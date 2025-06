Istina izlazi na videlo!

U toku je emsija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević postavio je sledeće pitanje Anđeli Đuričić.

Hipotetički da saznaš da tvoj prijatelj Filip Car kaže: "Nije Pavle ni sakat ni slep, zašto Anđela ne prizna da je bila sa njim?", šta kažeš?

- Nikad se njemu nisma poveravala. Nemam šta ni da mu poverim i da sam htela. On je meni pričao da je načuo čija sam kola vozila. Saznala sam posle šta je rekao. Nikada ja Filipu nisam pričala. Mi smo dobri. rekao je da zna neke stavri od spolja, ali neće da priča. On verovatno na osnovu stvari koje on priča daje komentare - rekla je Anđela.

- Ja mislim da je u šestici rekla da je emotivno zauzeta pred ulazak u vezu - rekao je Ivan.

- Devojka je rekla da nema potrebe ni meni da se poverava, a kamoli drugu - rekao je Gastoz.

- Ne mogu da kažem da sam bila sa njim,a nisam. Je l' postoji neka slika? Da to postoji je l' misliš da ne bi to objavio? Što ne objavi? Svaki put mi je bilo iznova neprijatno da pričam o nekome ko je njegov drugar. Ja ništa nisam znala. Većinu sam ovde saznala kroz neka pitanja i potpitanja. Oni su više moji hejteri nego njegova podrška. Sve ovo ne bi bilo da Pavle nije bio tvoj drug, a ti se napravio lud i meni verovao - vikala je Anđela.

- Ona treba da sten pored Ivana i pored Bebice. Sad se takmiči protiv mene. Čekao sam da ga isturira pred svima, a ne u krevetu. Bravo Anđela - skočio je Gastoz.

- Bila jednom jedna veza, fejk - pevao je Mića.

- Sada ti blatiš ljude koji mene prate jer ti obrćeš priču i oni te vataju pa šalju njemu. Smiri se. Budi normalan i sve će biti u redu. Želimo samo da ja ne ispadam majmunče - rekao je Gastoz.

- Da sam ja tebi nešto uradila tokom naše veze ja bih razumela. Sad ti je najbitnije to, a sve u našoj vezi nije bitno. Da je u oktobru tražio odgovore, dobio bi. Šta je meni Pavle? Njemu je! - vikala je Anđela.

- Zašto bi Pavle pravio probleme? - pitao je Gastoz.

- Ti veruješ njemu sad, a ne meni. Nismo nikad bili u vezi, nismo imali ništa ljubavno. Neprijatno mi je da se iznova priča o nekom ko je tvoj prijatelj. Stvarno nisam bila sa njim, rekla bih, ima da budem sa kim hoću. Ali nisam! Briga me! Tako je! Kad si trebao njemu više da veruješ, nisi nego si verovao meni - rekla je Anđela.

- Mi smo momci, volimo lovačke priče. Spreman sam da je ukanalim ali nemam sa čim. Sve što sam imao sam rekao - rekao je Gastoz.

- To što misliš da sam ja glupa, nisam, samo se pravim luda po potrebi - vikala je Anđela.

- Ne verujem Anđeli ništa jer je promenila priču mnogo puta. Što bi se taj dečkok toliko trudio da dokaže istinu? Znači da imam debeo razlog za to. Gastoz je trebao da veruje njemu ako mu je već rekao da je bio sa njom - rekla je Sofija.

- Ja mislim da je Anđela sa njim, ali zašto nas više laže ja ne znam - rekla je Matea.

- Mi smo za Pavla čuli u šestici kad je Filip rekao da neće sa spominje čija je kola vozila. Dečko nije psihopata koji je sam zvao novinare nego je upleten. Pitanje

Autor: A.Anđić