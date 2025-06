Razvezao jezik!

Ivan Marinković je bio naredni gost Borislava Terzića Terze i Danijela Dujkovića Munjeza, koji je progovorio o najektuelnijim temama u Beloj kući.

- Ajde Ivane pucaj šta god želiš, pričaj nam malo o svemu- rekao je Terza

- Ja ću svoju omiljenu temu Ena i Peja, ona je sada pokazala pokušaj da se vrati, videla je da je on stabilan, ali nema tu emocije, smešna je kao bioskop. - rekao je Ivan.

- Ko ti je kriv Aneli ili Luka? - upitao je Munja

- Iskreno Aneli, saslušao sam ih oboje, ne poklapaju mi se obe stvari, vezano za tablete, za sve, šta ima da pita Sanju ako ih pije već dva meseca- rekao je Ivan.

- Šta tebe boli uvo, vi ste izdajnici i da sam trudna šta i možes, sad moja mama ne može da izađe napolje, šta vas boli k**c da li sam trudna ili nije, ko ste vi da vam polazem racnue - poludela je Aneli i uletela da odgvori Ivanu.

-Ja nisam preneo to Luki, ja sam mislio da on to zna, ali mi je čudno bilo da je pitala Sanju za to - rekao je Ivan

-Šta joj je cilj?- upitao je Munja.

-Ne znam, ljudski je što se poverila, ali ne znam šta je cilj, neka vreme pokaže svoje- rekao je Ivan.

Pa se nadovezao Luka, da je to trebalo da bude nešto između nas, i istina je to za Sanju jer ne znam šta pita Sanju, i mi stvarno nismo imali odnos četri,pet dana. I naravno da nije dobro, kad ne znam šta se desava.

- Sve to je trebala da deli sa svojim dečkom, a ne sa mnom i sa Terzom- rekao je Ivan

- Ja nisam nikome ništa pričao, njoj je lakše tako, nek bude da sam ja sve i nek sve ide na mene, ovo je ponižavanje šta meni ljudi govore, a ja ćutim sat vremena sam, gledam da se ne priča o tome da bi ona pričala- rekao je Luka.

Lepi Mića je uleteo da opere Aneli, da ako neće ovakve situacije, nema s**s imate sami da popričate, a ne jeste nije sedi ovde i pričaj to se tako radi, ispada kao da igrate rijaliti. Ispada da je Aneli nečija žrtva, ako nisi šta t eboli k***c ako nisi. Suština što su sve vaše veze k**c.

