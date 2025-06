Ovo niste smeli da propustite!

Prethodnu noć na imanju Elite obeležio je ulazak voditelja Milana Miloševića u Belu kuću zbog emisije "Pitanja gledalaca".

Na samom početku sinoćnje emisije, nenad Marinković Gastoz je otkrio kako komentariše to što takmičari Elite pričaju da Anđela Đuričić ne zaslužuje njegovu pažnju.

- To je samo njihovo mišljenje, moja je odluka da budem sa njom. Jeste, malo se posvađamo, pokažemo nekad zube jedno drugom i tako sve u krug, jedna lepa veza...Jedan drug mi je pokazao samo, nikada mi ništa nije rekao. Ako treba, ja ću da padnem sam, ali iskreno, mene to ne dotiče - rekao je Gastoz.

Naredno pitanje bilo je za Anđelu koja je morala da otkrije zbog čega ona može da komentariše tuđu prošlost, a njenu ne sme niko, te je naišla na osudu takmičara.

- Niko me nije terao, istina. Sve što ja pričam je što su oni izjavili o sebi ili njihovi prijatelji. Ako je nešto neistina imam pravo da se ogradim. Ako sam ja nekome rekla u poslednje vreme da ne može da priča o nečemu... Imam problem kad je njegov drug priča nešto o meni. Sećam se Pavlove čestitke koju su poslali SUzana i Pavle. O ovoj situaciji ne govorim da je trauma. O šestici se i ja sad sprdam. Prevazišla sam to - rekla je Anđela.

- Vidim da radi na svojim traumama, pa se vratila na mesto zločina. Time što upadaju u reč neće odbraniti ništa, nego pokazuju da ne mogu da prihvate. To da li je Matora prodala oca u dom je jako morbidno. Imaš pored sebe čoveka koji je morbidne stvari govorio, imaš momka zbog kog nemaš neke validnosti da nekome govoriš takve stvari - rekao je Karić.

Usledilo je pitanje za Enu Čolić i Jovana Pejića Peje a ticalo se njihovo sukoba koji su imali u subotu.

- Ja sam više puta rekao da sam inicirao taj konflikt u subotu, što se tiče Ene, ona nekada ne zna da prizna...Mislim da nismo bili jedno uz drugo 20 dana, eksplodirali smo kao bombe u tim trenucima, a smetalo nam je nešto o čemu nismo pričali - rekao je Peja.

- Katastrofa nam je bilo ponašanje, da. Jesmo imali razgovor, jesmo oboje saglasni da treba da budemo više jedno drugom prijatelji nego što smo bili do sada, iako se nećemo miriti, sigurno! Ja i da sam bila potpuno nevina, ne bih mu dala pristup posle onoga, a pošto je i moja krivica, bolje je da ovako funkcionišemo - rekla je Ena.

Nakon toga Milan je pročitao pitanje Gastozu u kojem mu je poručeno da objasni Helgi (Anđeli) da su u laži kratke noge.

- Helga, u laži su kratke noge. Ispala je na neki način lažov zbog detalje koje je htela da sakrije. Rekao sam joj da mi kaže još dve stvari da se ne bi desilo da voitelj prvo kaže meni. Nije ni Pavle bitan, već samo njeno kako se ponaša prema meni. Trenutno sam jako besan na nju i ne prolazi me. Pustiću par dana da mi se slegne,možda me prođe, a možda me ne prođe nikad. Videću par dana pa ću odlučiti - rekao je Gastoz.

Anđela je ponovo uhvaćena u laži što se tiče priče o Pavlu, te su je takmičari raskrinkali.

Ena Čolić ponovo je upala u raspravu sa Jovanom Pejićem Pejom zbog toga što on nju nikad ne odbranjuje od napada ukućana, dok ona stoji sama.

Turbulentan odnos Aneli Ahmić i Luke Vujovića jedana je od glavnih tema u Eliti, a sada se povela rasprava o Anelinoj trudnoći.

