao slepa, ali se pravila - rekao je Đole.

Detaljinije pogledajte u video - prilogu.

Autor: A.Anđić