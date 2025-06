Ogolila dušu do koske: Anđela priznala zbog čega je LAGALA Gastoza, pa otkrila da sumnja u iskrenost njegove ljubavi! Sve joj sluti na RASKID (VIDEO)

Sluti da jj sprema šut-kartu!

Anđela Đuričić stigla je u Rajski vrt, a sa Drvetom je razgovarala o njenim problemimak oje trenutno ima sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Malo sam umorna, neraspoložena. Nema ništa novo, samo su reakcije drugačije... Što se Nenada i mene tiče, to mi je najbitnije, kad sve sagledam i sklopim kockice ja najiskrenije kad me je pitao u oktobru za tog dečka sam mu rekla da nisam bila sa njim i to jeste istina. Ja sam mislila da je to najbitnije za naš odnos jer se oni poznaju. On meni nikad nije rekao da su prijatelji i da su toliko bliski, on sam kaže da mu je bio dobar, da su zajedno radili, da mu je kući dolazio. To za mene jeste jako blisko i ja to nisam znala. Ja nisam mislila da su toliko bliski jer se on muva sa mnom i nije mi bilo važno, mislim ko je meni taj dečko? Poznajem ga, bili smo dobri, ali ko mi je on? Da mi je bio bivši, pa da gledam sa neke druge strane, a bio mi je nebitan. Istina je da se mnogo detalja ne sećam, bilo je pre dve godine, nije mi bilo bitno i nije mi bio neki prijatelj, pa da pamtim detalje, nego neko sa kim sam dobra. Nije to bilo neko vanserisjko druženje. Mene kad Milan podseti za neke detalje setim se da je možda bilo tako. Ja jesam ispala kao neko ko laže, ali treba mi vremena da se prisetim nekih stvari. Nekad mi je neoprijatno od Nenada da kažem jer je takva situacija jer je on prijatelj bio sa tim momkom. Kapiram da su bili prijatelji do ove situacije, naravno da mi je neprijatno i kako da pričam? Ispada sve jako loše. Ja se prisećam nekih stvari, kad treba da kažem neke detalje i sitnice ne želim da produbljujem, potvrđujem i demantujem jer mislim da će Nenad pogrešno da me shvati, pa me je strah da će da protumači da ćemo da budemo bliski, pa pokušavam da izbegnem odgovor ili kažem blažu varijantu. Družili smo se, provodiloi vreme, ne mogu da pobegnem od tih činjenica. Sama sam kriva, trebala sam da kažem i da nemam strah kako će da gleda. Dozvolila sam da poljuljam njegovo poverenje jer sam imala strah da ću ako potvrdim neki detalj reći da sumnja da sam imala nešto sa njim - govorila je Anđela.

- Ako je tako, zašto Gastoz insistira na tome? - pitalo je Drvo.

- Ne znam... Ja razumem i mogu da shvatim da nismo pričali i da me je tad pitao i da sam rekla da ga ne poznajem, da sam rekla različitu priču, a ja mu nisam detaljisala jer njega to nije zanimlo. Nikad mi se nisu pojavile emocije i nikad mi se nije dopao na taj način. Možda nisam ispala fer, ali imao je pravo da se druži sa mnom i ima lažnu nadu. Jako me nervira jer daje na važnosti detaljima koji su nevažni. Ja sam pitala i sinoć zašto to potencira? Ako je njemu to od presudnog značaja, a nije da nisam bila sa njim, onda je u oktorbu trebao da me pita da li sam bila na Zlatiboru i sa kim sam se vozila, a ne da li sam bila sa njim. Ja sam mislila da je to najvažnije. Sinoć sam rekla i svaki put sve više mislim da me ispituje za detalje da bih se ja zapetljala, nekad želim da ublažim istinu i mislim da se hvata za to da bi sutra imao da mi kaže da sam ispala neiskrena i da bi raskinuo sa mnom. Čemu detaljisanje? On je bio taj koji je rekao da sam njegova devojka i da želi da bude sa mnom, a i da sam najgora da sam mu najbolja, a sad dolazimo do toga da je bitno da li je bilo dva auta ili jedan. Nisam slagala mnoge stvari, rekla sam kako jeste. Ja nikad nisam bila sa tim dečkom, to tvrdim. Što mu je sad bitno da li je bio jedan auto, dva ili autobus? Izgleda mi kao da traži raskid kad izađe ili u međuvremenu da raskine sa mnom. Kako je imao poverenje u oktobru kad me nije poznavao? Lakše bi mi bilo da mi kaže određene stvari na drugačiji način. Ja sam njemu sinoć rekla da se nameće da je bitnije to što je on navodno moj bivši dečko, a nije bitno da se oni druže, da su prijatelji i braća, to je nevažno. Ima pravo da ima nepoverenje. Ja smatram da to nisam zavrednila, što se tiče Pavla o nepoverenju je trebao da razmišlja u oktobru, a sad je kasno za te neke stvari. Mislim da je kasno da se seti preko noči da mi ne veruje, iako kaže da mi veruje ja to ne vidim. Povukao se, ima pravo. Spremna sam da preuzmem mnoge stvari na sebe, ali znam da sa tim dečkom nisam bila i mislila sam da je presudno za taj odnos. Izgleda da je bolje da sam rekla da sam bila sa njim, pa makar i slagala. Znam da ljudima sad izgleda tako, ali ako gledaju sve dokaze kako ne vide dokaze da smo bili zajedno? Sve postoji osim toga. Koliko god da sam loša nisu ni tu čista posla - nastavila je Anđela.

