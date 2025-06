Ne može da dođe sebi: Aneli priznala koliko ju je Luka povredio, otkrila koja njegova laž ju je najviše zabolela (VIDEO)

Otvorila dušu!

Aneli Ahmić u Rajskom vrtu razgovarala je sa Drvetom o njenim trenutnim problemima i turbulentom odnosu sa Lukom Vujovićem, koji je pre par dana okončan.

- Kako si? Šta se dešava sa Lukom? - pitalo je Drvo.

- Iskreno ne osećam se dobro. Mislim da se sa Lukom više nikad neću pomiriti, niti ima prostora za to. Neke stvari su me mnogo pogodile i jako sam razočarana u sve postupke i rečenice i neke konstantne laži. Sve me je pogodilo. Mislim da se između nas išta neće desiti u narednom periodu jer tanka je linija između ljubavi i razočaranja. Kad se čovek trudi i konstantno se razočarava i gleda kako neko konstantno laže i nameće nešto što nije istina to me je pogodilo. Luku sam zavolela, sa njim mi je bilo prelepo, pričali smo i maštali, ali mislim da ima mnogo kontradiktornosti. Laž mene uništava i to me je svaki put razočaralo u partnerskim odnosima i dovela me je do stanja kako se sad osećam. Ja sam osetila ljubav što se tiče našeg odnosa i ne mogu da kažem da on mene nije zavoleo - govorila je Aneli.

- Od svega što se dogodilo šta te je najviše razočaralo i dovelo do ovoga kako se sada osećaš? - pitalo je Drvo.

- Iskreno, odnos sa Terzom i ovo što je radio mu nisam ništa rekla, nego sam pustila da vidim kako će da se ponaša. Nisam mu rekla da treba, ni ne treba da priča sa njim. Pustila sam jer me je zanimalo kako će da se odnosi prema Terzi. Ja sam na svoje oči videla... Manipulacija je najgora moguća osobina. Ova priča oko trudnoće mi je najveća izdaja i kad budem spremna da pričam o tome pričaću... Nije mi drago što možda nisam napravila prošle godine i nema smislila da dođem ove godine i da tražim od nekoga da radi neke stvari meni i da potenciram da imam još jednu bebu. Birala bih da sam rodila prošle godine, pa iako je sve bilo prošle godine katastrofalno stanje. Ja volim decu. Besmisleno je da sam ja govorila da on nešto našpravi u mene, to je najveća moguća laž koja je mene razočarala - pričala je Aneli.

- Šta misliš o Lukinim osećanjima prema tebi? - pitalo je Drvo.

- Mislim da me je zavoleo, ali da su mu neke stvari preče od naše ljubavi. Preče mu je da pravi sr*nja, da gazi preko nas i da me povređuje. Nije posvećen našem odnosu 100% kao ja i smatram da to nije tako velika ljubav - dodala je Ahmićeva.

Autor: A. Nikolić