Voditelj Milan Milošević postavio je sledeće pitanje Anđeli Đuričić i tom prilikom je ona morala da otkrije šta misli o tome da je hipoitetički Filip Car podržao Pavla:

- Nikad se njemu nisma poveravala. Nemam šta ni da mu poverim i da sam htela. On je meni pričao da je načuo čija sam kola vozila. Saznala sam posle šta je rekao. Nikada ja Filipu nisam pričala. Mi smo dobri. rekao je da zna neke stavri od spolja, ali neće da priča. On verovatno na osnovu stvari koje on priča daje komentare - rekla je Anđela.

- Devojka je rekla da nema potrebe ni meni da se poverava, a kamoli drugu - rekao je Gastoz.

- Ne mogu da kažem da sam bila sa njim,a nisam. Je l' postoji neka slika? Da to postoji je l' misliš da ne bi to objavio? Što ne objavi? Svaki put mi je bilo iznova neprijatno da pričam o nekome ko je njegov drugar. Ja ništa nisam znala. Većinu sam ovde saznala kroz neka pitanja i potpitanja. Oni su više moji hejteri nego njegova podrška. Sve ovo ne bi bilo da Pavle nije bio tvoj drug, a ti se napravio lud i meni verovao - vikala je Anđela.

Luka Vujović je potom otkrio zbog čega ponovo priča o Anelinoj trudnoći.

- Nema potrebe za test. Pre deset dana mi je rekla da je bole grudi, a ispod pokrivača mi je rekla da su siti simptomikao prošle godine. Ja sam rekla: "Šta ako si trudna?", a ona je rekla da je uzimala tablete par dana tablete. Rekla mi je da joj je Sanja rekla da te tablete deluju posle pet dana. Ja sam izračunao da ona treba da dobije oko devetog. Ona je sama Terzi ispričala, a ja nisam znao za to. Dva dana je nisu bolele, pa su je pre dva dana opet bolele. Imala je samo brigu oko toga, nije aludirala da je trudna. Ona je rekla da Terza hoće da joj aludira na trudnoću, pa sam se ja iznervirao. Van sebe sam deset dana. Ako bude radila test neće raditi sama. Ja Terzi to nisam rekao, ona je dovela do toga, ona to priča - ispričao je Luka.

- Ostavite me! Pustite me! Milane, nie mi dobro shvati! Ne mogu ga slušati šta priča! Ne mogu! Pustite me trudnoće i svega. Molim te pomozi mi! Ne želim da čujem za drugu decu osim Nore. Ne želim da mi iko govori da sam trudna. Ne želim da iko priča o tome. Nek misli svako da sam trudna - ponavljala je Aneli.

Usledilo je pitanje zbog kojeg su se Anđela Đuričić i Gastoz posvađali.

- Svako ima nešto zbog čega treba da se pravda, ja sam se njemu pravdala i šta treba i šta ne, ne mogu to da promenim. Ja sam njemu ispričala istinu, nisam bila sa njim, možda sam ja samo pogrešila što sam bila svesna da mu se sviđam, ali sam nastavila da se družim sa njim. Ja prihvatam to svoje, okej, nije ispalo korektno što sam danas rekla jedno, juče drugo, ali suština je istina. Nije ništa uradio, jer ja nisam bila sa njim, a s obzirom na to da je Pavle neko ko je bio zaljubljen u mene...Zna da je gajio neke emocije prema meni, nije ispalo korektno, a znao je jer sam mu ispričala, ali sada mi nije jasno ako smo to tada definisali...Svaki detalj od mene tražimo, a nijedan nije presudan za našu vezu, nikako! - rekla je Anđela.

- Ne mogu da je skapiram sada, je l' sam ja kriv što se ljutim jer se detalji ne poklapaju sa onim što on iznosi?! Trebao sam da prihvatim od oktobra da me nije slagala, a ne treba da se ljutim što potvrdite nešto novo i ona iznese. Ona se sada ljuti na mene jer sam joj rekao da mi kaže pre nego vi da ja sam sebi ne bih izgledao kao budala. Devojka je zaboravila ceo autobus - rekao je Gastoz.

- Razumeš o čemu ja pričam?! To je moja žrtva, ne pravi mi se fin! U hotelu si dobio sve odgovore, ne znam šta radi sada?! Bolje da sam lažna i najgora, nego da sam žrtva. Gde si bio sa pitanjima u oktobru?! Nema! - urlala je Anđela.

Autor: M.K.