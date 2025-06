Šok usred emisije!

Milan Milošević. voditelj emisije "Pitanja gledalaca", naredno pitanje pročitao je Anđeli Đuričić.

- Ma devojko, ko je bre tebi uopšte Gastoz šta ima da mu se pravdaš s kim si bila, lepo si rekla da je on tebi niko - glasilo je pitanje.

- Svako ima nešto zbog čega treba da se pravda, ja sam se njemu pravdala i šta treba i šta ne, ne mogu to da promenim. Ja sam njemu ispričala istinu, nisam bila sa njim, možda sam ja samo pogrešila što sam bila svesna da mu se sviđam, ali sam nastavila da se družim sa njim. Ja prihvatam to svoje, okej, nije ispalo korektno što sam danas rekla jedno, juče drugo, ali suština je istina. Nije ništa uradio, jer ja nisam bila sa njim, a s obzirom na to da je Pavle neko ko je bio zaljubljen u mene...Zna da je gajio neke emocije prema meni, nije ispalo korektno, a znao je jer sam mu ispričala, ali sada mi nije jasno ako smo to tada definisali...Svaki detalj od mene tražimo, a nijedan nije presudan za našu vezu, nikako! - rekla je Anđela.

- Šta ste se malo pre raspravljali ovde - pitao je voditelj.

- Ne mogu da je skapiram sada, je l' sam ja kriv što se ljutim jer se detalji ne poklapaju sa onim što on iznosi?! Trebao sam da prihvatim od oktobra da me nije slagala, a ne treba da se ljutim što potvrdite nešto novo i ona iznese. Ona se sada ljuti na mene jer sam joj rekao da mi kaže pre nego vi da ja sam sebi ne bih izgledao kao budala. Devojka je zaboravila ceo autobus - rekao je Gastoz.

- Razumeš o čemu ja pričam?! To je moja žrtva, ne pravi mi se fin! U hotelu si dobio sve odgovore, ne znam šta radi sada?! Bolje da sam lažna i najgora, nego da sam žrtva. Gde si bio sa pitanjima u oktobru?! Nema! - urlala je Anđela.

- On je izrevoltiran zato što je ona ušla u vezu sa tobom, jer nije bila sa njim, nego je sa tobom - rekao je Dača.

- On se iskompleksirao zbog tebe, jer sam tobom jesam, a ti si neko koga je tešio, samo ne znam za šta...Najbolje je da sa ovakvim odronom raskineš, tebi ja ne trebam, svi me pljuju i to je to. Vidim da mi ne veruješ, ne trebam ti ja da te kanalim - urlala je Đuričićeva.

- Anđela zašto me lažeš kada nas niko ne čuje - pitao je Gastoz.

- Ne želim da pričam o tim stvarima...Znala sam da ću doći na ovo u oktobru, samo se iskuliraj, nemoj više, umorna sam od pravdanja. Za ono za šta sam trebala da ti se opravdam, a to je da nisam bila sa njim - rekla je Anđela.

