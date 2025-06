Otkrila i da je bila s Gastozom!

U emisiji ''Pitam za druga'', voditeljka Anastasija Buđić i Stefan Milošević Panda ugostili su Jovanu Novakov Šmizlu, koja je ovom prilikom progovorila o Teodori Delić i najstrašnije je opljuvala.

- Teodora je jedna jako loša osoba koja je svoju bivšu prijateljicu, a jako bolesnu izbacila iz kuće. Ja ne bih da blatim Nenada, on mi je drag, ali mi nije jasno kako on i Teodora mogu da sede već godinu dana i da se gledaju, a nikako ne priznaju da su bili zajedno. Ona je pričala da je mene bivši dečko prevario s njom, a nikako nije mogao s njom jer smo nas dve bile zajedno u rijalitiju. Ona je mogla da pokupi ostatke kad sam ga ja šutnula, pokojnika. Moja slika već kruži internetom, tako da ona nema čime da mi preti. To da je mene neko prevario s njom ne, hvala Bogu s njom ne. Nije me prevario niko s njom jer posle nje bih morala da... Ja sam saznala da je ona bila sa devojkom i to sam saznala. Ona non stop govori da neće da slušaju njeni roditelji, a nju tata slikao polu golu - rekla je Šmizla.

- Šta je nju podstaklo da te tako isproziva? - upitala je Anastasija.

- Ja sam čula Šmizla i čula sam nadimak od pokojnog dečka. Moj bivši dečko i njegov drugar bili su zajedno s njom, to su bile org*je. Javna tajna je da je bila sa Gastozom, ali dobro. Ona je ograničena kao terasa. On je hteo da se pohvali kada sam ga šutnula da je s njom i slao mi njihove slike i snimke, tako da ja mnogo više imam njenih slika i snimaka nego ona mojih - rekla je Šmizla.

- Je l' zna ona da imaš njene slike i snimke? - upitala je Anastasija.

- Ne zna ljubav moja mala, zato se toliko i izlaprdala. Videćemo šta će još da kaže, pa ćemo iznositi nove detalje. Dobila sam i neke pretnje od ljudi iz Bosne, tako da ko voli nek izvoli. Ona je k*rvetina i ološ, uvek ću stajati iza toga. Ona je prljavuša i ološ otrcani, generalno je odvratan tip. Ona je bolesnu drugaricu izbacila iz stana - rekla je Šmizla.

- Kako misliš bolesnu? - upitala je Anastasija.

- Baš bolesnu, nije bila prehlada. Izbacila je jer nije bila kao ona, a kad si s njom moraš da budeš kako ona želi - rekla je Šmizla.

Autor: N.Panić