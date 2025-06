Spremn da je otpiše!? Gastoz izgubio svako poverenje u Anđelu, ponovo je uhvatio u LAŽIMA, ona ne može da pronađe izlaz! (VIDEO)

Tentija samo raste!

U toku je emsija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević postavio je sledeće pitanje Nenadu Marinkoviću Gastozu.

Objasni Helgi da su u laži kratke noge!

- Helga, u laži su kratke noge. Ispala je na neki način lažov zbog detalje koje je htela da sakrije. Rekao sam joj da mi kaže još dve stvari da se ne bi desilo da voitelj prvo kaže meni. Nije ni Pavle bitan, već samo njeno kako se ponaša prema meni. Trenutno sam jako besan na nju i ne prolazi me. Pustiću par dana da mi se slegne,možda me prođe, a možda me ne prođe nikad. Videću par dana pa ću odlučiti - rekao je Gastoz.

- Šta te brine, da li to što su izašli dokazi da se njena kuma vratila autobusom, a da je ona ostala sa Pavlom na Zlatiboru, pa je on dovozio na granični prelaz? - pitao je Milan.

- To nije istina. Nemoj tako. Ja nikad sama sa njim nisam bila. Rekla sam da je neko došao po mene - rekla je Anđela.

- Pavle te dovezao na granicu - rekao je Milan.

- Da. Kuma s evratila sa njim - rekla je Anđela.

- Ovo je još jedan detalj koji nisam znao. Bili smo drugari ali mi je niko. Ja sam videla da smo drugari, a on ko zna šta. Ja nisam želela kontakt sa njim posle Zadruge šest i moja kuma je došla sa njim, ona je izašla iz njegovog auta. Neko moj je došao po mene - rekla je Anđela.

- Pavle ovde nikakav problem nije. I da je bila sa njim, i da sam ispao nikakv drug, prekos vega ću da pređem, ali ovo njeno ponašanje je problem - rekao je Gastoz.

- Oni su zajedno napisali čestitku

Autor: A.Anđić