U poslednjem periodu Jovan Pejić Peja i Ena Čolić su pod budnim okom javnosti, zbog svog ljubavnog prodoloma koji se dogodio u "Eliti 8", ali i zbog toga što njihove svađe ne prestaju. Pre nekoliko dana, došlo je do najveće svađe do sad, zbog koje su njihove porodice odlučile da bace sve karte na sto:

- Ja ne mogu da verujem da je ona njega dovela u ovakvu situaciju. Peja je jako divan dečko koji ima jako dobre roditelje, svu podršku porodice, braće. Mi smo u šoku. Ne mogu da verujem, on nikad ovakve situacije u životu nije imao. Ja se izvinjavam osovom gospodinu. To je sve čista laž, ona njega naziva kockarec. Najviše mi smeta što njegovu majku dira. Zlata Petrović je divna, ima dva sina, unuke. Žena je sasvim normalna. Ni Zlata ni Peja njemu ništa nisu dali, on je sve sam zaradio. Za mene je ovo strašno, nemojte da se ljutite. Ona devojka sedi sa bivšim dečkom, ja to nisam ni znala. Ono je za svaku osudu. Ako smo u vezi, šta ti meni imaš da spominješ mamu i tatu?! Zna li ona ko je Zlata? To joj nikad neću oprostiti, da 16 života živi sa Pejom - rekla je Nataša.

- Ja sam prilično štedeo. Vratićemo se na prošlu godinu. Ja sam se sa Zlatom viđam pred Novu godinu, gde ona mene zamoli da ja njemu ne uzmem za zlo. On je dobio samo moju ruku, ni reč više. Ne znam zašto gospođa misli da je Zlata bitnija nego moja sestra, Enina majka. Prvi je Jovan opsovao Eni majku, zbog nekog spiska. Kao u svakoj svađi, sve je on prvo uradio i rekao. Ena je bila dosta tolerantna. Mi nismo repa bez korena, iza nas postoji velika istorija, ali ja to neću da ističem. Ena je pokazala svoju elokventnost, da ustane i da mu skuva. Nije to ona uradila od njega, nego rijaliti i to što je mamin sin. Njemu fali porodica, a imao je velike probleme jer su Enu svi napadali. Ona je majka, a on je jedan dečko kog boli briga šta će kad izađe. Ona će ići na roditeljski - rekao je Enin ujak.

- Ja Peju ne poznajem poslednjih deset dana. Kako biste se Vi osećali, gospodine? Videla sam je jednog momenta kako sedi sa dečkom i čeka Uskrs. Otvara šampanjac i njega ne nudi - rekla je Nataša.

- Ona je svaki put nudila njega da otvore šampanjac, on nije hteo da se uvlači u to. Šta je ona trebala, da nastavi da se ponižava? - pitao je Dejan.

Autor: A.Anđić