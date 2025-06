Sklopio sve kockice: Evo zbog čega Pegi misli da Pavle nikad nije bio sa Anđelom, ponovo je urnisao zbog ponašanja prema Gastozu! (VIDEO)

Ne zaustavlja se!

Vodtelji Stefan Milošević Panda i Jovan Ilić u novom izdanju emisije "Pitam za druga" na RED televiziji ugostili su druga Nenada Marinkovića Gastoza, Pegija, i DJ Nebu.

Na samom početku oni su komentarisali haos koji se dešava između Anđele Đuričić, Nenada Marinkovića Gastoza i Pavla Jovanovića.

- Sa Nenadom sam 10 godina i jače, znam ko su mu prijatelji, a ko nisu. Pavle po mom mišljenju nije prijatelj, više je poslovni saradnik, sredio mu neke tezge, vozio ga u Grčku. Ja sam Pavla video samo na jednoj slavi. Gastoz je takav, ako mu neko nešto učini on vrati tri puta više. Daleko da su prijatelji, pre će biti da su poznanici. Da se vratimo na Pavla i Anđelu, ja bih ga pitao samo da li je imao s*ks sa njom? Ako krene da se izvlači, pa čekaj zubne kartone si joj vadio, sklapao cedulje, vraćao u telefon ono što je brisao. Nije da branim Anđelu, ali je Pavle njoj to činio s željom kao jer je zaljubljen, tako mi deluje ta priča. Dok ne dokaže da je stvarno bila njegova devojka. Da li je živeo sa njom u stanu? Daleko od toga da branim Anđelu, ali u celoj priči jedini siguran dokaz je da je vozila njegov auto i to ceo grad zna, a to izlasci u klubove... Pa izlazio sam i ja, imao svoj separe, 10 riba, pa ne znači da sam sa svakom od njih spavao. Što je nije prozivao kad je krenula sa Zvezdanom da se zabavlja? Što sad izlazi sa pričom od pre dve godine? Anđela je dokazano manipulisala sa njim, ako kaže da je bio fanatik koji je zaljubljen, a ništa nije dala, to znači da je radila iz koristi, a to je klasična manipulacije. Konkretno gde sam se uverio da je manipulator je u mom slučaju. Kad je Šopićka rekla da sam osuo drvlje i kamenje, pomenuo sam ono što mu radi u rijalitiju, a ona nije pitala šta sam pričao... Ja kad sedim sa Nenadovim prijateljima i pričam ja se nerviram šta ona njemu radi, a šta me briga šta je radila pre tri sezone? Ona je odmah okrenula priču, klasičan rijaliti igrač. Što si snimala snimke, kao da ne znaš kad se posvađaš sa dečkom da odmah to kače na pornhub? Sebe smatraš pametnom, a to je najveća glupost. Okrenula je priču da sam je ispljuvao samo zbog prošlosti, pa je komplentna ekipa unutra krenula da me pljuje. Nenad me za 10 godina i svi su očekivali da će da me pljuje na sva usta - govorio je Pegi.

- Nebo, ti misliš da je Pavle bio sa Anđelom? - pitao je Joca.

- Po priči da, degutantno je da pričam da li su imali odnose. Možda mu je teško jer je Nenad uzeo devojku jer su bili drugari - rekao je Neba.

- Razgovarao sam sa drugarima da li mogu da iznesem za to čuvenih 100 evra. Ja sam bio prisutan i u moju ime mogu da kažem, Tozla je u pitanju i imam zeleno svetlo, Pavle ga je zvao da nastupa u klubu, Tozla mu je rekao cifru i bilo mu je mnogo i pitao je da se spusti, pa su drugari i spustio je cifru, bilo je i to mnogo, ali su se dogvorili. Kad je Nenad izašao iz zatvora na Tajlandu bila je priča da nastupa u klubu i rekao je cifru na koju su rekli da je mnogo. Tozla je rekao da ide za istu cifru kao on i tako je shvatio, ali je dobio 100 evra menje. Generalno tih 100 evra koje pominje je ustvari zakinutih - dodao je Pegi.

- Ako pričamo o klubu gde su suvlasnici tu odlučuje pet glava, pa je možda samo Pavle doneo novac - rekao je Neba.

Autor: A. Nikolić