- Misliš li da će vaš odnos moći da se vrati na staro? - pitalo je Drvo.

- Ne razmišljam, kao što sam rekla ne želim da se nerviram. Neću da razmišljam unapred. Zamisli da ja tražim da se meni moj dečko pravda šta je pričao pre dve godine, sa kim? Da li sam bila dobra kad je slušao sve najgore o mojoj prošloj sezoni, klipovima, a što sad ne valjam? Razumem da možda zbog emocija prema meni svaka sitnica bude krupna, ali molim te svi su sveti i meni prigovaraju. Da li ja nekog ugrožavam? Taj neko je pre dve godine potvrdio to što sam ja pričala. Sad preko noći koga briga što su oni prijatelji... Iskreno, baš me briga. Ja da se trudim da gradim nekome poverenje za koje sam mislila da je sagrađeno i da se pravdam za nešto od pre dve godine nemam živaca, snage, ni želje. Dala sam svaki atom svoje snage za ovu vezu, iako sam želela da ne dam. Na njemu je da se pokaže. Evo i da sam lažov najveći i da sam bila sa nekim, što si onda sa mnom i što bne raskineš? Šta će mu ovaj ološ? Neka raskine! Rekla sam da ga neću napasti i vređati, sad se setio da mu to ne odgovara i ima pravo. Ima pravo da veruje kome želi po potrebi, radi i drugi, pa što ne bi i on? To što ja imam emociju prema njemu neće da me pokoleba da ja treba svaki dan da se pravdam da više ne znam ni šta pričam. Stvarno mi je jako stalo do njega. Neke stvari sam gledala da ublažim iz straha da ne raskine sa mnom, a trebala sam odmah da kažem. Ima pravo da se povuče i da sabere svoje misli, više ne znam ni koliko je dana ljut na mene. Ne želim više da komuniciram, želim da budem sama sa sobom i da svoj mozak iskuliram i što manje da se pravdam. Kad sam mislila da treba da se pravdam tad sam mu rekla, a ovo sad mi je suvišno, iako je njemu to najbitnije. Koliko god da ispričam jedno drugo se traži, ja više ne znam šta da kažem. Meni se mozak pomutio. On samo da je rekao: "Pavle je moj prijatelj, ovde sam ušao sa predznanjem da je bio sa Anđelom u vezi i tešio sam ga. Dopala mi se, muvao sam je, poverovao sam joj i odgovaralo mi je, a sad ne znam da li da joj verujem" - govorila je Đuričićeva.

- Možda je trebalo da propituješ i ti njega o detaljima iz njegovog života da vidi kako je to - dodalo je Drvo.

- On ima pravo da se ne seća pola svog života. Odlučila sam da njemu verujem i zato ga ne ispitujem. Meni je najbitnije otkako je on sa mnom, šta imam da ga pitam za bivše? To nije moja interesna svera, zanima me otkako je sa mnom. Traži se svaka dlaka da ispadnem najveći lažov,. Prihvatam da sam sve, ali neću više nikome da se pravdam. Bila sam dobra na početku, a sad više ne valjam. Očekivala sam malo zaštite od njega, pa i da je najgore, jer bih ja uvek bila tu za njega i mislim da sam i bila. Nikad mu to neću prebaciti. Ja sam uvek bila tu za njega i kad je najviše grešio, a ovo nema nikakve veze sa našeom vezom. On da je u ovoj situaciji i da je on na mom mestu ovo bi se za dva dana završilo i nikad ne bih dozvolila da nekog mog razvlače. Emocija je tu, ali živce nemam i to je to. Sinoć kažem da je najveća suština da je on prijatelj sa tim dečkom i to je činjenica, kao što je činjenica da sam bila dobra sa njim, ali neko hoće da izvrne moju realnost da su veća moja dva meseca od njihovih godina? Oni su bili najbolji, a mi se nismo čuli dve godine. Ne perem svoja sr*nja, prihvata da mi se ne veruje, ali mora i on da prihvati da mu je tad to odgovaralo, a da mu sad ne odgovara - nastavila je ona.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić