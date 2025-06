OKRENUO LEĐA PEJI!? Posle svih uvreda upućenih Zlati, Hasan stao na Eninu stranu, evo šta je rekao o Peji! (VIDEO)

Voditelji Stefan Milošević Panda i Anastasija Buđić su u emisiji "Pitam za druga" ugostili Đoleta Kralja, Dejana Đokovića i Natašu Gluhović.

Uključio se Hasan Dudić kako bi prokomentarisao ljubavni brodolom Ene Čolić i Jovana Pejića Peje, ali i incident koji se dogodio u subotu na proslavi vlasnika Pink Media Grupa Željka Mitrovića.

- Ujak je prošli put bio malo direktniji, ali normalno svoje meso se ne jede, ali dobro oni se uvek posvađaju i pomire. Ona uvek ispadne kao paćenica a ona nije to. Mali Peja je rekao malopre šta je imao, on je takavm Mene svi susreću i govore: " Vadite to dete odatle" - rekao je Hasan.

- Rekli ste da vam Ena izgleda kao paćenica? - upitala je Anastasija.

- Pa ja nisam navikao da ga gledam takvog, ne razdvajam ga od moje dece, on je osetljiv i dobar dečko. On nije ni u snu snio da će ovo sve da se izdešava,ali je ovo velika škola- rekao je Hasan.

-Kakava vam je Ena? - upitala je Anastasija.

- Pa ne znam, Ena meni je sinoć u onom momentu kad je njemu bilo baš ono crveno ona je došla i pružila mu pažnju jer njemu nema ko tamo da pomogne - rekao je Hasan.

- Da li je Ena za Peju? - upitala je Anastasija.

- Niko nikome ne može da suflira sa kim će da bude i da živi, i ja sam sam birao svoj život -rekao je Hasan.

-Jel ste se čuli sa Zlatom? - upitala je Anastasija.

- Jesam juče, danas nisam. Neću da je uznemiravam, bio mi je sin danas , i on se zabrinuo za brata, ali nadam se da će se smiriti, i rakija nije nikome dobro donela- rekao je Hasan, pa se nadovezao ujak Ene:

- Alkohol je svoje učinio, pa je sve zbog toga kulminiralo . Ja svoj porodici želim sve najbolje, jer smo se i mi potresli u subotu kada je došlo do incidenta Peje i Ene - rekao je Enin ujak Dejan.

